В Казахстане созданы отдельные управления по охране прав детей

Фото: pexels

Постановлением правительства Казахстана от 5 мая 2025 года внесены изменения в базовую структуру местного государственного управления РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, раздел "Акимат области, города республиканского значения, столицы" дополнен следующим пунктом: "Управление по защите прав детей, а также подотчетные и подконтрольные ему отделы по защите прав детей, располагаемые в районах, городах областного значения, городах республиканского значения, столице". Постановление вводится в действие с 23 мая 2025 года. Ранее мы рассказали, что утверждены правила содержания детей в центрах адаптации.

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