В МЧС изменили список документов для участия в конкурсе на занятие руководящей должности

Приказом главы МЧС от 28 марта 2025 года внесены изменения в условия и правила проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности в органах гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлен пункт, предусматривающий участие в конкурсе на занятие должности.

Так, к заявлению на участие прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК;

послужной список, заверенный кадровой службой (в произвольной форме);

копии документов об образовании;

заполненный личный листок по учету кадров по форме;

служебная характеристика сотрудника с результатами служебной деятельности, отражающая основные показатели в работе и реальные достижения, заверенная уполномоченной службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);

рекомендации сотрудников из числа руководящего состава, заверенные кадровой службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);

справка о наличии или отсутствии дисциплинарных взысканий (в произвольной форме), заверенная кадровой службой правоохранительного органа;

справка ежегодной итоговой проверки уровня профессиональной подготовленности, заверенная уполномоченной службой соответствующего правоохранительного органа (в произвольной форме);

показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) сотрудника правоохранительного органа, заверенная кадровой службой правоохранительного органа (при наличии).

Из указанного списка убрали:

лист оценки эффективности сотрудника правоохранительного органа, заверенный кадровой службой правоохранительного органа;

выписку из приказа о зачислении в кадровый резерв, заверенную руководителем кадровой службы правоохранительного органа.

В то же время введен показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) сотрудника правоохранительного органа.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2025 года.