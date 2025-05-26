МИД утвердил правила распределения бюджета на представительские расходы
Представительские затраты – средства, предусмотренные в республиканском бюджете на очередной финансовый год и выделяемые министерством администраторам республиканских бюджетных программ на:
- организацию приема иностранных делегаций, проведение заседаний, конференций, совещаний, семинаров, переговоров, торжественных и официальных мероприятий с участием иностранных делегаций;
- представительские цели во время визитов президента РК, премьер-министра РК, государственного советника РК, министра иностранных дел РК за рубеж;
- участие должностных лиц государственных органов республики, содержащихся за счет республиканского бюджета, направляемых наблюдателями от Казахстана на выборы и референдумы в иностранных государствах в составе международных миссий наблюдения.
Так, предусмотрено, что министерство на основании предложений администраторов республиканских бюджетных программ и исходя из объемов средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый год на представительские затраты, составляет годовой План мероприятий, которые требуют представительских затрат.
Министерство осуществляет выделение средств на представительские мероприятия администратора республиканских бюджетных программ в соответствии с планом и в пределах утвержденного лимита администратору на соответствующий финансовый год.
Указывается, что в течение года на основании предложений администраторов республиканских бюджетных программ план может корректироваться министерством с учетом политической значимости проведения незапланированного мероприятия и объема выделенных средств.
Администратор республиканской бюджетной программы не менее чем за 15 рабочих дней до проведения мероприятия направляет в министерство обращение о выделении средств, предусмотренных в республиканском бюджете на представительские затраты, с приложением информации:
- обоснование необходимости проведения мероприятия;
- программа пребывания делегации по уровню и формату, утвержденная администратором республиканской бюджетной программы;
- рабочий план подготовки и проведения мероприятий, утвержденный администратором республиканской бюджетной программы;
- документов, подтверждающих фактическое количество участников мероприятия;
- сметы расходов с обоснованием каждой статьи затрат с учетом норм представительских затрат согласно приложению;
- по представительским затратам – ценовые предложения с указанием стоимости товаров, работ и услуг, реквизитов не менее трех организаций, предлагающих указанные товары, работы и услуги.
Министерство на основании плана и обращения администраторов республиканских бюджетных программ осуществляет выделение средств на представительские затраты администраторам республиканских бюджетных программ в соответствии с нормами представительских затрат.
Также утверждены нормы представительских затрат.
К примеру, на приемы (завтраки, обеды, ужины), предусмотренные в государственном протоколе РК, для иностранных делегаций из расчета на одного человека в день выделяют 3 МРП (11 076 тенге в 2025 году), на высоком уровне – 5 МРП (18 460 тенге).
На кофе-брейк во время переговоров, мероприятий культурной программы предусмотрено на одного человека в день – до 1 МРП (3692 тенге), на высоком уровне – до 2 МРП (7384 тенге).
Кроме того, предусмотрены нормы на:
- Услуги устного синхронного перевода из расчета почасовой оплаты – от 5 до 8 МРП, в зависимости от языка и уровня мероприятия.
- Транспортное обеспечение иностранных делегаций на территории РК из расчета почасовой оплаты.
- Представительские затраты при зарубежных визитах и т.д.
Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.