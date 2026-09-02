Расширен перечень водохранилищ, которые могут быть переданы в аренду
Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 27 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление дополнен новыми водохранилищами:
- Чаглинское водохранилище на реке Чаглинка;
- водохранилище Курты на реке Курты;
- водохранилище Караконыз на реке Караконыз;
- водохранилище Какпатас на реке Какпатас;
- водохранилище Ынталы на реке Шабакты;
- водохранилище Буркутти на реке Буркутти;
- водохранилище Жартас на реке Тамды;
- Желкуарское водохранилище на реке Желкуар;
- Бесарыкское водохранилище (в горном ручье);
Всего в списке более 100 водохозяйственных и гидротехнических сооружений.
В список гидротехнических сооружений, планируемых к строительству или находящихся в процессе строительства добавлено:
- водохранилище Боралдай на реке Боралдай в Ордабасинском районе Туркестанской области.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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