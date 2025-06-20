Токаев одобрил соглашение об обмене информацией по принудительному исполнению судебных актов

Президент издал указ от 16 июня 2025 года "О подписании Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц.

Подписать от имени Республики Казахстан Соглашение о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц с оговоркой.

Соглашение определяет основные направления сотрудничества органов принудительного исполнения Сторон по обмену информацией при осуществлении процедур принудительного исполнения исполнительных документов.

Целями обмена информацией в рамках Соглашения являются обеспечение принудительного исполнения исполнительных документов, а также повышение эффективности использования механизмов правовой помощи при их исполнении.

Согласно документу, органы принудительного исполнения сторон соглашения при осуществлении процедур принудительного исполнения обмениваются:

информацией:

- об исполнительных производствах;

- об имущественном положении должника;

- о месте работы должника, а также об официальных источниках и размере его доходов;

- о местонахождении должника или его имущества;

сведениями, справками и документами, полученными от сторон исполнительного производства, других лиц и государственных органов.

Помимо этого, органы принудительного исполнения могут обмениваться и другой информацией, необходимой для обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов.

Информация об исполнительных производствах включает сведения:

о находящемся (находившемся) на исполнении в органе принудительного исполнения запрашиваемой Стороны исполнительном документе, выданном в отношении лица, являющегося должником по исполнительному производству на территории запрашивающей Стороны;

о дате возбуждения исполнительного производства и (или) дате принятия исполнительного документа к исполнению, наименовании и номере исполнительного документа, содержании требования исполнительного документа, стадии его исполнения;

о сумме взысканной задолженности, арестованного имущества, имущества, представленного к реализации, и иных указанных в запросе результатах исполнения исполнительных документов, необходимых для избежания двойного исполнения по исполнительным документам.

По запросу запрашивающей Стороны орган принудительного исполнения запрашиваемой Стороны обеспечивает получение у сторон исполнительного производства, иных физических и юридических лиц, находящихся на территории государства запрашиваемой Стороны, а также от государственных органов и должностных лиц запрашиваемой Стороны сведений, справок, документов либо заверенных в установленном порядке их копий.

Исполнение запроса о получении разъяснения от сторон исполнительного производства осуществляется исходя из вопросов, поставленных в запросе.

Выписки из государственных реестров, иных реестров и баз данных, иные документы, подтверждающие имущественные и неимущественные права сторон исполнительного производства, пересылаются друг другу без перевода и на безвозмездной основе.

Стороны по запросу запрашивающей Стороны представляют следующую информацию о находящихся на территории запрашиваемой Стороны денежных средствах и имуществе лица, являющегося должником по исполнительному производству на территории запрашивающей Стороны:

о наличии денежных средств должника на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях на территории запрашиваемой Стороны;

Оговорка Республики Казахстан:

Республика Казахстан заявляет, что она оставляет за собой право применять положения подпункта а) статьи 6 настоящего Соглашения в части, не противоречащей ее законодательству.

о недвижимом имуществе, в том числе земельных участках, принадлежащих должнику на праве собственности или иных вещных правах;

о транспортных средствах;

о долях (паях, вкладах) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, зарегистрированных на территории запрашиваемой Стороны;

об иных видах имущества, информация о которых доступна органу принудительного исполнения согласно законодательству запрашиваемой Стороны.

Стороны при исполнении запроса могут представлять информацию об ином имуществе, не предусмотренном настоящей статьей.

Орган принудительного исполнения запрашиваемой стороны представляет информацию об имуществе должника и иную информацию, предусмотренную Соглашением, в том объеме, в котором она доступна ему для раскрытия.

Стороны по запросу запрашивающей Стороны устанавливают и представляют следующую информацию:

о месте работы (деятельности) должника, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя;

об официальных источниках и размере доходов, получаемых из официальных источников на территориях Сторон.

Информация об официальных источниках и размере доходов должника устанавливается и представляется за период, указанный в запросе, но не более чем за 3 года.

Стороны по запросу запрашивающей Стороны устанавливают:

адрес проживания должника – физического лица – на территории запрашиваемой Стороны в соответствии с местом его регистрации, а также при наличии сведений о его фактическом проживании, если он не проживает по месту регистрации;

местонахождение должника – юридического лица – на территории запрашиваемой Стороны в соответствии с данными государственного реестра;

местонахождение имущества должника на территории запрашиваемой Стороны.

При этом в запросе об установлении местонахождения имущества запрашивающая Сторона указывает конкретное имущество, местонахождение которого требуется установить, включая необходимые данные, позволяющие идентифицировать данное имущество.

Документом установлено, что органы принудительного исполнения Сторон запрашивают, обрабатывают и используют информацию, представляемую на основании настоящего Соглашения, исключительно в целях, предусмотренных Соглашением и запросом, и в той мере, в которой это необходимо для достижения этих целей.

При этом информация, полученная на основании Соглашения, раскрывается взыскателю по исполнительному документу, послужившему основанием запроса, в той мере, в которой это необходимо для реализации права взыскателя на обращение в суд Стороны, представившей информацию, для признания и приведения в исполнение на ее территории судебного решения или акта иного должностного лица, на основании которого выдан такой исполнительный документ.

Обмен информацией осуществляется доступными средствами связи, в том числе факсимильной и электронной, с последующим направлением оригинала почтой в разумный срок. При обмене информацией Стороны соблюдают требования информационной безопасности.

Направление запроса может быть инициировано только органом принудительного исполнения, в производстве которого находится исполнительное производство в отношении должника.

В запросе органа принудительного исполнения запрашивающей Стороны должны быть указаны:

наименования органов принудительного исполнения запрашивающей и запрашиваемой Сторон;

номер и дата исполнительного документа, наименование органа или должностного лица, выдавшего исполнительный документ, по которому запрашивается информация;

сведения о должнике и взыскателе, включая:

- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для должника – также дату и место рождения, место работы или место учебы (если они известны) и иные идентифицирующие данные;

- для юридических лиц – наименование и местонахождение (адрес регистрации), а для должника – также учетный номер плательщика, идентификационный номер налогоплательщика или иной идентифицирующий номер;

резолютивная часть судебного акта, акта уполномоченного органа или должностного лица, содержащаяся в исполнительном документе;

содержание запроса, а также описание фактических обстоятельств, послуживших основанием для обращения с запросом;

другие сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса.

Запрос о получении разъяснения от сторон исполнительного производства должен также содержать перечень вопросов, которые должны быть заданы стороне исполнительного производства.

Срок исполнения запроса составляет 30 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса органом принудительного исполнения запрашиваемой Стороны.

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения используют русский язык.

Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за три месяца до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Указ введен в действие с 16 июня.