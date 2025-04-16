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Право

Мажилис одобрил законопроект о фондах целевого капитала

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса Парламента РК 16 апреля 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона "О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)", передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект на рассмотрение в Мажилис в первом чтении вынес министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Лучшие зарубежные практики эндаумент-фондов связаны не только с наукой и образованием, но и сферой культуры, здравоохранения, массового спорта, социальной и гуманитарной поддержки. Необходимость отдельного закона была связана с отсутствием ряда норм по регулированию инвестиционной активности эндаумент-фондов, прав собственности вкладчиков на целевые вклады в эндаумент-фонды, контроля рисков за их целевым использованием... По своей природе эндаумент-фонды совмещают благотворительность с функциями инвестфондов, поэтому нужен был отдельный закон. Это общая практика для всех стран с успешными эндаумент-фондами", – озвучил глава МНВО РК.

По его словам, в Казахстане в настоящее время 22 эндаумент-фонда, из них 15 – в сфере образования с капитализацией в среднем менее 1 млрд тенге.

Целью законопроекта является создание правовой основы для формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов.

Проектом закона предлагаются нормы, направленные на:

  • определение эндаумент-фонда (целевого капитала) как части имущества, формируемой за счет целевых вкладов юридических или физических лиц;
  • определение состава активов эндаумент-фонда, состоящих из денежных средств, ценных бумаг, недвижимости и объектов интеллектуальной собственности;
  • установление порядка формирования, пополнения и целевого использования инвестиционного дохода на финансирование объектов меценатской деятельности. При этом предусмотрено, что расходуется только инвестиционный доход, поступивший от управления переданного имущества;
  • создание фонда целевого капитала (далее – фонд) в форме некоммерческой организации, предназначенной для управления эндаумент-фондом;
  • установление требований к учредителям фонда, в том числе по праву собственности на передаваемые активы и их свободе от обременений;
  • закрепление организационной структуры управления фондом, включающей попечительский совет как высший орган, исполнительный орган и службу внутреннего аудита;
  • определение порядка создания, государственной регистрации, функционирования и ликвидации фонда;
  • регулирование прав и обязанностей участников: учредителей, вкладчиков, управляющих компаний и выгодополучателей, включая условия включения вкладчиков с крупными взносами в состав попечительского совета;
  • введение инвестиционной декларации как основного документа, регламентирующего стратегию и ограничения инвестиционной деятельности фонда;
  • определение допустимых инструментов инвестирования, принципов хеджирования и диверсификации, ограничений на аффилированные сделки;
  • обязательную передачу активов в доверительное управление профессиональной управляющей компании при превышении суммы активов более 15 000 МРП;
  • установление лимитов на административно-управленческие расходы: не более 30% инвестиционного дохода или 1% от средней стоимости чистых активов за отчетный год;
  • обеспечение прозрачности деятельности фондов за счет обязательного ведения раздельного бухгалтерского учета, публикации отчетности и прохождения ежегодного аудита;
  • закрепление требований по раскрытию информации о структуре фонда, инвестиционной политике и составе органов управления.

Помимо этого, депутаты одобрили в первом чтении сопутствующий законопроект по вопросам деятельности фондов целевого капитала. Отмечается, что законопроект направлен на приведение законодательства в соответствие с проектом закона "О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)".

Проектом закона предлагаются нормы, направленные на:

  • внесение изменений в Гражданский кодекс РК (Особенная часть), предусматривающих установление особенностей доверительного управления активами эндаумент-фондов;
  • актуализацию понятийного аппарата в законах "Об образовании", "О наукеи технологической политике", "О благотворительности" в части определения термина "эндаумент-фонд (целевой капитал)";
  • предоставление права организациям образования создавать фонды целевого капитала и использовать доход от их деятельности для поощрения студентов, ученых и работников науки;
  • уточнение источников финансирования, включающих инвестиционный доход от эндаумент-фондов;
  • исключение из Закона РК "О благотворительности" положений, регулирующих формирование, пополнение и расформирование эндаументов;
  • определение возможности направления части доходов от коммерциализации результатов научной деятельности в эндаумент-фонд.

Также законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс РК (Особенная часть), Законы РК "Об образовании", "О благотворительности" и "О науке и технологической политике".

2 апреля 2025 года депутаты одобрили законопроект о мерах поддержки инновационной деятельности.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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