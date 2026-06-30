Еще один участок дороги в Алматинской области станет платным с 10 июля

Подписан приказ и.о. министра транспорта от 23 июня 2026 года об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Бурылбайтал – Курты на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Бурылбайтал – Курты автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок автомобильной дороги областного значения Сункар – Каншенгель – Топар – Куйган, Топар – Акжар, Конаев – Баканас – Караой, участок автомобильной дороги республиканского значения Конаев – Курты.

Начальный пункт платной дороги – км 1041, конечный пункт платной дороги – км 1121. Протяженность платного участка – 80 км.

Количество полос движения по автомобильной дороге – 2 полосы в обоих направлениях.

Также установлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.

За весь маршрут:

Для легковых авто – постоплата 0,0671 МРП ( 290 тенге ), предоплата – 0,0581 МРП ( 251 тенге );

), предоплата – 0,0581 МРП ( ); Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – постоплата 0,1699 МРП, предоплата 0,1453 МРП;

Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – постоплата 0,3354 МРП, предоплата 0,2862 МРП;

Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – постоплата 0,5031 МРП, предоплата 0,4270 МРП;

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – постоплата 0,6752 МРП, предоплата 0,5746 МРП;

Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – постоплата 0,8407 МРП, предоплата 0,7155 МРП.

Также предусмотрена абонентская плата за месяц (кроме легковых авто) от 2 до 10 МРП, в зависимости от грузоподъемности авто, и годовой абонемент.

Для легковых авто он составит 1 МРП, для грузовых авто – от 20 до 100 МРП.

1 МРП в 2026 году составляет 4325 тенге.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.