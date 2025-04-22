Международные договоры РК будут регистрироваться и храниться в электронной системе

Приказом и.о. министра иностранных дел РК от 16 апреля 2025 года внесены изменения в Правила ведения Государственного реестра международных договоров Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Единая государственная система регистрации, учета и хранения международных договоров РК находится в ведении Министерства иностранных дел РК (уполномоченный орган).

Ведение Государственного реестра международных договоров осуществляется в электронной системе управления международными договорами.

Указывается, что одновременно с подлинником или официально заверенной депозитарием копией международного договора в уполномоченный орган посредством системы направляется справка. Справка составляется по форме согласно приложению к правилам и подписывается электронной цифровой подписью первого руководителя центрального органа либо лица, его замещающего.

При поступлении подлинника или официально заверенной копии международного договора, а также справки к нему уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней устанавливает соответствие международного договора и порядка его заключения закону "О международных договорах Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 1 октября 2025 года.

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