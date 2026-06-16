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Право

В Казахстане упростят оформление жилья в аренду для бюджетников

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Подготовлен приказ МИИ и цифрового развития и министра юстиции о реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" посредством реинжиниринга предоставления "Казахстанская Жилищная Компания" жилья в аренду с выкупом.

В рамках пилотного проекта запустят государственную услугу "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" посредством реинжиниринга предоставления АО "Казахстанская Жилищная Компания" жилья в аренду с выкупом для социально уязвимых слоев населения и работников бюджетной сферы.

Как поясняется, это будет способствовать упрощению процессов оформления жилья, обеспечивая возможность выполнять необходимые действия удаленно, автоматизацию процесса подачи документов на регистрацию права на жилье для социально уязвимых слоев населения и работников бюджетной сферы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июня.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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