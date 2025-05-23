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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 16:52 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане исключают сертификаты СТ-KZ и внедряют реестр казахстанских товаропроизводителей: Токаев подписал поправки по вопросам определения страны происхождения товаров.
  • В Казахстане создана новая СЭЗ "Коркыт Ата". На ее территории будут развивать высоэффективные производства, туризм и торгово-логистические процессы.
  • Проекты общестранового значения для получения финансирования из Нацфонда будут проходить экспертизу.
  • Казахстанцы получат уведомления о полагающихся им мерах господдержки через социальный кошелек: утверждены правила.
  • В Казахстане запустили пилотный проект по автоматическому распределению служебного жилища в проактивном формате для военнослужащих.
  • Министерство нацэкономики утвердило правила оценки эффективности управления государственным имуществом.
  • В личных делах госслужащих добавились новые документы: автобиография, сведения о правонарушениях и сведения об обучении.
  • Министерство культуры обновило Правила формирования и ведения Национального перечня элементов нематериального культурного наследия.
  • Министерство обороны расширило категории граждан, которые должны проходить медосвидетельствование для определения категории годности к воинской службе.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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