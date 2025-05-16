Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- ОАЭ построят в Казахстане ветровую электростанцию: Токаев подписал закон о ратификации соответствующего Соглашения.
- Президент ужесточил правила наложения дисциплинарного взыскания на госслужащих.
- Возраст, национальность, религию, родной язык и согласие ребенка будут учитывать при передаче его на усыновление: изменения в правилах.
- Минздрав обновил порядок прикрепления казахстанцев к поликлиникам.
- Тендер с использованием рейтингово-балльной системы внедряет минфин в закупки субъектов квазигоссектора.
- В МНВО утвердили Правила формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка.
- Квоты для поступления в вузы для сельской молодежи и детей из числа неполных семей установили в размере 3%.
- Еще на полгода продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа за пределы Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом.
- Промзону Кентау площадью 900 га объявили зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года. Люди там не живут.
- Реестр госуслуг пополнился рядом новых услуг.
- Правительство дало разрешение на отлов тюленей и редких рыб для научных исследований и воспроизводства.
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