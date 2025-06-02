Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила материал об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Вода, водные ресурсы

С 10 июня вводится в действие новый Водный кодекс

Водное законодательство РК регулирует общественные отношения в области охраны и использования водного фонда и содержащихся в нем водных ресурсов, эксплуатации, развития и безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Первый блок новелл Кодекса внедряет новые механизмы водосбережения и охрану водных объектов. Впервые в законодательство введено понятие "водная безопасность". Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов РК в области охраны и использования трансграничных водных объектов.

Вторым блоком пересмотрены подходы к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов.

Третий блок новелл предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия.

Четвертым блоком новелл ужесточено государственное регулирование и контроль в области использования и охраны водного фонда. Бассейновые водные инспекции, помимо функции госконтроля, также наделены полномочием по государственному надзору с применением мер оперативного реагирования.

Пятый блок направлен на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Водная безопасность РК обеспечивается за счет:

совершенствования систем учета водных объектов и водных ресурсов, оценки и прогнозирования их количественных и качественных показателей;

сохранения и восстановления водных объектов;

комплексного использования поверхностных и подземных водных ресурсов;

научно обоснованного территориального перераспределения водных ресурсов;

разработки и реализации мер по водосбережению;

использования альтернативных источников воды;

предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух;

обеспечения устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

защиты интересов РК в области охраны и использования трансграничных водных объектов.

Также вводятся в действие сопутствующие поправки, которые вносят изменения в Гражданский Земельный, Лесной, Предпринимательский, Экологический кодексы и ряд законов. Отдельным законом внесены изменения в Кодекс о недрах.

В КоАП добавлена новая статья, которая устанавливает ответственность за нарушение обеспечения безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений в виде штрафов от 150 до 1000 МРП.

В 10 раз увеличен размер штрафов за повреждение водохозяйственных и гидротехнических сооружений, устройств, средств измерений объема забранных и сброшенных водных ресурсов и противопожарных систем водоснабжения, нарушение правил их эксплуатации (размер штрафов составит от 100 до 500 МРП, ранее были от 10 до 50 МРП).

Также усилена ответственность за незаконное строительство зданий, сооружений и других объектов на поверхностных водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, незаконное изменение границ водного объекта. Увеличены штрафы за искажение данных о заборе, использовании вод и водоотведении, а также их непредставление в установленные сроки.

Медицина, здравоохранение

Вводятся в действие поправки, решающие вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность

Местные представительные органы будут решать вопрос обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность

Местные органы госуправления здравоохранением будут закупать медицинские изделия для обеспечения слухопротезной помощью по медицинским показаниям лиц, не имеющих инвалидность.

Научные организации в области здравоохранения, находящиеся в ведении уполномоченного органа в области здравоохранения, получили право самостоятельно реализовывать программы резидентуры, а программы докторантуры по профильному направлению – в сотрудничестве с организациями высшего и (или) послевузовского образования.

Минздрав дополнил в Перечень лекарств для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями

Так, лицам с психическими заболеваниями всех стадий и степеней тяжести, состоящим на динамическом наблюдении, теперь также полагается амисульприд, раствор для приема внутрь.

Взрослым и детям с артериальной гипертензией, состоящим на динамическом наблюдении (2-4-я степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек) – периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка.

Азартные игры

Новые требования установлены к рекламе букмекерских контор и тотализаторов

В Казахстане установлен запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах. Помимо этого, сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность. Установлен запрет на участие в азартных играх или пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно.

Принимать ставки от участников пари букмекерские конторы и тотализаторы будут через Единую систему учета.

С 7 июня вводятся в действие Правила функционирования единой системы учета (ЕСУ) и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным лицам.

ЕСУ – совокупность программного обеспечения и технических средств, подключенных посредством сетей телекоммуникаций к АПК букмекерской конторы и (или) тотализатора и обеспечивающих прием (осуществление) наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, выплату выигрышей, а также осуществляющих персонифицированный сбор, обработку и хранение информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним и иные функции, предусмотренные Законом.

