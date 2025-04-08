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Право

Критерии товаров для личного пользования при перемещении через таможенную границу планируют изменить

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 08:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство финансов подготовило проект изменений в Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 560 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".

Документ устанавливает Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза, к товарам для личного пользования.

В частности, говорится:

В зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых физическими лицами любым способом на таможенную территорию Евразийского экономического союза, к товарам для личного пользования относятся если:

- по нижеперечисленным товарам частота перемещения товаров физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза не превышает 1 раз в год и количество не превышает следующие показатели:

  • изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
  • мобильный телефон – 2 единицы на человека;
  • планшет – 2 единицы на человека;
  • портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 единица на человека;
  • ювелирные изделия – 5 предметов на человека;
  • велосипед – 1 штука на человека;
  • детская коляска – 1 штука на человека;

- по иным товарам, не указанным в подпункте 1) настоящего пункта, частота перемещения товаров физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза, не превышает 1 раз в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза, любым способом, если их количество превышает 1 единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).

Целью проекта является контроль за частотой перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза, пояснили в КГД МФ РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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