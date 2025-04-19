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Право

Где и когда построят новые плотины для защиты от селей

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 09:21 Фото: pexels
В Казахстане планируют возвести несколько новых селезащитных плотин и снегозадерживающих щитов. Особенно это касается горной местности на юге страны: в длине рек Малая Алматинка, Тургень и Мерке. Проблема в том, что стройку надо вести в национальных парках, а это запрещено, пишет Zakon.kz.

В статье 90 Земельного кодекса РК сказано, что изъятие земель "лесного и водного фондов допускается в исключительных случаях, связанных с:

  • созданием и расширением ООПТ – особо охраняемых природных территорий;
  • выполнением международных обязательств;
  • обнаружением под участком месторождения ценных полезных ископаемых;
  • строительством дорог;
  • объектов по использованию возобновляемых источников энергии;
  • линий электропередачи, линий связи и магистральных трубопроводов;
  • инженерно-коммуникационных сетей общего пользования населенных пунктов,
  • а также объектов, имеющих государственное значение, при отсутствии других вариантов возможного их размещения".

Как видим, селезащитных плотин среди вышеперечисленного нет. Впрочем, не сказать, что обойти запрет совсем нельзя. Смогли же пару лет назад построить плотину "Аюсай" в Большом Алматинском ущелье на территории ГНПП "Пле-Алатау". Так, в том же ЗК допускается перевод земель ООПТ в земли запаса:

"Для строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение".Пп. 2) пункта 2 статьи 122 ЗК

Однако слишком много условий:

  • при отсутствии других вариантов возможного их размещения;
  • только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;
  • по решению правительства РК при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

И что это такое – "особое стратегическое значение"?

Да и вообще, налицо противоречие: ведь особо охраняемые природные территории относятся к землям Лесного фонда. И почему такое странное исключение только для ООПТ? Короче, законодательно вопрос не урегулирован, как свидетельствуют разработчики законопроекта.

Поэтому и решено внести поправки в действующее законодательство, чтобы регламентировать решение подобных вопросов. В Мажилис поступил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий", который будет рассмотрен на пленарном заседании в ближайшую среду, 23 апреля 2025 года.

А именно, вышеупомянутую статью 90 ЗК предлагается дополнить, добавив к списку исключений "строительство и функционирование водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение" и конкретно "селе-оползне-лавинозащитные сооружения".

Если говорить конкретно, то прямо сейчас требуется перевод земли под строительство:

  1. снегозадерживающих щитов в бассейне реки Киши Алматы на горе Мохнатая (Алматы);
  2. снегозадерживающих щитов на горе Эдельвейс (Алматы);
  3. селезащитного сооружения на реке Турген (Алматинская область);
  4. селезадерживающей плотины на реке Мерке (Жамбылская область);
  5. снегозадерживающих щитов в ущелье Коксай (Жамбылская область).
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Андрей Губенко
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