Расширен перечень измерений госрегулирования при движении транспорта
Фото: Zakon.kz
Совместным приказом министра внутренних дел и министра торговли и интеграции внесены изменения в перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции. В него включены:
- Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) мобильными скоростемерами – диапазон изменения от 20 до 250 км в час;
- Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами – от 20 до 250 км в час;
- Измерение суммарного люфта в рулевом управлении – от 0 до 30°;
- Измерение светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол – от 0 до 70%;
- Измерение остаточной высоты рисунка протектора шин – от 0 до 150 мм;
- Измерение концентрации компонентов в отработавших газах – CO от 0 до 5% объемной доли; CO2 от 0 до 16% объемной доли; O2 от 0 до 21% объемной доли; СН от 0 млн-1 до 2000% млн-1;
- Измерение средней скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами;
- Измерение контролируемого участка проходимого транспортного средства – от 10 до 100 м;
- Измерение координат расположения аппаратно-программных комплексов;
- Измерение расстояния между габаритами транспортных средств по выступающим точкам и дорожной разметкой – от 0 до 5м;
- Измерение погрешности синхронизации времени – фиксация правонарушения.
Ранее в перечень входило только шесть первых пунктов.
Совместный приказ вводится в действие с 17 мая 2025 года.
Ранее мы рассказали, что участок дороги из Алматы в Екатеринбург станет платным с 11 мая.
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