В Казахстане разрабатывают законопроект, предусматривающий страхование жилья от землетрясений и наводнений

Подгоготовлен консультативный документ регуляторной политики к проектам законов "Об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий" и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного страхования жилища от стихийных бедствий".

В документе отмечается, что отсутствие законодательных требований по страхованию жилой недвижимости граждан, находящихся в зонах высокого риска стихийных бедствий, значительно ограничивает эффективность системы защиты от катастрофических рисков.

В случае наступления катастрофических событий существующие механизмы компенсации (например, через государственную поддержку или страховые организации) недостаточны для полного покрытия ущерба от катастроф, и пострадавшие от чрезвычайных ситуаций оказываются без финансовой поддержки.

Это создает серьезные риски для граждан и бизнеса, особенно в зонах, подверженных высокому риску стихийных бедствий.

Что предлагается

Для обеспечения в стране защиты имущественных интересов граждан от ущерба в результате стихийных бедствий предлагается внедрить обязательное страхование жилища от стихийных бедствий путем разработки и принятия Закона "Об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий".

Так, предлагается в качестве страхуемых рисков определить землетрясения, наводнения, паводки и природные лесные пожары.

Кроме того, предлагается создать государственную страховую организацию, которая будет единым оператором по аккумулированию страховых взносов.

Правовые положения государственной страховой организации будут определены законодательно. Государственная страховая организация будет осуществлять страхование от риска катастроф в качестве исключительного вида деятельности и находиться под регулированием уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Страховые риски государственной страховой организации будут подлежать перестрахованию, что обеспечит дополнительную защиту и устойчивость.

Разработчики документа полагают, что это повысит защиту жилища граждан.

"Обязательное страхование от стихийных бедствий обеспечит защиту имущества населения в регионах, более подверженных стихийным бедствиям, что повысит уровень социальной безопасности и снизит финансовые потери при возникновении катастрофического события", – говорится в пояснении.

Стоимость страхования будет определяться по территории с учетом минимальных и максимальных пределов, с корректировкой на региональный коэффициент риска и коэффициент скидки за устойчивость жилища.

Для социально уязвимых групп населения предлагается субсидирование взносов со стороны государства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.

Ранее мы рассказали, что утверждены Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий.