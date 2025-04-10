Предоставление земли под инвестпроекты: внесены изменения
В частности, несколько пунктов правил изложены в новой редакции.
Так, говорится, что акимат в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления и приложенных к ним документов рассматривает их на соответствие правилам, а также на соответствие следующей информации:
- проект осуществляется по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов;
- сумма денежных средств, планируемая заявителем для инвестирования в проект, составляет не менее 150 000 МРП (589 800 000 тенге в 2025 году);
- максимальный размер кадастровой стоимости запрашиваемого земельного участка составляет не более 20% от объема инвестиций, предусматриваемой к осуществлению заявителем в проект;
- отсутствие юридических притязаний и обременений прав на недвижимое имущество на запрашиваемый земельный участок;
- соответствие категории запрашиваемого земельного участка целевому назначению, указанному в бизнес-плане проекта;
- предоставляемый земельный участок находится в государственной собственности, и его предоставление соответствует действующему законодательству РК.
При соответствии заявления и приложенных к нему документов акимат направляет их в региональный координационный совет для согласования предоставления земельного участка.
В случае несоответствия заявления и приложенных к нему документов акимат указывают заявителю, каким требованиям не соответствует обращение, устанавливает разумный срок для приведения его в соответствие с требованиями.
При этом возврат заявления не препятствует повторному обращению.
Также уточняется, что при положительном заключении регионального координационного совета акимат в течение пяти рабочих дней со дня его получения принимает решение об определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности с направлением заявителю копии данного решения.
В случае отрицательного заключения регионального координационного совета акимат в течение одного рабочего дня со дня его получения уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению.
По результатам заслушивания акимат направляет протокол заслушивания и документы в региональный координационный совет на повторное рассмотрение.
Региональный координационный совет в течение трех рабочих дней со дня получения материалов для повторного рассмотрения рассматривает их и направляет в акимат положительное или отрицательное заключение.
Акимат в течение одного рабочего дня со дня получения заключения регионального координационного совета принимает решение об определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности с направлением заявителю копии данного решения либо отказывает в определении проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности с направлением заявителю мотивированного письменного отказа.
Приказ вводится в действие с 20 апреля 2025 года.
Ранее мы рассказывали об обновленных правилах, как получить земельный участок под инвестиционный проект.