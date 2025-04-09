Превентивные меры: как будут обезвреживать потенциальных преступников благодаря новому закону

В Казахстане рассматривают проект нового закона "О профилактике правонарушений". В нем планируется определить, кто такие "лица, склонные к совершению правонарушений". Их будут контролировать еще до совершения преступлений, а если не уследят – то и после погашения судимости, пишет Zakon.kz.

В Мажилис Парламента РК поступил законопроект "О профилактике правонарушений". Казалось бы, ну что же: дело нужное. Ведь предупредить преступление – очевидно лучше, чем расхлебывать его последствия. Но, как говорится, есть нюансы. Вообще-то закон с таким названием в Казахстане уже существует, и это еще не всё.

В Казахстане – загибаем пальцы – действуют следующие профилактические законы:

"О профилактике правонарушений" – от 2010 года; "О профилактике бытового насилия" – от 2009 года; "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности" – от 2004 года; "Об участии граждан в обеспечении общественного порядка" – от 2004 года; "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" – от 1996 года.

Теперь нормы всех этих документов должны быть объединены в одном законе. Обоснования? Прежде они во многом дублировались – это с одной стороны. А с другой – были излишне декларативны, неинструментальны. Что не позволяло правоохранительным органам и прочим государственным институтам эффективно осуществлять ту самую заявленную профилактику.

Вот всё это и планируется исправить.

Лица, склонные к совершению правонарушений

Сами понимаете, новый закон будет объемным (если будет, конечно). В одной статье не обсудить. В будущем мы обратимся к другим предлагаемым новеллам, а пока остановимся на следующем. В Консультативном документе регуляторной политики к законопроекту утверждается, что ни в одном из существующих законов "не раскрыта суть таких ключевых понятий, как лицо, склонное к совершению правонарушений, антиобщественные действия и др.".

Теперь же таковые понятия будут раскрыты. Более того, в рамках этих потенциальных правонарушителей вводятся 5 новых категорий лиц, подлежащих профилактическому учету и контролю:

лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость; лица, освобожденные из мест лишения свободы; лица, два и более раза в течение года совершившие административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность; лица, повторно освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям; лица, повторно совершившие уголовные проступки.

Как предлагается, профилактическая работа с данными лицами будет продолжена до прекращения ими антиобщественного образа жизни – ни больше ни меньше. При этом на сегодняшний день исходят из срока погашения судимости.

И тут начинается самое интересное. Ведь есть всем известный принцип, закрепленный как в Конституции (пп. 2) пункта 3 статьи 77), так и в УК с КОАП:

"Никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение".

Как развитие этого принципа, в части 9 статьи 79 УК заявлено, что "погашение или снятие судимости аннулирует все уголовно-правовые последствия". За исключением ограничений, которые к данному случаю не относятся, например, при назначении пожизненно дополнительных видов наказания. В остальном вместе с погашением судимости исчерпывается наказание, и последующий контроль (с ограничением прав и свобод) иначе как повторным наказанием за искупленное преступление назвать нельзя.

Преступники, конечно, люди не самые симпатичные, однако закон не должен нарушаться и в их отношении. Юристы называют вышеприведенное противоречие коллизией правовых норм. И эту коллизию, если норму примут, придется выправлять. Либо менять УК и КОАП с Конституцией, либо, что более вероятно, что-то делать с бессрочным контролем.

Ну, или третий, "компромиссный вариант" – принять закон как есть, а затем он, как и его предшественники, окажется неработающим. Как раз из-за таких вот противоречий.

Превентивные меры

Повторимся, нарушители закона – это зло. И если можно предотвратить его профилактикой, все добрые люди будут только рады. Однако есть серьезные опасения, что не все является тем, чем кажется.

Напомним, что один подобный профилактический законопроект – на смену старому – уже был подготовлен несколько лет назад. А затем, после обсуждения в Парламенте, был отозван. Речь о законопроекте "О противодействии семейно-бытовому насилию", который по инициативе группы депутатов отозвали 22.01.2021.

Почему? А это очень интересный вопрос. Если коротко, повлияли вышеупомянутые повторы. И политизированность. И юридические коллизии.

В принципе, то же самое и сейчас. Одно дело, когда речь идет об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. До момента погашения (или снятия) судимости. К этому вопросов нет.

И совсем другое дело, когда речь идет о нормах, предусматривающих превентивные меры. Это очень спорный момент с точки зрения права. Ведь преступление еще не совершено. И даже нет никаких данных о том, что оно может быть совершено. А ограничения (которые можно рассматривать как род наказания) уже вовсю идут в ход. Прямо-таки антиутопические мотивы.

Может ли такой контроль государства над личностью быть оправдан? Где-то, в других странах (кстати, называющих себя демократическими) он уже вовсю используется. При этом, подчеркиваем, наше государство такие нескромные желания не проявляет. Наоборот, периодически отклоняет инициативы, исходящие от неведомых лоббистов. Однако попытки не прекращаются.

Например, правила, касающиеся противодействия семейно-бытовому насилию, в казахстанское законодательство пытаются внедрить вот уже как двадцать лет. Еще в 2004 году был принят Закон РК "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности". Обратите внимание на формулировку. Как будто НПА принимался не в 2004 году, а в 1924-м: какая-то "безнадзорность" и "беспризорность" – как если бы дело происходило после разрухи и гражданской войны.

А в 2009 году появился еще один НПА на профильную тему: вышеупомянутый ныне действующий Закон РК "О профилактике бытового насилия". Еще до его принятия многие отечественные юристы выступали с критикой законопроекта, подчеркивая его декларативный и политизированный характер. Дело в том, что специальные механизмы защиты прав ребенка и членов семьи уже прописаны в казахстанском законодательстве, в частности, в Кодексе "О браке (супружестве) и семье", в законе "О правах ребенка в РК" и, разумеется, в УК и КОАП.

Например, согласно статье 22 Закона РК "О профилактике бытового насилия", в целях обеспечения безопасности потерпевшего судом могут быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего бытовое насилие, в частности, запрет:

вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи;

приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия;

немедицинского употребления психоактивных веществ.

Однако эти особые требования содержатся и в КОАП, в статье 54.

И этот случай не единичен. Тогда какой смысл в повторах? Смысл, уверяем, есть.

Повторы – не от "сырости", недоработанности документа. Пусть некоторые нормы представляются нелогичными, излишними в системе казахстанского законодательства, однако другие весьма логичны с точки зрения внедрения неорганичных для Казахстана современных западных либеральных общественных моделей.

Ведь наряду с дублирующими нормами есть и уникальные – и весьма интересные. На фоне остального привычного текста они как бы теряются, но ради них все и затевалось. Вот, например, какие могут быть правовые последствия нормы, которая предлагается в статье 4 (Виды бытового насилия) этого же Закона РК "О профилактике бытового насилия"?

Здесь введено понятие экономического насилия – это "умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право". Выглядит формулировка убедительно (как и всякий троянский конь), но на практике использование этого революционного термина означает, что многие недостаточно обеспеченные люди автоматически попадают в категорию совершающих экономическое насилие в отношении тех же несовершеннолетних – своих детей.

И де-факто не совершая никаких насильственных действий, де-юре могут быть в них обвинены и лишиться родительских прав.

Рассматриваемый сейчас законопроект формально не совсем на ту же тему. Однако фамильные черты – противоречия с действующими нормами и даже принципами права – налицо.



Есть еще о чем поговорить – позже.