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Право

Страны СНГ смогут запрашивать информацию об имуществе и месте нахождения должников

флаги стран СНГ в зале заседаний, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:39 Фото: akorda.kz
Принято постановление правительства от 17 мая 2025 года о проекте Указа президента РК "О подписании Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц", сообщает Zakon.kz.

Проект указа вносится на рассмотрение президенту Казахстана.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц", – говорится в проекте указа.

При этом указано, что соглашение будет подписано со следующей оговоркой:

  • "Республика Казахстан заявляет, что она оставляет за собой право применять положения подпункта а) статьи 6 настоящего Соглашения в части, не противоречащей ее законодательству".

Соглашение предусматривает, что органы принудительного исполнения сторон при осуществлении процедур принудительного исполнения обмениваются следующей информацией:

  • об исполнительных производствах;
  • об имущественном положении должника;
  • о месте работы должника, а также об официальных источниках и размере его доходов;
  • о местонахождении должника или его имущества;
  • сведениями, справками и документами, полученными от сторон исполнительного производства, других лиц и государственных органов.

Указывается, что органы принудительного исполнения могут обмениваться и другой информацией, необходимой для обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов.

Также предусматривается, что по запросу запрашивающей стороны представляют следующую информацию о находящихся на территории запрашиваемой стороны денежных средствах и имуществе лица, являющегося должником по исполнительному производству на территории запрашивающей стороны:

  • о наличии денежных средств должника на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях на территории запрашиваемой стороны (см. оговорку выше);
  • о недвижимом имуществе, в том числе земельных участках, принадлежащих должнику на праве собственности или иных вещных правах
  • транспортных средствах;
  • о долях (паях, вкладах) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, зарегистрированных на территории запрашиваемой стороны;
  • об иных видах имущества, информация о которых доступна органу принудительного исполнения согласно законодательству запрашиваемой стороны.

Кроме того, говорится, что стороны при исполнении запроса могут представлять информацию об ином имуществе, не предусмотренном настоящей статьей.

Орган принудительного исполнения запрашиваемой стороны представляет информацию об имуществе должника и иную информацию, предусмотренную соглашением, в том объеме, в котором она доступна ему для раскрытия.

Кроме того, указывается, что стороны по запросу запрашивающей стороны устанавливают и представляют следующую информацию:

  • о месте работы (деятельности) должника, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя;
  • об официальных источниках и размере доходов, получаемых из официальных источников на территориях сторон.

Информация об официальных источниках и размере доходов должника устанавливается и представляется за период, указанный в запросе, но не более чем за три года.

Также стороны по запросу запрашивающей стороны устанавливают:

  • адрес проживания должника – физического лица на территории запрашиваемой стороны в соответствии с местом его регистрации, а также при наличии сведений о его фактическом проживании, если он не проживает по месту регистрации;
  • местонахождение должника – юридического лица на территории запрашиваемой стороны в соответствии с данными государственного реестра;
  • местонахождение имущества должника на территории запрашиваемой Стороны.

При этом в запросе об установлении местонахождения имущества запрашивающая сторона указывает конкретное имущество, местонахождение которого требуется установить, включая необходимые данные, позволяющие идентифицировать данное имущество.

Срок исполнения запроса составляет 30 рабочих дней. При этом орган принудительного исполнения запрашивающей стороны может просить об исполнении запроса в более короткие сроки.

В случае, если органу принудительного исполнения запрашиваемой стороны не представляется возможным исполнить запрос в установленный настоящей статьей срок, он уведомляет в возможно короткий срок об этом орган принудительного исполнения запрашивающей стороны.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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