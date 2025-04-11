Летательные аппараты в Алматы: создана рабочая группа по развитию городской воздушной мобильности

Приказом министра транспорта создана рабочая группа по вопросам развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В состав рабочей группы включены:

Ластаев Талгат Тлеубекович – вице-министр транспорта РК, председатель Рабочей группы;

Катышев Дархан Маратович – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, заместитель председателя рабочей группы;

Алмаз Темирлан – главный эксперт Управления анализа и мониторинга Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, секретарь рабочей группы;

Топаев Нурболат Еркебаевич – заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по боевой подготовке) – начальник Главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Министерства обороны РК (по согласованию);

Баймухамбетов Ермек Бигазиевич – руководитель государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (по согласованию);

Шварцкопф Илона Альбертовна – директор Департамента политики проектного управления Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (по согласованию);

Калауов Нуржауган Серикович – директор Департамента по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите государственных секретов Министерства энергетики РК (по согласованию);

Жумат Ердаулет Маратович – заместитель директора Департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации РК (по согласованию);

Джарылкапов Марат Мерамбекович – главный штурман Военно-воздушных сил – начальник управления навигации Управления командующего Военно-воздушных сил Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Министерства обороны РК (по согласованию);

Рустемов Сакен Исенбаевич – командир Войсковой части Министерства обороны РК (по согласованию);

Кумаргазин Бауыржан Серикович – заместитель руководителя Управления городской мобильности акимата Алматы (по согласованию);

Алдунгаров Аскар Амангельдинович – начальник Управления внешней миграции Комитета миграционной службы Министерство внутренних дел РК (по согласованию);

Жанаспаев Кайрат Мейрбекович – начальник Управления сил и средств аварийно-спасательных служб Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (по согласованию);

Кусаинов Арман Манапович – заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (по согласованию);

Ерубаев Нуртуган Жаканович – руководитель Управления координации деятельности по санитарной охране на государственной границе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК (по согласованию);

Жангунисов Данабек Бакитгереевич – руководитель Управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК (по согласованию);

Сугралиев Даирбек Аскарбекович – руководитель Управления анализа и мониторинга Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;

Дукенбаев Данияр Женисович – руководитель Управления аэропортов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;

Ералиев Талгат Есенович – руководитель Управления правового обеспечения Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;

Кетебаев Арман Алдабергенович – руководитель Управления деятельности авиакомпаний и использования воздушного пространства Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;

Мырзагалиев Ербакыт Орынгалиевич – руководитель Управления деятельности авиационного персонала Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;

Кошманов Владимир Анатольевич – директор Департамента беспилотных авиационных систем – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";

Сатжанов Аслан Маратович – директор Департамента летной годности – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";

Нарбеков Данияр Ирисматович – заместитель директора Департамента по управлению аэронавигационной информацией республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация";

Исабеков Тимур Шамсатович – заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации РК" Министерства юстиции РК (по согласованию);

Жумабаева Инесса Булатовна – заместитель директора Департамента логистики и перевозок Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию);

Сейтахметов Бахтияр Усенович – старший авиационный инспектор департамента аэродромов и наземного обслуживания акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";

Кузнецов Евгений Альбертович – авиационный инспектор Управления коммерческого воздушного транспорта Департамента эксплуатации акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";

Канжигитов Жанибек Жорабаевич – авиационный инспектор Управления лицензирования Департамента лицензирования акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";

Қыдырали Руслан Абдүсаматұлы – эксперт Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию);

Исмаил Озтас – вице-президент по маркетингу и продажам акционерного общества "Международный аэропорт Алматы";

Жуматаев Кайрат Серикович – начальник отдела по сбойным ситуациям АО "Международный аэропорт Алматы";

Хегай Сергей Валерьевич – советник председателя совета директоров АО "Kaspi.kz" и генеральный директор ТОО "OIZ TULIP" (по согласованию);

Рамазанов Талант Мустафаевич – эксперт по авиационному праву ТОО "Air Bridge" (по согласованию).

Рабочей группе предписано:

разработать пакет поправок в нормативные правовые акты РК в части развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility);

обеспечить проработку вопросов внедрения городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) в Казахстане;

совместно с Министерством обороны и заинтересованными государственными органами обеспечить утверждение воздушных коридоров и принятие соответствующих норм, регламентирующих безопасную эксплуатацию летательных аппаратов, для осуществления деятельности городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) над территориями городов Алматы, Алатау и национальными парками Алматинской области.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев рассказывал, что планируется ввести мобильные перевозки от аэропорта до города Алатау с использованием аэромобиля.

В свою очередь министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев анонсировал запуск программы по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта.