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Право

На Каспийском море снимут режимные ограничения для плавания и отдыха туристов

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 14:36 Фото: unsplash
Комитет национальной безопасности подготовил приказ "Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается приостановление действия режимных ограничений в казахстанском секторе Каспийского моря на 2025 год на расстоянии до двух миль для плавания и использования на установленной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта. 

В КНБ поясняют, что это позволит создать благоприятные условия для отдыха, туризма и спорта физических и юридических лиц.

Также проект приказа предусматривает исключение излишних бюрократических требований.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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