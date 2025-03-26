Токаев обновил правила согласования законопроектов правительства с Администрацией президента

Президент указом от 17 марта 2025 года утвердил в новой редакции правила согласования с Администрацией президента РК проектов законов, вносимых правительством РК в Мажилис Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее документ регламентировал также процедуру согласования с президентом РК планов законопроектных работ правительства, теперь данные нормы исключены из правил.

Разработанные и надлежащим образом оформленные проекты законов представляются на согласование в Администрацию президента за подписью руководителя Аппарата правительства не позднее чем за 30 календарных дней до наступления срока, установленного Планом законопроектных работ правительства для представления проекта закона в Парламент.

Требование по сроку представления проектов законов на согласование в Администрацию президента не распространяется на проекты законов, ежегодно разрабатываемые в реализацию Бюджетного кодекса. При этом пакет документов вместе с проектами законов должен содержать все необходимые материалы для их всестороннего рассмотрения (правовое, социально-экономическое и финансовое обоснования, заключения экспертиз и другие документы).

Проекты законов, представляемые в Администрацию президента на предварительное согласование, вносятся только после снятия разногласий между государственными органами.

После представления в Администрацию президента проекты законов рассматриваются Государственно-правовым отделом и иными заинтересованными структурными подразделениями Администрации президента, соответствующими помощниками и советниками президента.

Срок проведения экспертизы проектов законов и подготовки заключения по ним в Администрации президента не должен превышать 10 рабочих дней со дня их поступления. При этом аналогичный срок по проектам конституционных законов, кодексов и законов, предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в действующие конституционные законы, кодексы, не должен превышать 15 рабочих дней.

Также указывается, что срок проведения экспертизы по проектам законов, а также проектам временных постановлений правительства РК, имеющих силу закона, разработанным в соответствии с частью второй пункта 2 и частью третьей пункта 3 статьи 61 Конституции РК, и подготовки заключения по ним в Администрации президента не должен превышать 10 рабочих дней со дня их поступления в Администрацию президента, если иное не установлено соответствующим поручением.

После экспертизы проектов законов и подготовки соответствующих заключений Государственно-правовым отделом и иными заинтересованными структурными подразделениями Администрации президента, помощниками и советниками президента материалы за подписью руководства Администрации президента направляются в Аппарат правительства для последующей проработки с учетом высказанных замечаний и предложений. Указанные заключения путем направления их копий доводятся до сведения представительства президента РК в Парламенте.

Заключения по проектам законов подлежат обязательному согласованию с руководителем Администрации президента.

В случае отрицательного заключения Государственно-правового отдела и иных заинтересованных структурных подразделений Администрации президента, помощника или советника президента РК на проект закона материалы с этим заключением направляются руководителю Администрации президента для последующего принятия по нему окончательного решения.

Проекты законов правительство вносит в Мажилис после устранения замечаний, высказанных по ним Администрацией президента, либо устранения с Администрацией президента разногласий, возникших по ним.

Подлежат обязательному предварительному согласованию с Администрацией президента:

проекты законов, рассмотрение которых в Парламенте планируется от имени главы государства определить приоритетным;

проекты законов, в которых реализуются соответствующие поручения главы государства;

проекты конституционных законов, кодексов, а также проекты законов, направленные на изменение и дополнение действующих конституционных законов, кодексов;

проекты законов, направленные на совершенствование местного государственного управления и местного самоуправления, политической и избирательной систем страны;

проекты законов, регламентирующие правоотношения в сферах обороны, национальной безопасности, правоохранительной деятельности и отправления правосудия;

проекты законов о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год, а также предусматривающие внесение изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на соответствующий год;

проекты законов, а также проекты временных постановлений правительства, имеющих силу закона, разработанные в соответствии с частью второй пункта 2 и частью третьей пункта 3 статьи 61 Конституции РК.

Указ введен в действие с 17 марта.