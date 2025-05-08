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Право

Расширен перечень измерений госрегулирования при движении транспорта

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
Совместным приказом министра внутренних дел и министра торговли и интеграции внесены изменения в перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. В него включены:

  1. Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) мобильными скоростемерами – диапазон изменения от 20 до 250 км в час;
  2. Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами – от 20 до 250 км в час;
  3. Измерение суммарного люфта в рулевом управлении – от 0 до 30°;
  4. Измерение светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол – от 0 до 70%;
  5. Измерение остаточной высоты рисунка протектора шин – от 0 до 150 мм;
  6. Измерение концентрации компонентов в отработавших газах – CO от 0 до 5% объемной доли; CO2 от 0 до 16% объемной доли; O2 от 0 до 21% объемной доли; СН от 0 млн-1 до 2000% млн-1;
  7. Измерение средней скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами;
  8. Измерение контролируемого участка проходимого транспортного средства – от 10 до 100 м;
  9. Измерение координат расположения аппаратно-программных комплексов;
  10. Измерение расстояния между габаритами транспортных средств по выступающим точкам и дорожной разметкой – от 0 до 5м;
  11. Измерение погрешности синхронизации времени – фиксация правонарушения. 

Ранее в перечень входило только шесть первых пунктов.

Совместный приказ вводится в действие с 17 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что участок дороги из Алматы в Екатеринбург станет платным с 11 мая.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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