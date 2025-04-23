#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.07
595.21
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.07
595.21
6.37
Право

Банки обяжут создавать подразделения по защите прав и интересов клиентов

Банк, банки, услуги банка, банковские услуги, касса в банке, кассы в банке, банковская касса, банковские кассы, кассовая операция, кассовые операции , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 09:31 Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, которым вносятся поправки в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены следующие поправки:

  • установление критериев классификации физического лица как заемщика с высоким уровнем риска при оценке его кредитоспособности;
  • установление требований к наличию внутреннего порядка принятия кредитных решений по урегулированию задолженности физических лиц;
  • создание подразделения по защите прав и интересов клиентов физических лиц.  

Как поясняется, в целях соблюдения интересов потребителей в бизнес-модели банка вводится требование по наличию подразделения, которое будет выполнять контрольные функции в интересах потребителей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.

Ранее мы рассказали, что казахстанские банки проверили на прочность, готовы ли они к экономическим потрясениям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Казахстан и Катар будут передавать друг другу осужденных лиц
Право
16:19, 22 апреля 2025
Казахстан и Катар будут передавать друг другу осужденных лиц
Еще одну специальную экономическую зону создадут в Казахстане
Право
16:14, 22 апреля 2025
Еще одну специальную экономическую зону создадут в Казахстане
Как будет работать скорая помощь с 1 мая 2025 года
Право
14:33, 22 апреля 2025
Как будет работать скорая помощь с 1 мая 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: