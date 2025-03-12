Правила регистрации на портале социальных услуг обновили в Казахстане

И.о. министра труда приказом от 4 марта 2025 года утвердил в новой редакции Правила регистрации поставщиков товаров и услуг или их снятия с регистрации на портале социальных услуг, а также Типовое положение о Комиссии по вопросам портала социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

На портале регистрируются поставщики:

имеющие сертификат соответствия или декларацию о соответствии на поставляемые ТСР, специальные средства передвижения;

имеющие регистрационное удостоверение при поставке технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, относящихся к медицинским изделиям, подлежащим государственной регистрации и перерегистрации;

представившие документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров и (или) оказания услуг требованиям классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью;

не имеющие налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам;

не подлежащие процедуре банкротства либо ликвидации;

не включенные в реестр недобросовестных участников государственных закупок в соответствии с законодательством РК о государственных закупках;

не включенные в реестр недобросовестных участников закупок и (или) перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда национального благосостояния, предусмотренные законодательством РК о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;

представившие документы, подтверждающие происхождение, характеристики и цену для реализации товаров и (или) оказания услуг;

имеющие лицензию на осуществление деятельности, для занятия которым требуется получение лицензии в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях";

имеющие документ, подтверждающий квалификацию при оказании услуги специалиста жестового языка.

Требования части первой пункта 3 не распространяются на услуги индивидуального помощника.

При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов сведения вносятся поставщиком самостоятельно с приложением подтверждающих документов в электронном виде.

Для регистрации на портале поставщики подписывают договор, заключаемый на портале социальных услуг электронной цифровой подписью.

Поставщики для регистрации на портале подают подписанное ЭЦП заявление на регистрацию на портале социальных услуг с приложением сформированных данных и сведений, полученных из информационных систем государственных органов.

После подписания договора из информационных систем государственных органов через шлюз "электронного правительства" в модуль "Кабинет поставщика" поступают удостоверенные ЭЦП следующие сведения:

для юридических лиц:

юридический адрес;

полное и сокращенное наименование организации;

фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя организации;

сведения о государственной регистрации права собственности и права аренды на недвижимое имущество;

для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность:

юридический адрес;

фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица;

сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

для физических лиц, предоставляющих услуги индивидуального помощника:

юридический адрес;

фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица;

сведения об отсутствии на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

сведения о не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости;

сведения об отсутствии нахождения на специальном учете лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными;

сведения о наличии родства с индивидуальным помощником;

сведения о достижении восемнадцатилетнего возраста с учетом ограничений по возрасту;

сведения о профессиональном обучении лиц, оказывающих услуги индивидуального помощника.

При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов сведения вносятся поставщиком самостоятельно.

К сведениям, поступившим из информационных систем государственных органов, поставщик самостоятельно вносит следующие данные:

контактные данные поставщика (номер мобильного телефона, номер контактного телефона, адрес электронной почты, адрес сайта (при наличии);

банковские реквизиты поставщика;

наименование товаров или услуг, соответствующих Классификатору, торговое наименование, артикул (при наличии), изготовитель товара;

адрес предоставления услуг или реализации товаров с приложением сведений о государственной регистрации права собственности или права аренды на недвижимое имущество;

количество товаров на складе с приложением документов, подтверждающих их закуп;

общее количество мест в санаторно-курортных организациях, в том числе мест, предоставляемых для лиц с инвалидностью и сопровождающих в объеме не менее 10% от общего количества койко-мест ежемесячно;

сведения о доступности объектов поставщика для маломобильных групп населения (при оказании санаторно-курортного лечения) с прикреплением фотографий, о предоставлении лицам с инвалидностью услуг сопровождения (при наличии);

сведения о наличии оборудования (при оказании санаторно-курортного лечения, протезно-ортопедической помощи, слухопротезной помощи с обеспечением слуховым аппаратом, услуг по замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту) с прикреплением подтверждающих документов, в том числе и о факте приобретения;

сведения об образовании, квалификации и опыте работы поставщика и (или) специалистов поставщика, оказывающих услуги, с приложением подтверждающих документов (дипломы, сертификаты, трудовые договора);

копия медицинской справки формы № 075/у (при оказании услуг индивидуального помощника физическими лицами).

Подтверждающие документы прикрепляются в электронном виде в модуле "Кабинет поставщика" на портале.

При внесении данных, порталом в автоматизированном режиме производится проверка заполнения полей. После прохождения проверки данные сохраняются и поступают в модуль "Рабочее место сотрудника государственного органа" на портале.

Комиссия по вопросам портала рассматривает заявление на регистрацию, в том числе сведения, внесенные поставщиком и поступившие из информационных систем государственных органов, в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

Регистрация поставщиков на портале проводится по бизнес-идентификационному номеру юридических лиц, по индивидуальному идентификационному номеру физических лиц по месту регистрации юридического адреса.

При изменении юридического адреса Комиссия рассматривает ранее поданное заявление поставщика, в том числе сведения, внесенные поставщиком и поступившие из информационных систем государственных органов, в течение 5 рабочих дней, и при выявлении причин отказа направляет информацию в территориальное подразделение Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК по месту юридического адреса поставщика в течение одного рабочего дня.

При вынесении решения Комиссии о регистрации поставщиков товаров и услуг на портал в электронном виде формируется:

регистр поставщиков ТСР и специальных средств передвижения на портале социальных услуг;

регистр поставщиков санаторно-курортного лечения на портале социальных услуг;

реестр специалистов жестового языка на портале социальных услуг;

реестр индивидуальных помощников на портале социальных услуг.

Поставщик снимается с регистрации на портале в случаях:

подачи заявления на снятие с регистрации на портале;

смерти или прекращения деятельности физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, прекращения деятельности юридического лица;

включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок в соответствии с законодательством РК о государственных закупках;

включения в реестр недобросовестных участников закупок и (или) перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда национального благосостояния, предусмотренные законодательством РК о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;

вынесения Комиссией решения о снятии с регистрации на портале социальных услуг.

Допуск товаров и услуг на портал осуществляется на основании данных о товарах или услугах, представленных поставщиком. При формировании поставщиком заявления на допуск товаров или услуг на портал социальных услуг в информационных системах государственных органов проверяются сведения.

Комиссия для допуска товаров и (или) услуг на портал рассматривает:

соответствие товаров, услуг и их характеристик требованиям Классификатора:

наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии на поставляемые товары;

наличие регистрационного удостоверения при поставке технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, относящихся к медицинским изделиям, подлежащим государственной регистрации и перерегистрации;

наличие документов, подтверждающих происхождение, характеристики и цену для реализации товаров и (или) оказания услуг.

Товары и услуги, реализуемые на портале, должны соответствовать или быть выше характеристики, указанной в Классификаторе;

доступность санаторно-курортных организаций для лиц с инвалидностью на основании данных, представленных поставщиком;

наличие в сведениях об услуге, о товаре и его изображении информации, не относящейся к его характеристикам, – установление дополнительных условий предоставления товаров и (или) услуг, не предусмотренных настоящими Правилами, в том числе размещение реклам, акций, а также дополнительных товаров и денежных вознаграждений;

наличие действующей (опубликованной) заявки на данную модель товара данного поставщика.

По результатам рассмотрения Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления на допуск товаров и услуг принимает решение и члены Комиссии подписывают решение ЭЦП.

На основании решения членов Комиссии в модуле "Рабочее место сотрудника государственного органа" секретарем Комиссии в течение одного рабочего дня в электронном виде формируется протокол.

После вынесения решения Комиссии в модуле "Кабинет поставщика" отражается статус заявления на допуск товаров и услуг: "Одобрено" с допуском товара на реализацию в течение 2 лет с даты вынесения решения и (или) услуги без ограничения срока ее оказания или "Отказано" с указанием причин отказа:

несоответствие товаров, услуг и их характеристик требованиям Классификатора:

отсутствие сертификата соответствия или декларации о соответствии на поставляемый товар;

отсутствие регистрационного удостоверения при поставке технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, относящихся к медицинским изделиям, подлежащим государственной регистрации и перерегистрации;

отсутствие документов, подтверждающих происхождение, характеристики и цену для реализации товаров и (или) оказания услуг;

недоступность санаторно-курортных организаций для лиц с инвалидностью или отсутствие данных о доступности санаторно-курортных организаций для лиц с инвалидностью;

в сведениях об услуге, о товаре и его изображении отражена информация, не относящаяся к их характеристикам – установление дополнительных условий предоставления товаров и (или) услуг, не предусмотренных настоящими Правилами, в том числе размещение реклам, акций, а также дополнительных товаров и денежных вознаграждений;

наличие действующей (опубликованной) заявки на данную модель товара данного поставщика;

отсутствие соответствующей лицензии на реализацию товаров и услуг.

Комиссия не реже одного раза в полугодие проводит мониторинг зарегистрированных поставщиков на портале, а также товаров и услуг на соответствие Классификатору в соответствии с типовым положением о Комиссии.

АО "ЦРТР" участвует в проведении мониторинга в части требования к поставщикам наличия лицензии на осуществление деятельности, для занятия которым требуется получение лицензии в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях".

АО "ЦРТР" исключает товары или услуги поставщиков, за исключением услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка, не соответствующих характеристикам.

Также обновлено Типовое положение о Комиссии по вопросам портала социальных услуг.

Говорится, что Комиссия по вопросам портала социальных услуг является постоянно действующим коллегиальным органом на территории соответствующих административно-территориальных единиц.

Состав утверждается распоряжением акима области (города республиканского значения и столицы).

Основными задачами Комиссии являются:

принятие решений о регистрации поставщиков на портале социальных услуг и их снятии с регистрации на портале социальных услуг, а также допуске товаров и услуг на портал социальных услуг;

рассмотрение обращений по вопросам портала социальных услуг;

мониторинг товаров и (или) услуг на портале социальных услуг.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2025 года.