#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
510.78
576.06
6.35
Право

РК ратифицировала соглашение о предоставлении участка для консульства США в Алматы

США, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 19:48 Фото: Министерство обороны РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 мая подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РК и США о предоставлении земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что соглашение подписано 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Земельный участок площадью 70 593 кв. м предоставляется в аренду сроком на 49 лет с даты заключения дополнительного договора аренды. Размер арендной платы за указанный период аренды составит 25,3 млн долларов и будет выплачен единым платежом в течение тридцати календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения.

Также правительство США освобождается от уплаты каких-либо налогов, таможенных платежей и самостоятельно оплачивает все расходы, связанные со строительством, содержанием и ремонтом здания консульства, а также оплатой коммунальных услуг.

На арендуемом участке Генерального консульства в том числе планируется разместить представительство Министерства торговли США, Агентство по борьбе с наркотиками, Коммерческую службу США.

Генеральное консульство США станет крупнейшим визовым хабом в Центральной Азии. Это укрепит инвестиционную привлекательность Казахстана, привлечет прямые иностранные инвестиции, создаст новые рабочие места и будет способствовать росту бизнеса и сферы услуг.

После ратификации соглашения американская сторона выдаст разрешение на открытие Генерального консульства Казахстана в городе Хьюстоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстан ратифицировал поправки в соглашение между правительством и СВМДА
Право
19:44, Сегодня
Казахстан ратифицировал поправки в соглашение между правительством и СВМДА
Токаев подписал поправки по вопросам определения страны происхождения товаров
Право
19:38, Сегодня
Токаев подписал поправки по вопросам определения страны происхождения товаров
В Казахстане может измениться минимальная заработная плата
Право
18:05, Сегодня
В Казахстане может измениться минимальная заработная плата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: