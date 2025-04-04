Обновлен социальный стандарт начального и среднего образования

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения приказом от 31 марта 2025 года внес изменения в минимальный социальный стандарт начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, социальный стандарт изложен в новой редакции. Разрабатывает и утверждает минимальный социальный стандарт Министерство просвещения РК. Цель минимального социального стандарта: реализация социальных прав и социальных гарантий в области начального, основного среднего и общего среднего образования;

реализация государственной политики в системе минимальных социальных стандартов и их гарантиях в области начального, основного среднего и общего среднего образования;

определение принципов в системе минимальных социальных стандартов и их гарантиях в области начального, основного среднего и общего среднего образования. В частности, нормы и нормативы минимального социального стандарта устанавливают: при наличии детей школьного возраста 5 учащихся и более гарантируется функционирование начальной школы, при наличии детей школьного возраста 41 учащегося и более – основной школы; при наличии детей школьного возраста 81 учащегося и более гарантируется функционирование средней школы;

на класс-комплект и на каждого обучающегося специальное оборудование на класс-комплект и индивидуальное для детей с ограниченными возможностями с учетом нарушений;

норма одноразового школьного питания вне зависимости от форм собственности объекта питания;

подвоз учащихся при отдаленности школы более чем на 3 километра от населенного пункта и при наличии между населенными пунктами естественных преград (реки, озера);

комплект учебников и учебно-методических комплексов на одного ученика согласно уровню образования и классу обучения;

рекомендации психолого-медико-педагогической консультации;

направление в загородные и пришкольные лагеря;

заключение врачебно-консультативной комиссии;

требования к объектам образования, нормы наполняемости классов и условий обучения и воспитания. Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года. Ранее мы рассказали, что у педагогов школ появилась новая должность – педагог-профориентатор.

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