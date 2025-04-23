Банки обяжут создавать подразделения по защите прав и интересов клиентов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, которым вносятся поправки в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены следующие поправки:

установление критериев классификации физического лица как заемщика с высоким уровнем риска при оценке его кредитоспособности;

установление требований к наличию внутреннего порядка принятия кредитных решений по урегулированию задолженности физических лиц;

создание подразделения по защите прав и интересов клиентов физических лиц.

Как поясняется, в целях соблюдения интересов потребителей в бизнес-модели банка вводится требование по наличию подразделения, которое будет выполнять контрольные функции в интересах потребителей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.

Ранее мы рассказали, что казахстанские банки проверили на прочность, готовы ли они к экономическим потрясениям.