Госорганы и акиматы будут формировать реестр функций, переданных в конкурентную среду

Приказом зампремьера – министра нацэкономики утверждены Правила взаимодействия государственных органов и сроков предоставления реестра функций центральных и местных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, в уполномоченный орган фискальной политики, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок взаимодействия государственных органов и сроки предоставления реестра функций центральных и местных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, влекущих парафискальные платежи, в уполномоченный орган в области налоговой политики.

Для формирования реестра уполномоченный орган ежегодно до 20 января направляет запрос в центральные и местные исполнительные органы о предоставлении перечня функций, переданных в конкурентную среду, влекущих парафискальные платежи, в отчетном периоде, составленный на основе реестра функций государственных органов.

Предусматривается, что центральные и местные исполнительные органы не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса предоставляют информацию по реестру функций центральных и местных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, влекущих парафискальные платежи, по форме.

По результатам рассмотрения представленной информации в случае установления ее неполноты уполномоченный орган до 15 февраля направляет рекомендации в исполнительный орган о необходимости доработки представленной информации.

В свою очередь исполнительный орган со дня получения рекомендаций в течение 10 рабочих дней дорабатывает информацию и повторно направляет ее в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган ежегодно не позднее 10 марта на основе полученной информации формирует реестр и направляет его в Департамент налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК, который ведет реестр парафискальных платежей и осуществляет анализ на предмет их сохранения, упразднения или передачи в бюджет.

При этом реестр не формируется при отсутствии функций центральных и местных исполнительных органов, подлежащих передаче в конкурентную среду, влекущих парафискальные платежи.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.