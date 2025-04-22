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Право

Казахстан и Катар будут передавать друг другу осужденных лиц

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 16:19 Фото: pexels
Президент принял указ от 16 апреля 2025 года "О подписании Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о передаче осужденных лиц", сообщает Zakon.kz.

Токаев своим указом одобрил проект Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о передаче осужденных лиц.

Рассказываем, о чем идет речь в соглашении.

Стороны обязуются осуществлять максимальное сотрудничество в сфере передачи осужденных лиц в соответствии с положениями соглашения и своим национальным законодательством.

Лицо, осужденное на территории одной страны, может быть передано на территорию другой страны для исполнения вынесенного приговора. Для этого осужденное лицо или его законный представитель могут изъявить желание осужденного о передаче.

Для передачи осужденного лица должны быть соблюдены следующие условия:

  • осужденное лицо является гражданином государства исполнения приговора;
  • приговор является окончательным и подлежащим исполнению;
  • на момент поступления запроса о передаче оставшийся срок отбытия наказания в виде лишения свободы составляет не менее шести месяцев;
  • деяния, за которые лицо осуждено, в соответствии с национальным законодательством обеих сторон являются преступлением;
  • имеется письменное согласие осужденного лица или его законного представителя, когда в силу возраста, физического или психического состояния лицо не может самостоятельно выразить свое согласие;
  • обе стороны согласны с запрашиваемой передачей.

В запрашиваемой передаче откажут, если:

  • любая из сторон полагает, что передача может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку, иным существенным интересам или противоречит международным обязательствам и ее национальному законодательству;
  • наказание по национальному законодательству государства исполнения приговора существенно различается от наказания, назначенного в государстве вынесения приговора;
  • осужденное лицо не возместило ущерб, причиненный преступлением, или не оплатило расходы, которые оно обязано возместить в соответствии с приговором суда;
  • в государстве исполнения приговора в отношении лица за то же самое преступление ведется уголовное разбирательство или вынесен приговор суда, вступивший в законную силу.

Если осужденное лицо либо его законный представитель направляет запрос любой стороне относительно передачи, то сторона, получившая запрос, должна письменно уведомить об этом другую сторону как можно скорее.

Каждая сторона должна в письменной форме уведомить осужденных на своей территории лиц о решениях, принятых по запросу о передаче.

Государство вынесения приговора должно гарантировать, что осужденное лицо либо его законный представитель добровольно дают согласие на передачу с полным осознанием ее правовых последствий и подтверждают это в заявлении о согласии на передачу.

При этом государство исполнения приговора обязано соблюдать характер и продолжительность наказания, установленные государством вынесения приговора.

Соглашение от имени Республики Казахстан уполномочен подписать генеральный прокурор РК.

Указ введен в действие с 16 апреля.

Схожие договоры Казахстан заключил уже с 23 странами. В их числе Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР, Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария, Северная Македония, Узбекистан, Кипр.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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