Как подать документы для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок

Министр науки и высшего образования РК приказом от 3 апреля 2025 года утвердил Правила оказания государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок», сообщает Zakon.kz.

Государственную услугу "Прием документов для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок" оказывает АО "Центр международных программ".

Для приема документов для участия в конкурсе нужно подать услугодателю посредством веб-портала "электронного правительства" либо напрямую в канцелярию заявление с приложением документов.

Какие документы требуются:

при обращении через услугодателя по юридическому адресу:

заявка работодателя на прохождение научной стажировки с условием сохранения места работы;

документ, удостоверяющий личность услугополучателя или электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);

заполненная анкета претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки;

оригинал и копия документа о наличии ученой степени доктора наук и (или) кандидата наук, степени доктора философии (PhD) и (или) доктора по профилю, степень магистра (оригиналы после сверки возвращаются претенденту), а также при бучении в зарубежной организации образования – удостоверение о признании документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

программа прохождения научной стажировки, составленная в соответствии с требованиями Правил отбора, и утвержденная работодателем и согласованная зарубежной организацией, принимающей на стажировку;

оригиналы и копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал и копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по государственному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал и копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал медицинской справки (для выезжающего за границу) по форме № 072/у;

копия документа, подтверждающего безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, принимающей на стажировку претендента, с указанием проводимого научного исследования, сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения научной стажировки с нотариально засвидетельствованными переводами на государственный или русский язык;

список научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемых в международных базах данных Web of Science (Веб оф сайнс), Scopus (Скопус) или не менее 1 статьи в отечественных или в зарубежных научных изданиях, включенных в Список 1 или Список 2 Перечня научных изданий, утвержденных приказом Министра образования и науки РК;

копия действительного официального свидетельства об аккредитации, выданный уполномоченным органом в области науки;

При обращении претендента через портал (информационную систему):

электронная копия заявки работодателя на прохождение научной стажировки с условием сохранения места работы;

анкета претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки, заполненная претендентом и автоматически сформированная на портале (информационной системе);

электронная копия документа о наличии ученой степени доктора наук, кандидата наук, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра, а также, при обучении в зарубежной организации образования – электронная копия удостоверения о признании документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании;

электронная копия программы прохождения научной стажировки, составленную в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами отбора и утвержденную работодателем и согласованную зарубежной организацией, принимающей на стажировку;

электронные копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности;

электронная копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по казахскому языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

электронная копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

электронная копия медицинской справки (для выезжающего за границу) по форме № 072/у;

электронная копия документа, подтверждающего безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, принимающей на стажировку претендента, с указанием проводимого научного исследования, сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения научной стажировки с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский язык;

электронная копия списка научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемых в международных базах данных Web of Science (Веб оф сайнс), Scopus (Скопус) или не менее 1 статьи в отечественных или в зарубежных научных изданиях;

копия действительного официального свидетельства об аккредитации, выданный уполномоченным органом в области науки.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Срок рассмотрения заявления составляет:

при обращении к услугодателю со дня регистрации пакета документов – 2 рабочих дня (день подачи пакета документов входит в общий срок), максимально допустимое время обработки пакета документов по юридическому адресу услугодателя – 60 минут;

при обращении через портал (информационную систему) – 2 рабочих дня (день подачи пакета документов входит в общий срок).

Услугодатель в период утвержденных сроков осуществляет подготовку базы данных и необходимых выходных документов для конкурсного отбора и на заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Услуга оказывается казахстанцам бесплатно. Результатом является уведомление о допуске к участию в конкурсе либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. На портале результат оказания государственной услуги направляется и хранится в "личном кабинете" услугополучателя.

Приказ вводится в действие с 20 апреля.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.

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