Прохождение научных стажировок за рубежом: вносятся изменения
В частности, проект предуматривает:
- прохождение научной стажировки на русском языке допускается исключительно в странах, где русский язык является государственным или официальным языком.
- сокращаются сроки рассмотрения приема документов либо отказа в их приеме с трех на два рабочих дня.
- дополняется новый сертификат подтверждение знания турецкого языка – TYS.
Кроме того, в таблице комплексного тестирования для прохождения на следующий тур вносится изменение: заменяется блок "психологический тест" на "личностный опросник".
В министерстве поясняют, что внесение требования к русскому языку обучения позволит предотвратить прием документов и направление на научную стажировку победителей конкурса в страны, где русский язык не является официальным языком страны присуждения.
TYS аккредитован ALTE, что говорит о высоком уровне достоверности, сопоставимом с TOEFL или IELTS, включение TYS обеспечит расширенный выбор видов экзамена для претендентов при получении сертификата о подтверждении знания турецкого языка.
Предлагается личностный опросник не использовать как отсеивающий механизм, а применить как дополнительный показатель.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая.
Ранее мы рассказали, как подать документы для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок.