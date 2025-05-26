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Право

МИД утвердил правила распределения бюджета на представительские расходы

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 16:14 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра иностранных дел от 20 мая 2025 года утверждены Правила распределения распределяемой бюджетной программы "Представительские затраты", сообщает Zakon.kz.

Представительские затраты – средства, предусмотренные в республиканском бюджете на очередной финансовый год и выделяемые министерством администраторам республиканских бюджетных программ на:

  • организацию приема иностранных делегаций, проведение заседаний, конференций, совещаний, семинаров, переговоров, торжественных и официальных мероприятий с участием иностранных делегаций;
  • представительские цели во время визитов президента РК, премьер-министра РК, государственного советника РК, министра иностранных дел РК за рубеж;
  • участие должностных лиц государственных органов республики, содержащихся за счет республиканского бюджета, направляемых наблюдателями от Казахстана на выборы и референдумы в иностранных государствах в составе международных миссий наблюдения.

Так, предусмотрено, что министерство на основании предложений администраторов республиканских бюджетных программ и исходя из объемов средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый год на представительские затраты, составляет годовой План мероприятий, которые требуют представительских затрат.

Министерство осуществляет выделение средств на представительские мероприятия администратора республиканских бюджетных программ в соответствии с планом и в пределах утвержденного лимита администратору на соответствующий финансовый год.

Указывается, что в течение года на основании предложений администраторов республиканских бюджетных программ план может корректироваться министерством с учетом политической значимости проведения незапланированного мероприятия и объема выделенных средств.

Администратор республиканской бюджетной программы не менее чем за 15 рабочих дней до проведения мероприятия направляет в министерство обращение о выделении средств, предусмотренных в республиканском бюджете на представительские затраты, с приложением информации:

  • обоснование необходимости проведения мероприятия;
  • программа пребывания делегации по уровню и формату, утвержденная администратором республиканской бюджетной программы;
  • рабочий план подготовки и проведения мероприятий, утвержденный администратором республиканской бюджетной программы;
  • документов, подтверждающих фактическое количество участников мероприятия;
  • сметы расходов с обоснованием каждой статьи затрат с учетом норм представительских затрат согласно приложению;
  • по представительским затратам – ценовые предложения с указанием стоимости товаров, работ и услуг, реквизитов не менее трех организаций, предлагающих указанные товары, работы и услуги.

Министерство на основании плана и обращения администраторов республиканских бюджетных программ осуществляет выделение средств на представительские затраты администраторам республиканских бюджетных программ в соответствии с нормами представительских затрат.

Также утверждены нормы представительских затрат.

К примеру, на приемы (завтраки, обеды, ужины), предусмотренные в государственном протоколе РК, для иностранных делегаций из расчета на одного человека в день выделяют 3 МРП (11 076 тенге в 2025 году), на высоком уровне – 5 МРП (18 460 тенге).

На кофе-брейк во время переговоров, мероприятий культурной программы предусмотрено на одного человека в день – до 1 МРП (3692 тенге), на высоком уровне – до 2 МРП (7384 тенге).

Кроме того, предусмотрены нормы на:

  • Услуги устного синхронного перевода из расчета почасовой оплаты – от 5 до 8 МРП, в зависимости от языка и уровня мероприятия.
  • Транспортное обеспечение иностранных делегаций на территории РК из расчета почасовой оплаты.
  • Представительские затраты при зарубежных визитах и т.д.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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