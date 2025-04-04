Обновлен социальный стандарт начального и среднего образования
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 31 марта 2025 года внес изменения в минимальный социальный стандарт начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.
Так, социальный стандарт изложен в новой редакции.
Разрабатывает и утверждает минимальный социальный стандарт Министерство просвещения РК.
Цель минимального социального стандарта:
- реализация социальных прав и социальных гарантий в области начального, основного среднего и общего среднего образования;
- реализация государственной политики в системе минимальных социальных стандартов и их гарантиях в области начального, основного среднего и общего среднего образования;
- определение принципов в системе минимальных социальных стандартов и их гарантиях в области начального, основного среднего и общего среднего образования.
В частности, нормы и нормативы минимального социального стандарта устанавливают:
- при наличии детей школьного возраста 5 учащихся и более гарантируется функционирование начальной школы, при наличии детей школьного возраста 41 учащегося и более – основной школы; при наличии детей школьного возраста 81 учащегося и более гарантируется функционирование средней школы;
- на класс-комплект и на каждого обучающегося специальное оборудование на класс-комплект и индивидуальное для детей с ограниченными возможностями с учетом нарушений;
- норма одноразового школьного питания вне зависимости от форм собственности объекта питания;
- подвоз учащихся при отдаленности школы более чем на 3 километра от населенного пункта и при наличии между населенными пунктами естественных преград (реки, озера);
- комплект учебников и учебно-методических комплексов на одного ученика согласно уровню образования и классу обучения;
- рекомендации психолого-медико-педагогической консультации;
- направление в загородные и пришкольные лагеря;
- заключение врачебно-консультативной комиссии;
- требования к объектам образования, нормы наполняемости классов и условий обучения и воспитания.
Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.
Ранее мы рассказали, что у педагогов школ появилась новая должность – педагог-профориентатор.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript