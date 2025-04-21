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Право

Прохождение научных стажировок за рубежом: вносятся изменения

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предуматривает:

  • прохождение научной стажировки на русском языке допускается исключительно в странах, где русский язык является государственным или официальным языком.
  • сокращаются сроки рассмотрения приема документов либо отказа в их приеме с трех на два рабочих дня.
  • дополняется новый сертификат подтверждение знания турецкого языка – TYS.

Кроме того, в таблице комплексного тестирования для прохождения на следующий тур вносится изменение: заменяется блок "психологический тест" на "личностный опросник".

В министерстве поясняют, что внесение требования к русскому языку обучения позволит предотвратить прием документов и направление на научную стажировку победителей конкурса в страны, где русский язык не является официальным языком страны присуждения.

TYS аккредитован ALTE, что говорит о высоком уровне достоверности, сопоставимом с TOEFL или IELTS, включение TYS обеспечит расширенный выбор видов экзамена для претендентов при получении сертификата о подтверждении знания турецкого языка.

Предлагается личностный опросник не использовать как отсеивающий механизм, а применить как дополнительный показатель.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая.

Ранее мы рассказали, как подать документы для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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