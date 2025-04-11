#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
515.18
570.66
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
515.18
570.66
6.06
Право

Летательные аппараты в Алматы: создана рабочая группа по развитию городской воздушной мобильности

рабочая группы по развитию городской воздушной мобильности, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 09:34 Фото: pixabay
Приказом министра транспорта создана рабочая группа по вопросам развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В состав рабочей группы включены:

  • Ластаев Талгат Тлеубекович – вице-министр транспорта РК, председатель Рабочей группы;
  • Катышев Дархан Маратович – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, заместитель председателя рабочей группы;
  • Алмаз Темирлан – главный эксперт Управления анализа и мониторинга Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, секретарь рабочей группы;
  • Топаев Нурболат Еркебаевич – заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по боевой подготовке) – начальник Главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Министерства обороны РК (по согласованию);
  • Баймухамбетов Ермек Бигазиевич – руководитель государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (по согласованию);
  • Шварцкопф Илона Альбертовна – директор Департамента политики проектного управления Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (по согласованию);
  • Калауов Нуржауган Серикович – директор Департамента по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите государственных секретов Министерства энергетики РК (по согласованию);
  • Жумат Ердаулет Маратович – заместитель директора Департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации РК (по согласованию);
  • Джарылкапов Марат Мерамбекович – главный штурман Военно-воздушных сил – начальник управления навигации Управления командующего Военно-воздушных сил Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Министерства обороны РК (по согласованию);
  • Рустемов Сакен Исенбаевич – командир Войсковой части Министерства обороны РК (по согласованию);
  • Кумаргазин Бауыржан Серикович – заместитель руководителя Управления городской мобильности акимата Алматы (по согласованию);
  • Алдунгаров Аскар Амангельдинович – начальник Управления внешней миграции Комитета миграционной службы Министерство внутренних дел РК (по согласованию);
  • Жанаспаев Кайрат Мейрбекович – начальник Управления сил и средств аварийно-спасательных служб Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (по согласованию);
  • Кусаинов Арман Манапович – заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (по согласованию);
  • Ерубаев Нуртуган Жаканович – руководитель Управления координации деятельности по санитарной охране на государственной границе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК (по согласованию);
  • Жангунисов Данабек Бакитгереевич – руководитель Управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК (по согласованию);
  • Сугралиев Даирбек Аскарбекович – руководитель Управления анализа и мониторинга Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
  • Дукенбаев Данияр Женисович – руководитель Управления аэропортов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
  • Ералиев Талгат Есенович – руководитель Управления правового обеспечения Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
  • Кетебаев Арман Алдабергенович – руководитель Управления деятельности авиакомпаний и использования воздушного пространства Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
  • Мырзагалиев Ербакыт Орынгалиевич – руководитель Управления деятельности авиационного персонала Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
  • Кошманов Владимир Анатольевич – директор Департамента беспилотных авиационных систем – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
  • Сатжанов Аслан Маратович – директор Департамента летной годности – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
  • Нарбеков Данияр Ирисматович – заместитель директора Департамента по управлению аэронавигационной информацией республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация";
  • Исабеков Тимур Шамсатович – заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации РК" Министерства юстиции РК (по согласованию);
  • Жумабаева Инесса Булатовна – заместитель директора Департамента логистики и перевозок Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию);
  • Сейтахметов Бахтияр Усенович – старший авиационный инспектор департамента аэродромов и наземного обслуживания акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
  • Кузнецов Евгений Альбертович – авиационный инспектор Управления коммерческого воздушного транспорта Департамента эксплуатации акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
  • Канжигитов Жанибек Жорабаевич – авиационный инспектор Управления лицензирования Департамента лицензирования акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
  • Қыдырали Руслан Абдүсаматұлы – эксперт Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию);
  • Исмаил Озтас – вице-президент по маркетингу и продажам акционерного общества "Международный аэропорт Алматы";
  • Жуматаев Кайрат Серикович – начальник отдела по сбойным ситуациям АО "Международный аэропорт Алматы";
  • Хегай Сергей Валерьевич – советник председателя совета директоров АО "Kaspi.kz" и генеральный директор ТОО "OIZ TULIP" (по согласованию);
  • Рамазанов Талант Мустафаевич – эксперт по авиационному праву ТОО "Air Bridge" (по согласованию).  

Рабочей группе предписано:

  • разработать пакет поправок в нормативные правовые акты РК в части развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility);
  • обеспечить проработку вопросов внедрения городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) в Казахстане;
  • совместно с Министерством обороны и заинтересованными государственными органами обеспечить утверждение воздушных коридоров и принятие соответствующих норм, регламентирующих безопасную эксплуатацию летательных аппаратов, для осуществления деятельности городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) над территориями городов Алматы, Алатау и национальными парками Алматинской области. 

Ранее министр транспорта Марат Карабаев рассказывал, что планируется ввести мобильные перевозки от аэропорта до города Алатау с использованием аэромобиля.

В свою очередь министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев анонсировал запуск программы по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлен перечень товаров и услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью
Право
10:11, Сегодня
Обновлен перечень товаров и услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью
Оформление ЭСФ и СНТ будет обязательным на прекурсоры и химвещества
Право
09:05, Сегодня
Оформление ЭСФ и СНТ будет обязательным на прекурсоры и химвещества
Правила проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля изменили в Казахстане
Право
08:51, Сегодня
Правила проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля изменили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: