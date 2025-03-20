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Право

Закон об аквакультуре: рыба ищет, где глубже, а человек – где рыба

Закон об аквакультуре, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 22:53 Фото: zakon.kz
В Парламенте рассматривается закон "Об аквакультуре". Это деятельность, связанная с разведением и выращиванием рыб, моллюсков, ракообразных и других водных животных. Но главное в этом контексте – предоставление земельных участков для такого рода бизнеса. Это и обсуждается, пишет Zakon.kz.

Рыба, креветки и прочие морепродукты – деликатесы. "Я так люблю крабы", – говаривал один известный киноперсонаж. Проблема в том, что живет вся эта раритетная фауна в местах, которые особо охраняемы всеми государствами.

В прибрежных водах, примыкающих к водоохранным полосам, а также в водоемах, расположенных на особо охраняемых природных территориях – ООПТ. Так они называются в Казахстане.

Суть нового закона в том, чтобы предоставить возможность бизнесу разводить аквакультуру именно в этих заповедных местах. Поскольку в других красная рыба и прочие морепродукты не живут.

Если честно, по-другому и быть не может. Если людям нужна нефть, они ее будут добывать и в заповеднике. А еда даже важнее, чем нефть.

Проблема в том, какие правила должны соблюдать предприниматели, ведя бизнес в национальных парках. Прямо сейчас эти вопросы и обсуждаются.

Если уж совсем откровенно – земельные участки в пределах водоохранных полос на территории национальных парков могут быть отданы для аквакультурного бизнеса. Задача общества – не допустить, чтобы подобные решения принимались кулуарно. Природа Казахстана – общенациональное достояние. Экологические системы крайне хрупкие, и разрушить их, несмотря на то, что создавались они тысячи лет, можно в одночасье.

В ближайшее время издание Zakon.kz внимательно исследует предлагаемый документ и проанализирует возможности и риски, которые представляет эта инициатива.

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Андрей Губенко
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