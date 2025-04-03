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Право

Казахстанские медорганизации обяжут иметь информационные системы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 14:18 Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил приказ, которым вносятся изменения в квалификационные требования, предъявляемые к медицинской и фармацевтической деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, квалификационные требования дополняются требованиями по наличию у субъектов здравоохранения медицинских информационных систем, а также уточняются базы данных государственных органов, из которых органы-лицензиары должны получать сведения о государственных услугах (правоустанавливающие документы, разрешительные документы и т. д.).

В Минздраве пояснили, что, согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", субъекты здравоохранения обязаны обеспечить передачу данных в Национальный электронный паспорт здоровья и электронные информационные ресурсы уполномоченного органа в объеме и кратности, определяемых уполномоченным органом, за исключением ряда случаев, предусмотренных законом "О государственных секретах".

Кодекс предусматривает, что при оказании платных услуг субъекты здравоохранения осуществляют ведение первичной учетной и отчетной документации в медицинских информационных системах здравоохранения по формам, утвержденным уполномоченным органом.

"Таким образом, при лицензировании субъектов здравоохранения на осуществление медицинской деятельности в целях единого подхода к оказанию медицинской помощи всеми субъектами здравоохранения необходимо в квалификационных требованиях предусмотреть критерий по наличию у лицензиата медицинской информационной системы", – отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что повсеместное использование медицинской информационной системы всеми субъектами здравоохранения вне зависимости от формы собственности позволит пациентам иметь доступ в онлайн-формате к своим медицинским данным.

"Единый подход приведет к точной постановке диагноза и комплексному назначению лечения, что повлияет положительно на качество оказываемой медицинской помощи", – заключили в министерстве. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 апреля.

Ранее мы рассказали, что Минздрав пересмотрел процедуру присвоения квалификации медикам.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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