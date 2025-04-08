Критерии товаров для личного пользования при перемещении через таможенную границу планируют изменить

Министерство финансов подготовило проект изменений в Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 560 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".

Документ устанавливает Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза, к товарам для личного пользования.

В частности, говорится:

В зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых физическими лицами любым способом на таможенную территорию Евразийского экономического союза, к товарам для личного пользования относятся если:

- по нижеперечисленным товарам частота перемещения товаров физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза не превышает 1 раз в год и количество не превышает следующие показатели:

изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

одного наименования, размера и фасона на человека; мобильный телефон – 2 единицы на человека;

на человека; планшет – 2 единицы на человека;

на человека; портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 единица на человека;

на человека; ювелирные изделия – 5 предметов на человека;

на человека; велосипед – 1 штука на человека;

на человека; детская коляска – 1 штука на человека;

- по иным товарам, не указанным в подпункте 1) настоящего пункта, частота перемещения товаров физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза, не превышает 1 раз в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза, любым способом, если их количество превышает 1 единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).

Целью проекта является контроль за частотой перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза, пояснили в КГД МФ РК.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.