Для осуществления посредством ЕСУ приема (осуществления) наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, от участника пари в пользу букмекерской конторы и (или) тотализатора, и выплату выигрышей участникам пари, а также персонифицированного сбора, обработки и хранения информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, букмекерская контора и (или) тотализатор обеспечивают подключение своих АПК к ЕСУ на основании заключаемого с оператором договора об интеграционном взаимодействии.

Букмекерская контора или тотализатор в соответствии с договором обеспечивает интеграционное взаимодействие своего АПК с ЕСУ не позднее 60 дней с момента заключения договора.

При первичной регистрации участника пари оператор, являющийся платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном банке РК, осуществляет идентификацию личности участников пари, после успешного прохождения которой участнику пари открывается электронный кошелек в системе электронных денег ЕСУ.

В дальнейшем оператор осуществляет идентификацию личности участников пари до принятия ставки.

Не допускается открытие электронного кошелька в СЭД ЕСУ или реализация электронных денег в СЭД ЕСУ лицам, которым законодательство РК запрещает участвовать в азартных играх и пари.

Не допускается осуществление перевода электронных денег в СЭД ЕСУ между электронными кошельками участников пари.

Оператор посредством ЕСУ в автоматизированном режиме обеспечивает прием (осуществление) платежей с использованием электронных денег в электронных кассах букмекерской конторы или тотализатора от участника пари в пользу букмекерской конторы или тотализатора и выплату выигрышей участникам пари.

Участнику пари присваивается один уникальный идентификатор в ЕСУ для букмекерской конторы или тотализатора. Для одного участника пари открывается один или несколько электронных кошельков в ЕСУ.

Физкультура и спорт

Приоритетные виды спорта будут утверждать по результатам международных соревнований

Вводятся в действие поправки по вопросам физической культуры и спорта.

Что меняется:

Уполномоченный орган будет разрабатывать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств.

Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.

Усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации.

Установлен запрет финансирования иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

Теперь за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры.

Разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие "национальные стандарты спортивной подготовки".

Уполномоченный орган наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.

Госзакупки, закупки квазигоссектора

Минфин внес поправки в Правила проведения камерального контроля по государственным закупкам

Теперь уведомление направляется объекту государственного аудита с 8:30 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, посредством веб-портала в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Уточняются сроки проведения камерального контроля по направлениям.

Также обновлены:

Перечень профилей рисков камерального контроля. Элементы камерального контроля государственных закупок и способы устранения нарушений.

Тендер с использованием рейтингово-балльной системы внедряют в закупки субъектов квазигоссектора

Тендер с использованием рейтингово-балльной системы осуществляется по утвержденному перечню товаров, работ, услуг.

В перечень включили:

строительно-монтажные работы автомобильных дорог республиканского значения.

работы по разработке проектно-сметной документации автомобильных дорог республиканского значения.

инжиниринговые услуги по техническому надзору автомобильных дорог республиканского значения.

средний ремонт автомобильных дорог международного или республиканского значения.

Тендерная комиссия по закупкам способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы не создается. По истечении срока представления заявок на участие в тендере с использованием рейтингово-балльной системы веб-порталом автоматически формируется и размещается протокол об итогах закупок способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы.

Веб-портал автоматически сопоставляет тендерные ценовые предложения и критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение, и определяет победителя.

Экология

В Правила выдачи экологических разрешений внесли изменения

Переоформление экологического разрешения на воздействие для объектов II категории осуществляется в случаях изменения наименования, изменения организационно-правовой формы, реорганизации или смены оператора объекта, на который выдано экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории.

На период действия экологического разрешения на воздействие оператор ежегодно до первого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды в государственный орган, выдавший такое разрешение.

Расширен перечень оснований для отказа в оказании следующих государственных услуг по выдаче комплексного экологического разрешения и выдаче экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категории. Теперь в предоставлении указанных госуслуг откажут в случае отсутствия согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.

Транспорт, дороги

Обновлен Перечень основных требований к оказанию государственных услуг:

Государственная регистрация судов внутреннего водного плавания, судов плавания "река-море" и прав на них в Государственном судовом реестре;

Государственная регистрация арендованных судов внутреннего водного плавания и судов плавания "река-море" в реестре арендованных иностранных судов;

Государственная регистрация маломерных судов и прав на них;

Государственная регистрация ипотеки судна, маломерного судна, строящегося судна;

Дипломирование лиц командного состава судов;

Аттестация лиц командного состава судов;

Выдача свидетельства о минимальном составе экипажа судна;

Выдача удостоверения на право управления самоходным маломерным судном.

Государственные услуги оказывают территориальные органы Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК. За исключением последней, которую оказывают местные исполнительные органы.

Министерство транспорта утвердило в новой редакции Правила выдачи свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью

Свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью выдается в соответствии с Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года с поправками судам, зарегистрированным в Республике Казахстан, на основании заявления судовладельца и полиса о страховании или иного финансового обеспечения.

Физические или юридические лица для получения свидетельства направляют в Морскую администрацию порта через канцелярию заявление на выдачу свидетельства.

Свидетельство составляется на казахском, русском и английском языках и выдается на срок, не превышающий срок действия полиса о страховании или документа о наличии иного финансового обеспечения.

Помимо этого, в новой редакции изложены Правила выдачи свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов

Свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за удаление затонувших судов выдается судам валовой вместимостью 300 и более регистровых тонн, плавающим под Государственным флагом РК, в соответствии с требованиями Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года.

Физические или юридические лица для получения свидетельства направляют в Морскую администрацию порта через канцелярию заявление на выдачу свидетельства.

Свидетельство составляется на казахском, русском и английском языках и выдается на срок, не превышающий срок действия полиса о страховании или документа о наличии иного финансового обеспечения.

Действие свидетельства прекращается в случае:

истечения срока действия;

изменения валовой вместимости судна;

аннулирования полиса о страховании или документа о наличии иного финансового обеспечения.

Экспертизу качества строительства и ремонта дорог внедряют в Казахстане

В Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) добавлены нормы, согласно которым:

Заказчик в ходе организации строительства и подготовки строительной площадки по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог принимает меры по проведению экспертизы качества работ и материалов лицом, находящимся в ведении уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам, на которое возложены функции по проведению экспертизы качества работ и материалов, управлению дорожными активами.

Также говорится, что ввод объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в эксплуатацию осуществляется Заказчиком при наличии заключительного отчета экспертизы качества работ и материалов, выдаваемого Национальным центром качества дорожных активов.

Министерство транспорта утвердило Типовой договор субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров

Организатор обязуется производить выплату субсидий на ежемесячной основе для покрытия убытков Перевозчика, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров, а Перевозчик в свою очередь обязуется предоставлять на ежемесячной основе пакет документов, предусмотренных требованиями Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров.

Субсидирование за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров, производится за счет средств местного бюджета.

Выплата субсидий осуществляется организатором на ежемесячной основе.

Выплата ежемесячных субсидий по маршруту не производится при:

прекращении перевозчиком осуществления перевозок пассажиров по данному маршруту;

непредставлении перевозчиком пакета документов согласно Правилам;

прекращении действия свидетельства на право обслуживания маршрута;

исключении маршрута из перечня социально значимых сообщений;

отказе перевозчика в проведении сверки по субсидированию маршрута и составлении акта сверки.

Расширен перечень социально значимых пассажирских сообщений

Перечень пассажирских межобластных сообщений увеличили с 53 до 58.

Изменились правила организации работы постов транспортного контроля на территории РК

После проверки ПТК сотрудниками Комитета или руководством Инспекции составляется соответствующая запись с рекомендациями либо замечаниями в Журнал посещения и проверок ПТК.

При наличии у водителя копии акта о результатах проверки с проставленным штампом повторная проверка соответствия требованиям законодательства РК в области автомобильного транспорта другим ПТК не производится.

По результатам измерения фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства для ознакомления перевозчика незамедлительно составляется Акт взвешивания (замера) параметров автотранспортного средства с проставлением штампа о прохождении контроля копия которого вручается водителю и по требованию перевозчику.

При отказе водителя принять копию Акта в нем делается соответствующая запись. Фиксация отказа водителя производится с применением технических средств аудиовидеозаписи.

