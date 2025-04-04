#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Право

В МЧС изменили список документов для участия в конкурсе на занятие руководящей должности

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 09:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом главы МЧС от 28 марта 2025 года внесены изменения в условия и правила проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности в органах гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлен пункт, предусматривающий участие в конкурсе на занятие должности.

Так, к заявлению на участие прилагаются:

  • копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК;
  • послужной список, заверенный кадровой службой (в произвольной форме);
  • копии документов об образовании;
  • заполненный личный листок по учету кадров по форме;
  • служебная характеристика сотрудника с результатами служебной деятельности, отражающая основные показатели в работе и реальные достижения, заверенная уполномоченной службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);
  • рекомендации сотрудников из числа руководящего состава, заверенные кадровой службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);
  • справка о наличии или отсутствии дисциплинарных взысканий (в произвольной форме), заверенная кадровой службой правоохранительного органа;
  • справка ежегодной итоговой проверки уровня профессиональной подготовленности, заверенная уполномоченной службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);
  • показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) сотрудника правоохранительного органа, заверенная кадровой службой правоохранительного органа (при наличии). 

Из указанного списка убрали:

  • лист оценки эффективности сотрудника правоохранительного органа, заверенный кадровой службой правоохранительного органа;
  • выписку из приказа о зачислении в кадровый резерв, заверенную руководителем кадровой службы правоохранительного органа. 

В то же время введен показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) сотрудника правоохранительного органа.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Требования к приемным профессиональным семьям утвердили в Казахстане
Право
09:49, Сегодня
Требования к приемным профессиональным семьям утвердили в Казахстане
Обновлен социальный стандарт начального и среднего образования
Право
09:28, Сегодня
Обновлен социальный стандарт начального и среднего образования
Правила выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы изменили в Казахстане
Право
09:01, Сегодня
Правила выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы изменили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: