Банки обяжут создавать подразделения по защите прав и интересов клиентов
Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, которым вносятся поправки в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусмотрены следующие поправки:
- установление критериев классификации физического лица как заемщика с высоким уровнем риска при оценке его кредитоспособности;
- установление требований к наличию внутреннего порядка принятия кредитных решений по урегулированию задолженности физических лиц;
- создание подразделения по защите прав и интересов клиентов физических лиц.
Как поясняется, в целях соблюдения интересов потребителей в бизнес-модели банка вводится требование по наличию подразделения, которое будет выполнять контрольные функции в интересах потребителей.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.
Ранее мы рассказали, что казахстанские банки проверили на прочность, готовы ли они к экономическим потрясениям.
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