Международные договоры РК будут регистрироваться и храниться в электронной системе
Уточняется, что Единая государственная система регистрации, учета и хранения международных договоров РК находится в ведении Министерства иностранных дел РК (уполномоченный орган).
Ведение Государственного реестра международных договоров осуществляется в электронной системе управления международными договорами.
Указывается, что одновременно с подлинником или официально заверенной депозитарием копией международного договора в уполномоченный орган посредством системы направляется справка. Справка составляется по форме согласно приложению к правилам и подписывается электронной цифровой подписью первого руководителя центрального органа либо лица, его замещающего.
При поступлении подлинника или официально заверенной копии международного договора, а также справки к нему уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней устанавливает соответствие международного договора и порядка его заключения закону "О международных договорах Республики Казахстан".
Приказ вводится в действие с 1 октября 2025 года.
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