Образование, воспитание, безопасность детей

Изменились Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества

Сбор документов для зачисления ребенка в кружок осуществляется информационной системой посредством интеграции с информационными системами госорганов. Компоненты информационной системы, осуществляющие задачи госзаказа, интегрировали с рядом информационных систем и государственных баз данных.

При отсутствии возможности получения цифрового документа посредством интеграции информационной системы с государственными информационными системами прикрепляется копия документа с бумажного носителя.

Учебная программа по видам творчества должна содержать, помимо прочего, утвержденный поставщиком регламент посещения творческого кружка, учитывая возможности дистанционного обучения.

Обновлен перечень информации на каждого сотрудника поставщика, который будет проводить занятия с детьми.

В частности, следует представить:

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) с Центра психического здоровья "Наркология", выданные не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления;

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) с Центра психического здоровья "Психиатрия", выданные не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления;

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных туберкулезом с Центра фтизиопульмонологии "Фтизиатрия", выданные не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления.

Утверждена Типовая конкурсная документация по приобретению охранных услуг в организациях образования

Типовая конкурсная документация включает в себя:

перечень лотов и условия приобретения охранных услуг в организациях образования согласно годовому плану государственных закупок;

соглашение об участии в конкурсе;

конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика;

информацию о бенефициарном владении;

квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг;

сведения о квалификации потенциального поставщика для оказания услуг;

техническую спецификацию по приобретению охранных услуг в организациях образования;

банковскую гарантию для внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе;

сведения о субподрядчиках по оказанию услуг (соисполнителях при оказании услуг), а также виды услуг, передаваемых потенциальным поставщиком соисполнителям.

Министерство просвещения утвердило Стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями

Субъектами, предоставляющими специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ, являются:

дошкольные организации;

организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего);

специализированные организации образования;

специальные организации образования;

организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организации дополнительного образования для детей.

Субъекты, предоставляющие специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ, проводят следующие мероприятия:

информируют родителей или иных законных представителей о целях, задачах, методах оценки и предполагаемых формах поддержки;

получают письменное согласие родителей или иных законных представителей на проведение оценки;

гарантируют конфиденциальность полученных данных и их использование исключительно в интересах ребенка;

создают условия для обучения и воспитания, адаптации образовательной и развивающей среды в соответствии с потребностями ребенка;

осуществляют стартовый, промежуточный и итоговый мониторинг динамики сформированности навыков детей;

обеспечивают взаимодействие с родителями или иными законными представителями для обсуждения результатов оценки и предложенных мер поддержки;

оказывают методическую и консультативную поддержку педагогам;

обеспечивают междисциплинарное взаимодействие педагогов.

Специальная психолого-педагогическая поддержка оказывается детям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, со специфическими трудностями в обучении, с задержкой психического развития, интеллекта, с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия (в том числе с аутизмом и расстройствами аутистического спектра), поведения, со сложными нарушениями с согласия родителей или иных законных представителей.

Оказание специальной психолого-педагогической поддержки детям с ОВ осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации.

Специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ оказывают специальные педагоги (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, учителя музыки (музыкальный руководитель), физической культуры.

Энергетика

Министерство энергетики обновило Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности в сфере использования атомной энергии.

Также утверждены новые:

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по выполнению работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии.

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по обращению с ядерными материалами.

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по обращению с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества.

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по предоставлению услуг в области использования атомной энергии.

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по обращению с радиоактивными отходами.

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по транспортировке, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории РК.

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний.

Нефть

Утвержден тариф АО "КазТрансОйл" по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам РК для внутреннего рынка на период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года

Тариф в упрощенном порядке по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам РК для внутреннего рынка составляет:

операторская деятельность по единой маршрутизации в размере 4,02 тенге/за 1 тонну (без НДС).

Также утверждена тарифная смета по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам РК для внутреннего рынка.

Банковская деятельность

Ряд новых отчетов будут сдавать банки в Нацбанк

Соответствующие изменения внесены в Правила представления сведений о платежных услугах.

Сведения представляются в Национальный банк электронным способом в форматах передачи информации, установленных Национальным банком.

В частности, добавлены формы для сбора административных данных:

Сведения по трансграничным операциям (входящие);

Сведения по трансграничным операциям (исходящие);

Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе информационной системы.

