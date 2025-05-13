В Казахстане созданы отдельные управления по охране прав детей
Фото: pexels
Постановлением правительства Казахстана от 5 мая 2025 года внесены изменения в базовую структуру местного государственного управления РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, раздел "Акимат области, города республиканского значения, столицы" дополнен следующим пунктом:
- "Управление по защите прав детей, а также подотчетные и подконтрольные ему отделы по защите прав детей, располагаемые в районах, городах областного значения, городах республиканского значения, столице".
Постановление вводится в действие с 23 мая 2025 года.
Ранее мы рассказали, что утверждены правила содержания детей в центрах адаптации.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript