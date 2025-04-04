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Право

Обновлен социальный стандарт начального и среднего образования

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних коассов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 09:28 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 31 марта 2025 года внес изменения в минимальный социальный стандарт начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, социальный стандарт изложен в новой редакции.

Разрабатывает и утверждает минимальный социальный стандарт Министерство просвещения РК.

Цель минимального социального стандарта:

  • реализация социальных прав и социальных гарантий в области начального, основного среднего и общего среднего образования;
  • реализация государственной политики в системе минимальных социальных стандартов и их гарантиях в области начального, основного среднего и общего среднего образования;
  • определение принципов в системе минимальных социальных стандартов и их гарантиях в области начального, основного среднего и общего среднего образования.

В частности, нормы и нормативы минимального социального стандарта устанавливают:

  • при наличии детей школьного возраста 5 учащихся и более гарантируется функционирование начальной школы, при наличии детей школьного возраста 41 учащегося и более – основной школы; при наличии детей школьного возраста 81 учащегося и более гарантируется функционирование средней школы;
  • на класс-комплект и на каждого обучающегося специальное оборудование на класс-комплект и индивидуальное для детей с ограниченными возможностями с учетом нарушений;
  • норма одноразового школьного питания вне зависимости от форм собственности объекта питания;
  • подвоз учащихся при отдаленности школы более чем на 3 километра от населенного пункта и при наличии между населенными пунктами естественных преград (реки, озера);
  • комплект учебников и учебно-методических комплексов на одного ученика согласно уровню образования и классу обучения;
  • рекомендации психолого-медико-педагогической консультации;
  • направление в загородные и пришкольные лагеря;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии;
  • требования к объектам образования, нормы наполняемости классов и условий обучения и воспитания.  

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что у педагогов школ появилась новая должность – педагог-профориентатор.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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