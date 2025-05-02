Министерству науки и высшего образования добавили ряд функций

Правительство РК постановлением от 28 апреля 2025 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что к задачам ведомства относится формирование и реализация единой государственной политики, осуществление межотраслевой координации в области высшего и послевузовского образования, науки и научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, разработка и реализация международных программ в области высшего и послевузовского образования и науки, а также на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством РК, формирование и реализация государственной политики в сферах государственной образовательной накопительной системы, развития языков в соответствии с законодательством РК.

К функциям министерства добавились:

разработка и утверждение перечня услуг, связанных с государственным образовательным заказом;

утверждение формы заявления для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью;

согласование определения оператора уполномоченного органа в области образования;

определение порядка педагогической переподготовки;

разработка и утверждение профессионального стандарта в сфере языковой политики;

разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка;

определение юридического лица, ответственного за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка;

разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального корпуса казахского языка;

согласование приватизации организаций высшего и (или) послевузовского образования;

разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций.

Также ведомство будет:

разрабатывать и утверждать правила осуществления международного сотрудничества организациями образования РК;

разрабатывать и утверждать правила присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Вместе с тем, из функций ведомства исключили разработку нормативных правовых актов в области научной и научно-технической деятельности.

Постановление введено в действие с 28 апреля.