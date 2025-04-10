При отборе сотрудников в Антикорупционную службу будут учитывать их цифровой рейтинг

Приказом председателя Антикоррупционной службы от 3 апреля 2025 года внесены изменения в части организации отбора кандидатов на соужбу в агентство и его территориальные органы, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата в антикоррупционную службу изложены й вновой редакции.

Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством информационной кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии).

Указывается, что для определения уровня профессионального потенциала кандидата в антикоррупционную службу являются соответствие знаний, навыков, способностей кандидата, необходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности на предполагаемой должности.

Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) учитывается при предварительном изучении и отборе кандидата в антикоррупционную службу.

Расчет показателя конкурентоспособности (цифровой рейтинг) кандидата в антикоррупционную службу основан на принципах объективности и справедливости,

Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) определяется кадровой службой Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и его территориальных органов, она же новысит заключение о результатах расчета показателя.

Расчет показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) включает в себя следующие этапы:

определение ключевых показателей для должностей антикоррупционной службы;

оценку профессиональных достижений кандидата.

Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) определяется на основе балльной системы по четырем уровням. Каждый уровень представляет собой степень профессионального потенциала кандидата в антикоррупционную службу:

уровень 4 (от 70 до 100 баллов – для руководящих должностей) – кандидат способен выполнять свои функции на уровне, превышающем квалификационные требования к должности. Является экспертом в своей области, к нему часто обращаются за советом и консультацией. Способен предлагать пути для улучшения работы, а также разрабатывать новые подходы и решения;

– кандидат способен выполнять свои функции на уровне, превышающем квалификационные требования к должности. Является экспертом в своей области, к нему часто обращаются за советом и консультацией. Способен предлагать пути для улучшения работы, а также разрабатывать новые подходы и решения; уровень 3 (от 50 до 69 баллов включительно) – кандидат обладает достаточным уровнем знаний и демонстрирует все необходимые навыки в соответствии с занимаемой должностью. Способен выполнять работу в пределах своих полномочий самостоятельно и без ошибок;

– кандидат обладает достаточным уровнем знаний и демонстрирует все необходимые навыки в соответствии с занимаемой должностью. Способен выполнять работу в пределах своих полномочий самостоятельно и без ошибок; уровень 2 (от 30 до 49 баллов включительно) – работа в основном выполняется на среднем или достаточном уровне. Кандидат обладает недостаточным уровнем знаний в некоторых областях, что приводит к необходимости контроля при выполнении некоторых задач. Назначается на должности не выше категории "В-РКО-6";

– работа в основном выполняется на среднем или достаточном уровне. Кандидат обладает недостаточным уровнем знаний в некоторых областях, что приводит к необходимости контроля при выполнении некоторых задач. Назначается на должности не выше категории "В-РКО-6"; уровень 1 (от 1 до 29 баллов включительно) – кандидат не обладает достаточным уровнем знаний для выполнения должностных задач, не способен выполнять работу самостоятельно, требует постоянного контроля со стороны руководителя. Назначается на должности не выше категории "В-РКО-8".

Предусматривается, что кадровая служба Агентства и его территориальных органов ведет ведомственный банк данных кандидатов в антикоррупционную службу с отражением их показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга).

Также уточняется, что сотрудники антикоррупционной службы, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в кадровую службу Агентства, не позднее пяти рабочих дней после публикации объявления о проведении конкурса, нарочно или на адрес электронной почты, указанный в объявлении, а также посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы) следующие документы:

заявление для участия во внутреннем конкурсе;

характеристика о результатах служебной деятельности, отражающая основные показатели в работе и реальные достижения, подписанная руководителем структурного подразделения.

Сотрудники антикоррупционной службы, изъявившие желание участвовать в конкурсе, проходят также психолого-социологическое исследование в кадровой службе Агентства.

Приказ вводится в действие с 20 апреля 2025 года.

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