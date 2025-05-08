Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
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Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев назначил на должности освободил от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов РК.
- Президент утвердил Положение и структуру Агентства РК по атомной энергии.
- Нуждающиеся в жилище казахстанцы могут претендовать на субсидирование от государства части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде.
- Казахстанцы, желающие стать наставниками для детей-сирот должны пройти обучение и получить сертификат.
- Участок дороги Шу – Бурылбайтал становится платным с 13 мая.
- В Казахстане запустили пилотный проект по выдаче регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу "единого окна".
- Министерство просвещения уменьшило размер президентского гранта для обучения одаренных детей в НИШ.
- Министерство культуры обновило Правила формирования и представления предварительного списка всемирного культурного наследия Республики Казахстан.
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