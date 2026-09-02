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Право

Расширен перечень водохранилищ, которые могут быть переданы в аренду

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 16:47 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 27 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление дополнен новыми водохранилищами:

  • Чаглинское водохранилище на реке Чаглинка;
  • водохранилище Курты на реке Курты;
  • водохранилище Караконыз на реке Караконыз;
  • водохранилище Какпатас на реке Какпатас;
  • водохранилище Ынталы на реке Шабакты;
  • водохранилище Буркутти на реке Буркутти;
  • водохранилище Жартас на реке Тамды;
  • Желкуарское водохранилище на реке Желкуар;
  • Бесарыкское водохранилище (в горном ручье);

Всего в списке более 100 водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

В список гидротехнических сооружений, планируемых к строительству или находящихся в процессе строительства добавлено:

  • водохранилище Боралдай на реке Боралдай в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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