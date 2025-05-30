В Казахстане создан Национальный совет заинтересованных сторон добывающих отраслей
"Создать Национальный совет заинтересованных сторон ИПДО", – говорится в документе.
В состав совета включены:
- Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич – министр промышленности и строительства РК, председатель Национального совета заинтересованных сторон;
- Шархан Иран Шарханович – вице-министр промышленности и строительства РК, заместитель председателя Национального совета заинтересованных сторон;
- Кушумов Алмас Русланович – директор Департамента недропользования Министерства промышленности и строительства РК, координатор деятельности Национального секретариата ИПДО в РК;
- Алдонгаров Бахытжан Тайжанович – заместитель директора Департамента недропользования Министерства промышленности и строительства РК, куратор Национального секретариата ИПДО в РК;
- Калиев Аскар Болатович – заместитель директора Департамента недропользования Министерства промышленности и строительства РК, куратор Национального секретариата ИПДО в РК;
- Жамауов Алибек Жумабекович – вице-министр энергетики РК (по согласованию);
- Зкрия Бахтияр Жанатович – директор Департамента недропользования Министерства энергетики РК (по согласованию);
- Аленова Алия Аленовна – главный эксперт Управления налогового контроля недропользователей Министерства финансов РК (по согласованию);
- Рахметова Айгерм Мухаметкалиевна – главный эксперт Управления налогового контроля недропользователей Министерства финансов РК (по согласованию);
- Перуашев Азат Турлыбекулы – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
- Пономарев Сергей Михайлович – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
- Аймагамбетов Темирлан Копжасарулы – директор Департамента по международному сотрудничеству Ассоциации "Kazenergy" (по согласованию);
- Кононов Максим Сергеевич – заместитель исполнительного директора Объединения юридических лиц "Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (по согласованию);
- Седова Татьяна Владимировна – независимый консультант (по согласованию);
- Абдыхалыков Каиржан Саясатович – представитель Объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Алматы" (по согласованию);
- Колточник Виталий Сергеевич – представитель корпоративного фонда "Центр народной дипломатии" (по согласованию).
Также утверждено Положение о Национальном совете заинтересованных сторон ИПДО.
Совет осуществляет свою деятельность в форме очных заседаний и в иных формах. По решению Совета заседания могут проходить в заочной форме посредством использования необходимых способов телекоммуникаций.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие и возглавляются председателем или заместителем председателя Совета. Заседание Совета протоколируется. Проект протокола согласовывается членами Совета в течении суток после рассылки проекта посредством объектов телекоммуникаций. Протоколы размещаются на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства РК.
На заседаниях Совета могут присутствовать наблюдатели от Сторон и международные наблюдатели.
Все решения на заседании Совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане утверждены правила планирования государственных инвестпроектов в сфере информатизации.