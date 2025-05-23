Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане исключают сертификаты СТ-KZ и внедряют реестр казахстанских товаропроизводителей: Токаев подписал поправки по вопросам определения страны происхождения товаров.

В Казахстане создана новая СЭЗ "Коркыт Ата". На ее территории будут развивать высоэффективные производства, туризм и торгово-логистические процессы.

Проекты общестранового значения для получения финансирования из Нацфонда будут проходить экспертизу.

Казахстанцы получат уведомления о полагающихся им мерах господдержки через социальный кошелек: утверждены правила.

В Казахстане запустили пилотный проект по автоматическому распределению служебного жилища в проактивном формате для военнослужащих.

Министерство нацэкономики утвердило правила оценки эффективности управления государственным имуществом.

В личных делах госслужащих добавились новые документы: автобиография, сведения о правонарушениях и сведения об обучении.

Министерство культуры обновило Правила формирования и ведения Национального перечня элементов нематериального культурного наследия.

Министерство обороны расширило категории граждан, которые должны проходить медосвидетельствование для определения категории годности к воинской службе.

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