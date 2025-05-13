Отбирать сотрудников на вышестоящие должности в органы прокуратуры будут по-новому

Приказом генерального прокурора от 2 мая 2025 года внесены изменения в Правила проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности системы органов прокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что основными критериями отбора кандидатов на вакантные вышестоящие руководящие должности является соответствие квалификационным требованиям к категориям должностей сотрудников системы органов прокуратуры РК.

Конкурсный отбор на занятие вышестоящей руководящей должности осуществляется посредством рассмотрения кандидатов на соответствие установленным квалификационным требованиям, изучения показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга), прохождения полиграфологического исследования, проведения психолого-социологического исследования сотрудника, тестирования на знание действующего законодательства республики, собеседования.

Ранее проводились только тестирование и собеседование.

К заявлению прилагаются справка о результатах служебной деятельности, отражающая основные показатели в работе и реальные достижения, подписанная непосредственным руководителем, рекомендательное письмо должностного лица.

Рекомендательные письма для сотрудников Генеральной прокуратуры подписываются руководителями структурных подразделений либо их заместителями, для сотрудников прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы), главных военной и транспортной прокуратур, Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре, Комитета по правовой статистике и специальным учетам, Комитета по возврату активов – руководителями органов прокуратуры либо их заместителями, для сотрудников территориальных и приравненных к ним органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам – начальниками территориальных и приравненных к ним органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры либо их заместителями.

При соответствии кандидата квалификационным требованиям к объявленной должности кандидат направляется для прохождения компьютерного тестирования, полиграфологического и психолого-социологического исследований.

Порядок прохождения полиграфологического исследования определяется постановлением правительства республики.

Порядок проведения психолого-социологического исследования утвержден совместным приказом Генерального прокурора РК, председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, министра внутренних дел РК и министра по чрезвычайным ситуациям "Об утверждении порядка и методов проведения психолого-социологического исследования".

Указывается, что для получения полной и объективной информации о кандидатах списки для проверки направляются в службу собственной безопасности органа прокуратуры.

Служба собственной безопасности органа прокуратуры по результатам изучения кандидатов направляет соответствующую информацию в кадровую службу не позднее чем за пять рабочих дней до проведения собеседования.

Материалы на кандидатов (послужной список, справка о результатах служебной деятельности, рекомендательное письмо, результаты компьютерного тестирования и полиграфологического исследования, показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг), а также заключение по итогам проведенных психолого-социологических исследований направляются в комиссию не позднее трех рабочих дней до проведения собеседования.

Указывается, что тестирование кандидатов проводится Генеральной прокуратурой в зале тестирования Генпрокуратуры либо в прокуратуре области в режиме онлайн на информационной системе, предназначенной для компьютерного тестирования, на казахском или русском языках.

Процесс тестирования проводится путем применения видеоконференцсвязи с аудио-, видеопротоколированием по защищенным каналам связи Единой транспортной среды органов прокуратуры.

В состав комиссии включаются руководители подразделений органа прокуратуры, представители службы собственной безопасности, кадровой службы и иные сотрудники.

Секретарем комиссии является представитель кадровой службы органа прокуратуры, который осуществляет организационное обеспечение ее работы и не принимает участие в голосовании.

Вместе с тем для участия в работе комиссии могут приглашаться психологи, эксперты, не являющиеся сотрудниками и работниками прокуратуры, имеющие опыт работы по определенным специальностям, в том числе в научной сфере, а также специалисты по отбору и продвижению кадров, их мнение носит рекомендательный характер.

К собеседованию допускаются кандидаты, соответствующие квалификационным требованиям к объявленной должности, имеющие положительные результаты компьютерного тестирования, прошедшие полиграфологическое и психолого-социологическое исследования.

Собеседование с кандидатами оформляется в виде протокола и фиксируется с помощью технических средств записи (аудио или видео), о чем в начале собеседования предупреждаются кандидаты.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.