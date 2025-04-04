В МЧС изменили список документов для участия в конкурсе на занятие руководящей должности
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом главы МЧС от 28 марта 2025 года внесены изменения в условия и правила проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности в органах гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.
В частности, обновлен пункт, предусматривающий участие в конкурсе на занятие должности.
Так, к заявлению на участие прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК;
- послужной список, заверенный кадровой службой (в произвольной форме);
- копии документов об образовании;
- заполненный личный листок по учету кадров по форме;
- служебная характеристика сотрудника с результатами служебной деятельности, отражающая основные показатели в работе и реальные достижения, заверенная уполномоченной службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);
- рекомендации сотрудников из числа руководящего состава, заверенные кадровой службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);
- справка о наличии или отсутствии дисциплинарных взысканий (в произвольной форме), заверенная кадровой службой правоохранительного органа;
- справка ежегодной итоговой проверки уровня профессиональной подготовленности, заверенная уполномоченной службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);
- показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) сотрудника правоохранительного органа, заверенная кадровой службой правоохранительного органа (при наличии).
Из указанного списка убрали:
- лист оценки эффективности сотрудника правоохранительного органа, заверенный кадровой службой правоохранительного органа;
- выписку из приказа о зачислении в кадровый резерв, заверенную руководителем кадровой службы правоохранительного органа.
В то же время введен показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) сотрудника правоохранительного органа.
Приказ вводится в действие с 13 апреля 2025 года.
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