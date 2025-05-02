#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Право

Участок дороги из Алматы в Екатеринбург станет платным с 11 мая

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 11:19 Фото: Zakon.kz
И.о. министра транспорта подписал приказ от 22 апреля 2025 года об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Балхаш – Бурылбайтал на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает, что участок Балхаш – Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога "Балхаш – Караганда – Каркаралинск – Аягоз – Талдыкорган – Коктал – Чунджа – Кокпек – Алматы – Курты – Бурылбайтал".

Начальный пункт платной дороги – 1864 км, конечный пункт платной дороги – 1955 км. Протяженность платной дороги – 91 км.

Количество полос движения по автомобильной дороге – 2 полосы в обоих направлениях.

Срок использования дороги на платной основе – 20 лет.

Также утверждены ставки платы за проезд по платной автодороге. 

Так, за проезд по всему участку ставки составляют:

  • Легковые автомобили – 0,0763 МРП (300 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0661 МРП (260 тенге, предоплата).
  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,1933 МРП (760 тенге, постоплата), 0,1653 МРП (650 тенге, предоплата).
  • Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 0,3815 МРП (1500 тенге, постоплата), 0,3255 МРП (1280 тенге, предоплата).
  • Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,5722 МРП (2250 тенге, постолата), 0,4858 МРП (1910 тенге, предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 0,7681 МРП (3020 тенге, постоплата), 0,6536 МРП (2570 тенге, предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – 0,9563 МРП (3760 тенге, постоплата), 0,8138 МРП (3200 тенге, предоплата).  

Месячный абонемент для легковых авто не предусмотрен, для автобусов и грузовых авто составит от 2 до 10 МРП, в зависимости от категории транспорта (см. выше).

Годовой абонемент водителям легковых авто обойдется в 1 МРП (3932 тенге), для автобусов и грузовых авто – от 20 до 100 МРП.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что с 5 мая станет платной дорога в обход Тараза.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Новые предельные оптовые цены на газ установят в Казахстане с 1 июля 2025 года
Право
12:29, Сегодня
Новые предельные оптовые цены на газ установят в Казахстане с 1 июля 2025 года
Утверждены правила формирования предварительного списка всемирного культурного наследия
Право
12:07, Сегодня
Утверждены правила формирования предварительного списка всемирного культурного наследия
Правила выдачи лицензии на распространение телерадиоканалов: внесены изменения
Право
11:52, Сегодня
Правила выдачи лицензии на распространение телерадиоканалов: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: