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Право

В Казахстане создан Национальный совет заинтересованных сторон добывающих отраслей

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 09:36 Фото: Zakon.kz
И. о. министра промышленности и строительства подписал приказ от 22 апреля 2025 года "О некоторых вопросах Национального совета заинтересованных сторон инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО)", сообщает Zakon.kz.

"Создать Национальный совет заинтересованных сторон ИПДО", – говорится в документе.

В состав совета включены:

  • Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич – министр промышленности и строительства РК, председатель Национального совета заинтересованных сторон;
  • Шархан Иран Шарханович – вице-министр промышленности и строительства РК, заместитель председателя Национального совета заинтересованных сторон;
  • Кушумов Алмас Русланович – директор Департамента недропользования Министерства промышленности и строительства РК, координатор деятельности Национального секретариата ИПДО в РК;
  • Алдонгаров Бахытжан Тайжанович – заместитель директора Департамента недропользования Министерства промышленности и строительства РК, куратор Национального секретариата ИПДО в РК;
  • Калиев Аскар Болатович – заместитель директора Департамента недропользования Министерства промышленности и строительства РК, куратор Национального секретариата ИПДО в РК;
  • Жамауов Алибек Жумабекович – вице-министр энергетики РК (по согласованию);
  • Зкрия Бахтияр Жанатович – директор Департамента недропользования Министерства энергетики РК (по согласованию);
  • Аленова Алия Аленовна – главный эксперт Управления налогового контроля недропользователей Министерства финансов РК (по согласованию);
  • Рахметова Айгерм Мухаметкалиевна – главный эксперт Управления налогового контроля недропользователей Министерства финансов РК (по согласованию);
  • Перуашев Азат Турлыбекулы – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • Пономарев Сергей Михайлович – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • Аймагамбетов Темирлан Копжасарулы – директор Департамента по международному сотрудничеству Ассоциации "Kazenergy" (по согласованию);
  • Кононов Максим Сергеевич – заместитель исполнительного директора Объединения юридических лиц "Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (по согласованию);
  • Седова Татьяна Владимировна – независимый консультант (по согласованию);
  • Абдыхалыков Каиржан Саясатович – представитель Объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Алматы" (по согласованию);
  • Колточник Виталий Сергеевич – представитель корпоративного фонда "Центр народной дипломатии" (по согласованию).

Также утверждено Положение о Национальном совете заинтересованных сторон ИПДО.

Совет осуществляет свою деятельность в форме очных заседаний и в иных формах. По решению Совета заседания могут проходить в заочной форме посредством использования необходимых способов телекоммуникаций.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие и возглавляются председателем или заместителем председателя Совета. Заседание Совета протоколируется. Проект протокола согласовывается членами Совета в течении суток после рассылки проекта посредством объектов телекоммуникаций. Протоколы размещаются на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства РК.

На заседаниях Совета могут присутствовать наблюдатели от Сторон и международные наблюдатели. 

Все решения на заседании Совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утверждены правила планирования государственных инвестпроектов в сфере информатизации.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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