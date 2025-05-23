Установлены требования для проведения конкурсов по приобретению охранных услуг в школах

Приказом министра просвещения от 15 мая 2025 года утверждена типовая конкурсная документация по приобретению охранных услуг в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Типовая конкурсная документация включает в себя:

перечень лотов и условия приобретения охранных услуг в организациях образования согласно годовому плану государственных закупок;

соглашение об участии в конкурсе;

конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика;

информацию о бенефициарном владении;

квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок;

сведения о квалификации потенциального поставщика для оказания услуг;

техническую спецификацию по приобретению охранных услуг в организациях образования;

банковскую гарантию для внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе;

сведения о субподрядчиках по оказанию услуг (соисполнителях при оказании услуг), а также виды услуг, передаваемых потенциальным поставщиком соисполнителям.

Предусматривается, что потенциальный поставщик вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения услуги, в одной из нижеперечисленных форм:

денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика;

банковской гарантии, предоставляемой в форме электронного документа.

Указывается, что срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе не может быть менее срока действия самой заявки на участие в конкурсе.

Порядок представления заявки

Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору посредством веб-портала.

Представленные потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе автоматически регистрируются на веб-портале.

Заявка на участие в конкурсе считается принятой в момент автоматической отправки веб-порталом соответствующего уведомления поставщику, подавшему заявку на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика автоматически отклоняется веб-порталом в следующих случаях:

потенциальным поставщиком ранее представлена заявка на участие в данном конкурсе;

заявка на участие в конкурсе поступила на веб-портал после истечения окончательного срока приема заявок на участие в данном конкурсе;

конкурсное ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения данных услуг;

предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 5, 6 и 8 пункта 1 статьи 7 Закона.

Конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика выражается в тенге.

Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в конкурсе может:

изменить или дополнить внесенную заявку на участие в конкурсе;

отозвать свою заявку на участие в конкурсе, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в конкурсе.

При этом не допускается внесение изменений или дополнений, равно как отзыв заявки на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе.

Указывается, что потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в конкурсе.

Заказчик, организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов конкурса.

Правила также устанавливают порядок рассмотрения комиссией заявок на участие в конкурсе, оценку и сопоставление конкурсных ценовых предложений и определение победителя конкурса и причины возврата заявок, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг.

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.