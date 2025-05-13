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Право

В Казахстане созданы отдельные управления по охране прав детей

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:38 Фото: pexels
Постановлением правительства Казахстана от 5 мая 2025 года внесены изменения в базовую структуру местного государственного управления РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, раздел "Акимат области, города республиканского значения, столицы" дополнен следующим пунктом:

  • "Управление по защите прав детей, а также подотчетные и подконтрольные ему отделы по защите прав детей, располагаемые в районах, городах областного значения, городах республиканского значения, столице". 

Постановление вводится в действие с 23 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что утверждены правила содержания детей в центрах адаптации.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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