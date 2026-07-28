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Право

Еще в двух зарубежных вузах смогут проходить научную стажировку казахстанцы

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 14:03 Фото: freepik
Министр науки и высшего образования приказом от 14 июля 2026 года внес изменения в список ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Перечень ведущих зарубежных высших учебных заведений для прохождения научных стажировок по всем направлениям научных исследований расширен.

В него добавили еще два вуза:

  • Университет Кавентри (Сoventry University), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • Китайский университет Гонконга в Шэньчжэне (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen), Китайская народная Республика.

Приказ введен в действие с 14 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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