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Право

Предоставление земли под инвестпроекты: внесены изменения

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 15:02 Фото: freepik
Приказом МИД РК от 3 апреля 2025 года внесены изменения в Правила определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько пунктов правил изложены в новой редакции.

Так, говорится, что акимат в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления и приложенных к ним документов рассматривает их на соответствие правилам, а также на соответствие следующей информации:

  • проект осуществляется по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов;
  • сумма денежных средств, планируемая заявителем для инвестирования в проект, составляет не менее 150 000 МРП (589 800 000 тенге в 2025 году);
  • максимальный размер кадастровой стоимости запрашиваемого земельного участка составляет не более 20% от объема инвестиций, предусматриваемой к осуществлению заявителем в проект;
  • отсутствие юридических притязаний и обременений прав на недвижимое имущество на запрашиваемый земельный участок;
  • соответствие категории запрашиваемого земельного участка целевому назначению, указанному в бизнес-плане проекта;
  • предоставляемый земельный участок находится в государственной собственности, и его предоставление соответствует действующему законодательству РК.

При соответствии заявления и приложенных к нему документов акимат направляет их в региональный координационный совет для согласования предоставления земельного участка.

В случае несоответствия заявления и приложенных к нему документов акимат указывают заявителю, каким требованиям не соответствует обращение, устанавливает разумный срок для приведения его в соответствие с требованиями.

При этом возврат заявления не препятствует повторному обращению.

Также уточняется, что при положительном заключении регионального координационного совета акимат в течение пяти рабочих дней со дня его получения принимает решение об определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности с направлением заявителю копии данного решения.

В случае отрицательного заключения регионального координационного совета акимат в течение одного рабочего дня со дня его получения уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания акимат направляет протокол заслушивания и документы в региональный координационный совет на повторное рассмотрение.

Региональный координационный совет в течение трех рабочих дней со дня получения материалов для повторного рассмотрения рассматривает их и направляет в акимат положительное или отрицательное заключение.

Акимат в течение одного рабочего дня со дня получения заключения регионального координационного совета принимает решение об определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности с направлением заявителю копии данного решения либо отказывает в определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности с направлением заявителю мотивированного письменного отказа.

Приказ вводится в действие с 20 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказывали об обновленных правилах, как получить земельный участок под инвестиционный проект.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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