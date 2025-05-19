РК ратифицировала соглашение о предоставлении участка для консульства США в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 мая подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РК и США о предоставлении земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что соглашение подписано 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Земельный участок площадью 70 593 кв. м предоставляется в аренду сроком на 49 лет с даты заключения дополнительного договора аренды. Размер арендной платы за указанный период аренды составит 25,3 млн долларов и будет выплачен единым платежом в течение тридцати календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения.

Также правительство США освобождается от уплаты каких-либо налогов, таможенных платежей и самостоятельно оплачивает все расходы, связанные со строительством, содержанием и ремонтом здания консульства, а также оплатой коммунальных услуг.



На арендуемом участке Генерального консульства в том числе планируется разместить представительство Министерства торговли США, Агентство по борьбе с наркотиками, Коммерческую службу США.

Генеральное консульство США станет крупнейшим визовым хабом в Центральной Азии. Это укрепит инвестиционную привлекательность Казахстана, привлечет прямые иностранные инвестиции, создаст новые рабочие места и будет способствовать росту бизнеса и сферы услуг.

После ратификации соглашения американская сторона выдаст разрешение на открытие Генерального консульства Казахстана в городе Хьюстоне.