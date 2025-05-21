На Каспийском море снимут режимные ограничения для плавания и отдыха туристов

Комитет национальной безопасности подготовил приказ "Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается приостановление действия режимных ограничений в казахстанском секторе Каспийского моря на 2025 год на расстоянии до двух миль для плавания и использования на установленной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

В КНБ поясняют, что это позволит создать благоприятные условия для отдыха, туризма и спорта физических и юридических лиц.

Также проект приказа предусматривает исключение излишних бюрократических требований.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.