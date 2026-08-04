Обновлены правила зачисления детей в художественные и музыкальные школы

Приказом и. о. министра просвещения от 29 июля 2026 года внесены изменения в Правила оказания госуслуги "Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что госуслуга оказывается организациями дополнительного образования для детей, организациями общего среднего образования.

Для этого физические лица предоставляют услугодателю на бумажном носителе либо посредством цифровых систем местных исполнительных органов или через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" следующие документы:

Услугодателю или государственной корпорации:

заявление одного из родителей (или иных законных представителей);

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (или иных законных представителей) и ребенка либо электронные документы из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

медицинская справка по форме № 027/у.

Госуслуга оказывается бесплатно.

Канцелярия услугодателя, работник Государственной корпорации осуществляют прием заявления, проверяют полноту документов и оформляет расписку в электронной форме.

Услугодатель или работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления в случае представления неполного пакета документов, а также при предоставлении неверных сведений.

Направление пакета документов работником Государственной корпорации услугодателю осуществляется в течение одного рабочего дня со дня приема заявления, в том числе посредством почтовой связи.

Канцелярия услугодателя осуществляет регистрацию принятых заявлений услугополучателей по дате и времени подачи в хронологическом порядке.

Зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования, за исключением детских музыкальных, детских художественных школ, детских школ искусств и школ художественно-эстетической направленности, производится в порядке регистрации заявления о приеме.

Зачисление в детские музыкальные, детские художественные школы, в детские школы искусств и в школы художественно-эстетической направленности производится по итогам собеседования.

В ходе собеседования педагогом определяется уровень развития способностей детей в области разных видов искусства (музыкального, изобразительного, хореографического, театрального).

Доставка результатов оказания государственной услуги осуществляется услугодателем в Государственную корпорацию в течение одного рабочего дня со дня приема заявления.

Предусмотрено, что дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке в проактивном формате зачисляются в организации дополнительного образования для детей.

Государственная услуга воспитанникам организаций дополнительного образования может оказываться проактивным способом, по инициативе услугодателя посредством цифровых систем государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале "цифрового правительства" egov.kz и включать в себя:

отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по дополнительному образованию;

получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений от услугополучателя, в том числе ограниченного доступа, посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

Срок ожидания ответа от услугополучателя составляет 24 часа с момента получения запроса.

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных и социально ответственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

При внесении изменений и дополнений в Правила уполномоченный орган в области образования в течение трех рабочих дней после государственной регистрации нормативного правового акта направляет информацию о внесенных изменениях оператору "цифрового правительства" и услугодателям, а также в Единый контакт-центр.

Приказ вводится в действие с 14 августа 2026 года.