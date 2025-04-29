Изменились правила охраны магистральных трубопроводов

Приказом министра энергетики от 22 апреля 2025 года внесены изменения в Правила организации охраны магистральных трубопроводов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что при охране магистральных трубопроводов устанавливаются следующие нормативы сил охраны при охране объектов способом охраны, патрулирования, с использованием технических средств:

при охране объектов способом охраны:

КПП для пропуска и осмотра персонала и посетителей – один круглосуточный стационарный пост охраны на каждый КПП, из расчета пропуска одним постовым до 50 физических лиц в час при отсутствии на КПП автоматизированных систем контроля управления доступом (ручном способе проверки пропусков) и до 100 физических лиц в час при наличии автоматизированных систем контроля управления доступом;

КПП для осмотра и пропуска транспортных средств – один круглосуточный стационарный пост охраны на каждый транспортный въезд, при интенсивности движения от 10 до 20 единиц транспортных средств в час через один КПП;

КПП (комбинированного типа) – для пропуска и осмотра физических лиц и транспортных средств – два круглосуточных стационарных поста охраны на каждый КПП. КПП комбинированного типа вводятся с учетом индивидуальных особенностей охраняемого объекта, анализа реальных угроз и количества совершенных противоправных и иных действий в отношении каждого отдельно взятого объекта;

КПП для пропуска железнодорожного транспорта – два круглосуточных стационарных поста охраны на каждый КПП. КПП для пропуска железнодорожного транспорта вводятся с учетом индивидуальных особенностей охраняемого объекта, анализа реальных угроз и количества совершенных противоправных и иных действий в отношении каждого отдельно взятого объекта;

обособленный объект либо несколько объектов на открытой площадке или огражденной территории – один круглосуточный стационарный пост охраны на входе или на маршруте движения протяженностью до 100 метров;

обособленная, оборудованная ограждением территория одного или нескольких объектов – один круглосуточный обходной пост охраны на маршруте движения протяженностью свыше 100 метров, но не более 300 метров.

При исполнении обязанностей охранником, вооруженным короткоствольным служебным оружием либо бесствольным служебным оружием с патронами травматического действия, выставляется один круглосуточный обходной пост на маршруте движения протяженностью до 250 метров.

При исполнении обязанностей охранником по охране и обороне объекта путем наблюдения с постовых наблюдательных вышек на один круглосуточный стационарный пост либо пост по периметру определяется участок местности протяженностью до 400 метров (в лесу – до 250 метров, на воде – до 300 метров).

Для повышения надежности охраны вводятся профилактические посты из расчета один круглосуточный профилактический пост на каждые пять круглосуточных постов охраны.

Указывается, что с учетом индивидуальных особенностей охраняемого объекта, анализа реальных угроз и количества совершенных противоправных и иных действий в отношении него могут использоваться кинологические посты охраны из расчета четыре служебные собаки на один кинологический пост.

при охране объектов способом патрулирования:

в экипаж мобильной группы единовременно выставляются не более трех работников охраны.

Также говорится, что для оперативного реагирования на противоправные посягательства на магистральных трубопроводах с учетом необходимого расчетного времени прибытия к охраняемому объекту могут также использоваться группы оперативного реагирования. В экипаж группы оперативного реагирования единовременно выставляются три работника охраны.

Для организации профилактических мероприятий вводятся профилактические посты из расчета один круглосуточный профилактический пост на три мобильные группы.

Для повышения надежности охраны на объектах линейной части магистральных трубопроводов могут использоваться кинологические посты охраны из расчета четыре служебные собаки на один кинологический пост.

Количество кинологических постов устанавливается с учетом индивидуальных особенностей охраняемого объекта, анализа реальных угроз и количества совершенных противоправных и иных действий в отношении каждого отдельно взятого объекта.

при охране с использованием технических средств: пульт технической охраны – один круглосуточный технический пост охраны;

пульт видеомониторинга – один круглосуточный технический пост охраны при нагрузке до 30 видеокамер на охраняемом объекте;

периметр объекта, оборудованный ограждением и техническими средствами охраны, один круглосуточный технический пост на участок протяженностью до 1000 метров;

для действий при срабатывании технических средств охраны с охраняемых объектов – один круглосуточный технический пост на каждые оборудованные техническими средствами охраны 30 зданий и помещений.

Участки линейной части магистрального трубопровода, на которых зафиксировано умышленное повреждение или разрушение трубопровода, для обнаружения несанкционированного вторжения нарушителей оборудуются системой охраны трубопроводов или системой обнаружения утечек, информационные сигналы с которых должны передаваться на соответствующее автоматизированное рабочее место мониторинга трубопроводов с оповещением дежурной службы субъекта охранной деятельности в соответствии с установленным собственником магистрального трубопровода регламентом взаимодействия.

Для обнаружения несанкционированного вторжения нарушителей охраняемые объекты магистральных трубопроводов оснащаются интегрированными системами охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения, включая систему управления контроля доступом, с условием долговременного хранения архивных данных.

Также говорится, что собственник магистрального трубопровода, согласно установленному регламенту взаимодействия, осуществляет охрану объекта через (или посредством) субъекта охранной деятельности, используя соответствующее автоматизированное рабочее место указанной системы. В состав комплекса ИТСО отдельных участков (локальных объектов) включаются мощные динамики или сирены для громкого оповещения о попытке проникновения на охраняемую территорию объекта и психологического воздействия на нарушителя.

Дополнительно используются системы контроля за действиями субъекта охранной деятельности со стороны собственника магистрального трубопровода (оператора).

Система контроля за действиями субъекта охранной деятельности включает аппаратное и программное обеспечение с возможностью долговременного хранения архивных данных и проведения анализа накопленных данных с формированием соответствующих отчетов.