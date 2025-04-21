Прохождение научных стажировок за рубежом: вносятся изменения

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предуматривает:

прохождение научной стажировки на русском языке допускается исключительно в странах, где русский язык является государственным или официальным языком.

сокращаются сроки рассмотрения приема документов либо отказа в их приеме с трех на два рабочих дня.

дополняется новый сертификат подтверждение знания турецкого языка – TYS.

Кроме того, в таблице комплексного тестирования для прохождения на следующий тур вносится изменение: заменяется блок "психологический тест" на "личностный опросник".

В министерстве поясняют, что внесение требования к русскому языку обучения позволит предотвратить прием документов и направление на научную стажировку победителей конкурса в страны, где русский язык не является официальным языком страны присуждения.

TYS аккредитован ALTE, что говорит о высоком уровне достоверности, сопоставимом с TOEFL или IELTS, включение TYS обеспечит расширенный выбор видов экзамена для претендентов при получении сертификата о подтверждении знания турецкого языка.

Предлагается личностный опросник не использовать как отсеивающий механизм, а применить как дополнительный показатель.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая.

Ранее мы рассказали, как подать документы для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок.