Еще в двух зарубежных вузах смогут проходить научную стажировку казахстанцы
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Министр науки и высшего образования приказом от 14 июля 2026 года внес изменения в список ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Перечень ведущих зарубежных высших учебных заведений для прохождения научных стажировок по всем направлениям научных исследований расширен.
В него добавили еще два вуза:
- Университет Кавентри (Сoventry University), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Китайский университет Гонконга в Шэньчжэне (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen), Китайская народная Республика.
Приказ введен в действие с 14 июля.
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