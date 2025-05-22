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Право

Отработка в Казахстане по "Болашаку": разъяснение Конституционного суда

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 10:33 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд разъяснил, что отработка в Казахстане по окончании учебы по программе "Болашак" является условием гражданского договора согласно закону, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд обратилась казахстанка с просьбой проверить на соответствие Конституции пп. 5 п. 24 Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".

Она не согласна с требованием правил по отработке выпускниками программы "Болашак" в Казахстане после завершения обучения. В качестве довода заявитель указала Трудовой кодекс, который предусматривает формат дистанционного осуществления трудовой деятельности. Следовательно, по мнению заявителя, фактическое нахождение на территории РК с целью отработки не требуется.

Конституционный суд указал, что обучение по программе "Болашак" осуществляется на основании гражданского договора, заключаемого до начала учебы по взаимному соглашению сторон.

Такое соглашение предполагает предварительное добровольное принятие сторонами обязательств, в том числе по отработке после учебы непосредственно на территории РК. Это условие предусмотрено не только правилами, но и вытекает из Закона об образовании.

Таким образом, резюмировали в КС, оснований для проверки на соответствие Конституции нормы правил по отработке не имеется.

Ранее Конституционный суд проверил норму по ограничению срока исковой давности по договору займа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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