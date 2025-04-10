Как подать документы для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок
Государственную услугу "Прием документов для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок" оказывает АО "Центр международных программ".
Для приема документов для участия в конкурсе нужно подать услугодателю посредством веб-портала "электронного правительства" либо напрямую в канцелярию заявление с приложением документов.
Какие документы требуются:
при обращении через услугодателя по юридическому адресу:
- заявка работодателя на прохождение научной стажировки с условием сохранения места работы;
- документ, удостоверяющий личность услугополучателя или электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);
- заполненная анкета претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки;
- оригинал и копия документа о наличии ученой степени доктора наук и (или) кандидата наук, степени доктора философии (PhD) и (или) доктора по профилю, степень магистра (оригиналы после сверки возвращаются претенденту), а также при бучении в зарубежной организации образования – удостоверение о признании документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);
- программа прохождения научной стажировки, составленная в соответствии с требованиями Правил отбора, и утвержденная работодателем и согласованная зарубежной организацией, принимающей на стажировку;
- оригиналы и копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);
- оригинал и копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по государственному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);
- оригинал и копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);
- оригинал медицинской справки (для выезжающего за границу) по форме № 072/у;
- копия документа, подтверждающего безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, принимающей на стажировку претендента, с указанием проводимого научного исследования, сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения научной стажировки с нотариально засвидетельствованными переводами на государственный или русский язык;
- список научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемых в международных базах данных Web of Science (Веб оф сайнс), Scopus (Скопус) или не менее 1 статьи в отечественных или в зарубежных научных изданиях, включенных в Список 1 или Список 2 Перечня научных изданий, утвержденных приказом Министра образования и науки РК;
- копия действительного официального свидетельства об аккредитации, выданный уполномоченным органом в области науки;
При обращении претендента через портал (информационную систему):
- электронная копия заявки работодателя на прохождение научной стажировки с условием сохранения места работы;
- анкета претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки, заполненная претендентом и автоматически сформированная на портале (информационной системе);
- электронная копия документа о наличии ученой степени доктора наук, кандидата наук, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра, а также, при обучении в зарубежной организации образования – электронная копия удостоверения о признании документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании;
- электронная копия программы прохождения научной стажировки, составленную в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами отбора и утвержденную работодателем и согласованную зарубежной организацией, принимающей на стажировку;
- электронные копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности;
- электронная копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по казахскому языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;
- электронная копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;
- электронная копия медицинской справки (для выезжающего за границу) по форме № 072/у;
- электронная копия документа, подтверждающего безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, принимающей на стажировку претендента, с указанием проводимого научного исследования, сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения научной стажировки с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский язык;
- электронная копия списка научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемых в международных базах данных Web of Science (Веб оф сайнс), Scopus (Скопус) или не менее 1 статьи в отечественных или в зарубежных научных изданиях;
- копия действительного официального свидетельства об аккредитации, выданный уполномоченным органом в области науки.
Сведения о документах, удостоверяющих личность услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Срок рассмотрения заявления составляет:
- при обращении к услугодателю со дня регистрации пакета документов – 2 рабочих дня (день подачи пакета документов входит в общий срок), максимально допустимое время обработки пакета документов по юридическому адресу услугодателя – 60 минут;
- при обращении через портал (информационную систему) – 2 рабочих дня (день подачи пакета документов входит в общий срок).
Услугодатель в период утвержденных сроков осуществляет подготовку базы данных и необходимых выходных документов для конкурсного отбора и на заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.
Услуга оказывается казахстанцам бесплатно. Результатом является уведомление о допуске к участию в конкурсе либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. На портале результат оказания государственной услуги направляется и хранится в "личном кабинете" услугополучателя.
Приказ вводится в действие с 20 апреля.
Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.
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