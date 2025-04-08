Критерии товаров для личного пользования при перемещении через таможенную границу планируют изменить
Проект разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 560 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".
Документ устанавливает Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза, к товарам для личного пользования.
В частности, говорится:
В зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых физическими лицами любым способом на таможенную территорию Евразийского экономического союза, к товарам для личного пользования относятся если:
- по нижеперечисленным товарам частота перемещения товаров физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза не превышает 1 раз в год и количество не превышает следующие показатели:
- изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
- мобильный телефон – 2 единицы на человека;
- планшет – 2 единицы на человека;
- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 единица на человека;
- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;
- велосипед – 1 штука на человека;
- детская коляска – 1 штука на человека;
- по иным товарам, не указанным в подпункте 1) настоящего пункта, частота перемещения товаров физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза, не превышает 1 раз в месяц.
Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза, любым способом, если их количество превышает 1 единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.
Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).
Целью проекта является контроль за частотой перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза, пояснили в КГД МФ РК.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.