#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
514.5
582.67
6.35
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 17:05 Фото: pexels
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев назначил на должности освободил от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов РК.
  • Президент утвердил Положение и структуру Агентства РК по атомной энергии.
  • Нуждающиеся в жилище казахстанцы могут претендовать на субсидирование от государства части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде.
  • Казахстанцы, желающие стать наставниками для детей-сирот должны пройти обучение и получить сертификат.
  • Участок дороги Шу – Бурылбайтал становится платным с 13 мая.
  • В Казахстане запустили пилотный проект по выдаче регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу "единого окна".
  • Министерство просвещения уменьшило размер президентского гранта для обучения одаренных детей в НИШ.
  • Министерство культуры обновило Правила формирования и представления предварительного списка всемирного культурного наследия Республики Казахстан.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Как оформить ввоз электромобиля на таможне: что нужно знать
Право
15:56, Сегодня
Как оформить ввоз электромобиля на таможне: что нужно знать
Утверждены правила учета документов Национального архивного фонда
Право
15:13, Сегодня
Утверждены правила учета документов Национального архивного фонда
В нацпроект "Комфортная школа" внесены изменения
Право
14:45, Сегодня
В нацпроект "Комфортная школа" внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: