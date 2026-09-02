Расширен перечень водохранилищ, которые могут быть переданы в аренду

Постановлением правительства от 27 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление дополнен новыми водохранилищами:

Чаглинское водохранилище на реке Чаглинка;

водохранилище Курты на реке Курты;

водохранилище Караконыз на реке Караконыз;

водохранилище Какпатас на реке Какпатас;

водохранилище Ынталы на реке Шабакты;

водохранилище Буркутти на реке Буркутти;

водохранилище Жартас на реке Тамды;

Желкуарское водохранилище на реке Желкуар;

Бесарыкское водохранилище (в горном ручье);

Всего в списке более 100 водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

В список гидротехнических сооружений, планируемых к строительству или находящихся в процессе строительства добавлено:

водохранилище Боралдай на реке Боралдай в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.