Расширен перечень измерений госрегулирования при движении транспорта

Совместным приказом министра внутренних дел и министра торговли и интеграции внесены изменения в перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. В него включены:

Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) мобильными скоростемерами – диапазон изменения от 20 до 250 км в час; Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами – от 20 до 250 км в час; Измерение суммарного люфта в рулевом управлении – от 0 до 30°; Измерение светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол – от 0 до 70%; Измерение остаточной высоты рисунка протектора шин – от 0 до 150 мм; Измерение концентрации компонентов в отработавших газах – CO от 0 до 5% объемной доли; CO2 от 0 до 16% объемной доли; O2 от 0 до 21% объемной доли; СН от 0 млн-1 до 2000% млн-1; Измерение средней скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами; Измерение контролируемого участка проходимого транспортного средства – от 10 до 100 м; Измерение координат расположения аппаратно-программных комплексов; Измерение расстояния между габаритами транспортных средств по выступающим точкам и дорожной разметкой – от 0 до 5м; Измерение погрешности синхронизации времени – фиксация правонарушения.

Ранее в перечень входило только шесть первых пунктов.

Совместный приказ вводится в действие с 17 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что участок дороги из Алматы в Екатеринбург станет платным с 11 мая.