Летательные аппараты в Алматы: создана рабочая группа по развитию городской воздушной мобильности
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Приказом министра транспорта создана рабочая группа по вопросам развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В состав рабочей группы включены:
- Ластаев Талгат Тлеубекович – вице-министр транспорта РК, председатель Рабочей группы;
- Катышев Дархан Маратович – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, заместитель председателя рабочей группы;
- Алмаз Темирлан – главный эксперт Управления анализа и мониторинга Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, секретарь рабочей группы;
- Топаев Нурболат Еркебаевич – заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по боевой подготовке) – начальник Главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Министерства обороны РК (по согласованию);
- Баймухамбетов Ермек Бигазиевич – руководитель государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (по согласованию);
- Шварцкопф Илона Альбертовна – директор Департамента политики проектного управления Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (по согласованию);
- Калауов Нуржауган Серикович – директор Департамента по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите государственных секретов Министерства энергетики РК (по согласованию);
- Жумат Ердаулет Маратович – заместитель директора Департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации РК (по согласованию);
- Джарылкапов Марат Мерамбекович – главный штурман Военно-воздушных сил – начальник управления навигации Управления командующего Военно-воздушных сил Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Министерства обороны РК (по согласованию);
- Рустемов Сакен Исенбаевич – командир Войсковой части Министерства обороны РК (по согласованию);
- Кумаргазин Бауыржан Серикович – заместитель руководителя Управления городской мобильности акимата Алматы (по согласованию);
- Алдунгаров Аскар Амангельдинович – начальник Управления внешней миграции Комитета миграционной службы Министерство внутренних дел РК (по согласованию);
- Жанаспаев Кайрат Мейрбекович – начальник Управления сил и средств аварийно-спасательных служб Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (по согласованию);
- Кусаинов Арман Манапович – заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (по согласованию);
- Ерубаев Нуртуган Жаканович – руководитель Управления координации деятельности по санитарной охране на государственной границе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК (по согласованию);
- Жангунисов Данабек Бакитгереевич – руководитель Управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК (по согласованию);
- Сугралиев Даирбек Аскарбекович – руководитель Управления анализа и мониторинга Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
- Дукенбаев Данияр Женисович – руководитель Управления аэропортов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
- Ералиев Талгат Есенович – руководитель Управления правового обеспечения Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
- Кетебаев Арман Алдабергенович – руководитель Управления деятельности авиакомпаний и использования воздушного пространства Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
- Мырзагалиев Ербакыт Орынгалиевич – руководитель Управления деятельности авиационного персонала Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
- Кошманов Владимир Анатольевич – директор Департамента беспилотных авиационных систем – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
- Сатжанов Аслан Маратович – директор Департамента летной годности – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
- Нарбеков Данияр Ирисматович – заместитель директора Департамента по управлению аэронавигационной информацией республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация";
- Исабеков Тимур Шамсатович – заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации РК" Министерства юстиции РК (по согласованию);
- Жумабаева Инесса Булатовна – заместитель директора Департамента логистики и перевозок Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию);
- Сейтахметов Бахтияр Усенович – старший авиационный инспектор департамента аэродромов и наземного обслуживания акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
- Кузнецов Евгений Альбертович – авиационный инспектор Управления коммерческого воздушного транспорта Департамента эксплуатации акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
- Канжигитов Жанибек Жорабаевич – авиационный инспектор Управления лицензирования Департамента лицензирования акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
- Қыдырали Руслан Абдүсаматұлы – эксперт Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию);
- Исмаил Озтас – вице-президент по маркетингу и продажам акционерного общества "Международный аэропорт Алматы";
- Жуматаев Кайрат Серикович – начальник отдела по сбойным ситуациям АО "Международный аэропорт Алматы";
- Хегай Сергей Валерьевич – советник председателя совета директоров АО "Kaspi.kz" и генеральный директор ТОО "OIZ TULIP" (по согласованию);
- Рамазанов Талант Мустафаевич – эксперт по авиационному праву ТОО "Air Bridge" (по согласованию).
Рабочей группе предписано:
- разработать пакет поправок в нормативные правовые акты РК в части развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility);
- обеспечить проработку вопросов внедрения городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) в Казахстане;
- совместно с Министерством обороны и заинтересованными государственными органами обеспечить утверждение воздушных коридоров и принятие соответствующих норм, регламентирующих безопасную эксплуатацию летательных аппаратов, для осуществления деятельности городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility) над территориями городов Алматы, Алатау и национальными парками Алматинской области.
Ранее министр транспорта Марат Карабаев рассказывал, что планируется ввести мобильные перевозки от аэропорта до города Алатау с использованием аэромобиля.
В свою очередь министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев анонсировал запуск программы по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта.
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