Также обновлена форма Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек

Кроме того, внесены изменения в Правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории РК.

Операторы систем электронных денег обеспечивают создание и функционирование системы управления информационной безопасностью, являющейся частью общей системы управления операторов систем электронных денег, предназначенной для управления процессом обеспечения информационной безопасности.

Операторы систем электронных денег утверждают внутренние документы, регламентирующие процесс управления информационной безопасностью, в том числе политику информационной безопасности.

Оператор системы электронных денег, являющийся платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном банке, в целях разграничения ответственности и функций в сфере обеспечения информационной безопасности создает подразделение информационной безопасности, являющееся структурным подразделением, обособленным от других структурных подразделений, занимающихся вопросами создания, сопровождения и развития объектов информатизации, или определяет лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности, не состоящее в штате структурных подразделений, занимающихся вопросами создания, сопровождения и развития объектов информатизации.

Оператор системы электронных денег обеспечивает повышение квалификации работников подразделения информационной безопасности или лица, ответственного за обеспечение информационной безопасности, путем проведения:

внутренних мероприятий (лекции, семинары);

внешнего обучения (посещение курсов, семинаров – не реже одного раза в два года для каждого работника).

При приеме на работу нового работника, не позднее пяти рабочих дней с момента приема на работу, новый работник ознакомляется под подпись с основными требованиями по обеспечению информационной безопасности (вводный инструктаж).

Трудовой договор, заключаемый с работником оператора системы электронных денег, являющегося платежной организацией, прошедшей учетную регистрацию в Национальном банке, содержит обязанность работника по соблюдению требований по обеспечению информационной безопасности и неразглашению конфиденциальной информации.

Изменены Нормативные значения и методика расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для банков, банков-нерезидентов и исламских банков

Нормативные значения дополнены двумя новыми главами, которые устанавливают контрциклический буфер капитала и секторальный контрциклический буфер капитала указанных банков.

Контрциклический буфер капитала устанавливается в дополнение к значениям коэффициентов достаточности собственного капитала банков.

Диапазон нормативного значения контрциклического буфера капитала составляет для банков – от 0 до 3 % от суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска.

Банки рассчитывают размер контрциклического буфера капитала, как произведение суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учетом рыночного риска, операционного риска и нормативного значения контрциклического буфера капитала.

Секторальный контрциклический буфер капитала направлен на снижение рисков, формирующихся в отдельных сегментах кредитования, и устанавливается в отношении банков.

Секторальный контрциклический буфер капитала устанавливается в дополнение к значениям коэффициентов достаточности собственного капитала банков.

Диапазон нормативного значения секторального контрциклического буфера капитала составляет для банков – от 0 до 6 % от суммы активов, условных и возможных обязательств соответствующего сегмента кредитования, взвешенных с учетом кредитного риска.

Нацфонд, бюджет

Минфин утвердил Правила проведения экспертизы проектов общестранового значения, финансируемых за счет средств Национального фонда

Целью Правил является обеспечение прозрачной и всесторонней экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств НФРК путем приобретения долговых ценных бумаг.

Прозрачная и всесторонняя экспертиза направлена на достижение качественной оценки общестранового значения и стратегической значимости, инвестиционной эффективности и привлекательности указанных проектов, оценки кредитоспособности организаций, получающих финансирование из НФРК, выработку оптимальной структуры и условий финансирования с учетом рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования.

Экспертиза проектов проводится в два этапа:

этап 1 "Стратегическая оценка проекта";

этап 2 "Комплексная оценка проекта и рассмотрение альтернативных источников финансирования":

- обязательный подэтап "Индикативная оценка проекта";

-опциональный подэтап "Прохождение независимых экспертиз";

- обязательный подэтап "Рассмотрение и привлечение альтернативных источников финансирования проекта";

- обязательный подэтап "Итоговая оценка проекта".

Минфин утвердил Правила определения "цены отсечения" для нефти

Расчет цены отсечения производится центральным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно на трехлетний прогнозный период (первый год – базовый прогноз, два последующих – индикативные) при разработке проекта закона РК о республиканском бюджете, утверждающего размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК.

Максимально возможный размер гарантированного трансферта из Нацфонда на прогнозный период рассчитывается уполномоченным органом как налоговые поступления в Нацфонд от организаций нефтяного сектора при цене на нефть равной цене отсечения.

Расчет цены отсечения и расчет максимально возможного размера гарантированного трансферта из Нацфонда на соответствующий плановый период согласовываются уполномоченным органом с Национальным банком РК в рамках разработки Прогноза социально-экономического развития РК.

Учет бюджетных кредитов будут вести в электронном виде.

Минфин утвердил Правила регистрации, учета и мониторинга бюджетных кредитов

Регистрация договоров бюджетного кредитования, дополнительных соглашений к ним осуществляется в Интегрированной автоматизированной информационной системе "е-Минфин".

Бюджетные кредиты, предоставленные из республиканского и местного бюджетов, подлежат учету государственным казначейством на основании кредитных договоров и дополнительных соглашений, заключенных между центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и получателем средств из бюджета.

Учет перечисленных и возвращенных бюджетных кредитов, вознаграждений и неустойки (штраф, пени) осуществляется государственным казначейством в карточках учета бюджетных кредитов в ИАИС "е-Минфин".

На основании сведений из карточек учета в ИАИС "е-Минфин" формируются аналитические информации о получателях средств из республиканского и местного бюджетов и освоении бюджетного кредита.

Утвержден перечень финансовых инструментов, которые разрешены для размещения Нацфонда:

1. Зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:

государственные и агентские ценные бумаги;

муниципальные ценные бумаги в рамках инвестирования в государственные и агентские ценные бумаги;

ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО);

корпоративные ценные бумаги;

конвертируемые ценные бумаги в рамках инвестирования в корпоративные ценные бумаги;

ценные бумаги под залог недвижимости (Mortgage-backed security – MBS) и активов (Asset-backed security – ABS);

акции;

производные финансовые инструменты;

структурные продукты;

валюты;

фонды денежного рынка;

золото в слитках и на металлических счетах;

биржевые инвестиционные фонды (Exchange-traded fund – ETFs);

альтернативные инструменты;

акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special purpose vehicle – SPV).

2. Сделки по зарубежным финансовым инструментам, в том числе инструментам, обращающимся на зарубежных финансовых рынках:

операции репо и обратные репо;

депозиты (вклады) в иностранной валюте и золоте;

предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities lending).

3. Казахстанские финансовые инструменты:

долговые ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", эмитируемые для реализации проектов общестранового значения.

Утверждены Правила составления, представления и публикации гражданского бюджета

Гражданский бюджет – информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, публикуемая в доступной для общественности форме.

Публикация гражданского бюджета осуществляется на официальных интернет-ресурсах центральных, местных государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора, в том числе в обязательном порядке на интернет-портале открытых бюджетов, с соблюдением требований законодательства РК о доступе к информации, государственных секретах, об административных процедурах, общественных советах, информатизации, в отдельно созданной вкладке "Гражданский бюджет".

Гражданский бюджет составляется на следующих стадиях бюджетного процесса: планирования (формирования, утверждения, уточнения), исполнения бюджета.

Формирование и публикация гражданского бюджета обеспечивается:

центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на стадии планирования республиканского бюджета;

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на стадии исполнения республиканского бюджета;

областным акиматом, акиматом города республиканского значения, столицы, районным (города областного значения) акиматом, аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, местными уполномоченными органами по государственному планированию на стадии планирования местных бюджетов;

областным акиматом, акиматом города республиканского значения, столицы, районным (города областного значения) акиматом, аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, местными уполномоченными органами по исполнению бюджета на стадии исполнения местных бюджетов;

администраторами бюджетных программ по расходам бюджета в разрезе бюджетных программ;

субъектами квазигосударственного сектора по получаемым бюджетным средствам.

Содержание гражданского бюджета излагается лаконично, понятно, в доступной для восприятия граждан форме. При его публикации используются инфографика, рисунки, схемы, диаграммы, таблицы и другие презентационные формы. Объемные материалы представляются в машиночитаемом формате.

Приняты Правила составления годовой консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета

Администраторы бюджетных программ, содержащихся за счет республиканского и местного бюджетов, уполномоченные органы по исполнению бюджета составляют полугодовую, годовую отчетность.

Целью составления консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского и местного бюджетов является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах финансовой деятельности и изменениях финансового положения республиканского и местного бюджетов.

Финансовая отчетность администраторов бюджетных программ и их подведомственных государственных учреждений, уполномоченных органов по исполнению бюджета, которая используется при подготовке консолидированной финансовой отчетности, готовится по состоянию на одну и ту же отчетную дату.

Администраторы республиканских бюджетных программ и местные уполномоченные органы представляют полугодовую и годовую консолидированную финансовую отчетность государственному казначейству, в установленные государственным казначейством сроки. Срок годовой консолидированной финансовой отчетности администраторов республиканских и местных бюджетных программ, устанавливается не позднее 8 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, а для местных уполномоченных органов – не позднее 13 марта, следующего за отчетным финансовым годом.

В МНЭ утвердили Правила взаимоотношений местных бюджетов одного уровня друг с другом по совместному решению вопросов местного значения на территории агломерации

Взаимоотношения местных бюджетов одного уровня друг с другом по совместному решению вопросов местного значения на территории агломерации осуществляются на основании соглашения о совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации по ходатайству акимов и допускаются на цели развития агломерации посредством строительства новых объектов.

Инициатором совместного решения вопросов выступают местные исполнительные органы столицы, города республиканского значения и области, населенные пункты которой входят в агломерацию.

Инициатор направляет не позднее 1 мая текущего года проект соглашения о взаимоотношениях и обоснование необходимости совместного решения вопроса в адрес других местных исполнительных органов, населенные пункты которых входят в агломерацию.

Проект соглашения о совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации направляется на рассмотрение не позднее 1 мая текущего года центральному уполномоченному органу соответствующей отрасли, а также уполномоченному органу по развитию агломераций.

Центральный уполномоченный орган соответствующей отрасли в течение 10 рабочих дней направляет письмо о согласовании либо замечания при их наличии с указанием обоснований.

Соглашение считается исполненным после выполнения обязательств и утверждения сторонами итоговой отчетности, которая составляется местным советом по агломерации.

Контроль за выполнением соглашения осуществляет местный совет по агломерациям.

Госимущество, государственные предприятия, квазигоссектор

МНЭ утвердило Правила оценки эффективности управления государственным имуществом

Оценка эффективности управления государственным имуществом – это инструмент определения эффективности деятельности уполномоченного органа соответствующей отрасли и местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по управлению государственным имуществом, в том числе имуществом, закрепленным за государственными юридическими лицами, и принадлежащими государству акциями и долями участия в уставном капитале юридических лиц.

Оценка осуществляется в два этапа:

первый этап – сбор информации, необходимой для проведения оценки, от уполномоченных органов соответствующих отраслей и МИО либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;

– сбор информации, необходимой для проведения оценки, от уполномоченных органов соответствующих отраслей и МИО либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов; второй этап – оценка деятельности уполномоченных органов соответствующих отраслей и МИО либо аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по управлению государственным имуществом по бальной системе.

Оценка проводится по следующим критериям:

Снижение количества организаций, имеющих отрицательный финансовый результат

Обеспечение поступлений в бюджет части чистого дохода государственных предприятий и дивидендов на государственный пакет акций (долю участия в уставном капитале) контролируемых государством АО (ТОО)

Соблюдение утвержденных нормативов и натуральных норм

Проведение инвентаризации, паспортизации и переоценки имущества, закрепленного на балансе государственных юридических лиц

Представление в реестр государственного имущества утвержденных, в том числе скорректированных планов развития и отчетов по их исполнению государственных предприятий и контролируемых государством АО (ТОО)"

Качество планирования показателей плана развития

Эффективность использования средств и активов государства государственными предприятиями и контролируемыми государством АО (ТОО).

Утверждены Правила предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов

Отчет формируется не позднее 1 февраля второго года, следующего за отчетным, исполнительным органом организации на основе годовой финансовой отчетности организации, отчета об исполнении плана развития государственного предприятия и контролируемого государством АО или ТОО, а также решений органов управления организации по порядку распределения чистого дохода.

Организация, в срок не позднее 5 февраля второго года, следующего за отчетным, предоставляет Отчет в соответствующий государственный орган, местный исполнительный орган или аппарат акима для включения в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая включает в себя информацию по каждому направлению использования средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет и является его неотъемлемой частью.

Также утверждены Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний

Отчет по исполнению плана развития разрабатывается и представляется в следующем порядке:

первый раз – за 3 года с разбивкой по годам;

второй раз – за 6 лет с разбивкой по годам;

третий раз – за 10 лет с разбивкой за последние четыре года и по итогам реализации плана развития за десять лет.

Отчет содержит следующие разделы:

достижение стратегических направлений деятельности, целей, задач и ключевых показателей деятельности;

аналитическая записка, которая составляется в произвольной форме и содержит следующие сведения:

· информация о степени достижения запланированных ключевых показателей деятельности по стратегическим направлениям деятельности, целям и задачам, оценка влияния факторов на реализацию плана развития, а также оценка влияния реализации плана развития на социально-экономическое развитие отрасли, региона;

· проблемы, которые возникли в процессе реализации плана развития, их воздействие на цели и ключевые показатели деятельности, а также принятые меры по обеспечению своевременной реализации плана развития;

· выводы об итогах реализации плана развития за отчетный период в разрезе стратегических направлений деятельности, целей и задач;

· предложения по дальнейшей реализации плана развития, ее корректировке, повышению эффективности процесса реализации плана развития, решению выявленных проблем по реализации плана развития.

Правоохранительные органы

Утвержден Перечень образовательных программ Академии управления МВД РК:

Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.

Правоохранительная деятельность (профильное направление) – один год обучения.

Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.

Также теперь в Карагандинской и Костанайской академии МВД РК будут готовить специалистов по противодействию киберпреступности.

Дипломатия, международные отношения

Сотрудники, направленные на работу в международные организации, будут получать денежную компенсацию

Правительство обновило Правила выплаты денежной компенсации и возмещения разницы должностным лицам, направленным на работу в международные организации от РК, ранее занимавшим должности персонала дипломатической службы.

Выплата денежной компенсации производится министерством ежемесячно в соответствии с нормативами обеспечения персонала дипломатической службы жильем за границей, по приравненной должности персонала загранучреждения, в случае если документами международной организации предусмотрено обеспечение сотрудников международных организаций жильем за счет направляющей стороны.

Сотрудники международных организаций самостоятельно заключают договоры имущественного найма жилья.

Для выплаты денежной компенсации сотрудник международной организации не позднее 15 числа отчетного месяца, а в декабре текущего финансового года – не позднее 3 числа, представляет в загранучреждение документы международной организации, подтверждающие обеспечение сотрудников международных организаций жильем за счет направляющей стороны, копию договора имущественного найма жилья (единовременно при первоначальном обращении) и первичные документы по оплате аренды жилья за отчетный месяц.

Регистрация залога недвижимости

Залог недвижимости будут регистрировать при помощи технологии блокчейн

МЦРИАП и Министерство юстиции подписали совместный приказ от 22 мая 2025 года о реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" через платформы организаций с применением блокчейн.

Для получения госуслуги требуется подать электронное заявление и прикрепить электронные копии правоустанавливающих документов (договор залога недвижимого имущества, договор перезалога, дополнительное соглашение к договору залога, договор уступки права требования (цессия)), удостоверенные ЭЦП.

Платформа осуществляет автоматическую проверку данных.

Проверка осуществляется по сервисам государственных баз данных "Физические лица" (ГБД ФЛ), "Юридические лица" (ГБД ЮЛ), информационной системы "Записи актов гражданского состояния" (ИС ЗАГС) и ИС ЕГКН, в частности:

ГБД ФЛ: сервис по передаче актуальных сведений о физическом лице;

ГБД ЮЛ: сервис по передаче сведений по юридическим лицам;

ИС ЗАГС: сервис по передаче сведений об актовых записях о заключении/расторжении брака;

ИС ЕГКН: сервис по передаче сведений о наличии/отсутствии недвижимости; сервис по передаче сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

При успешном выполнении всех условий, сотрудник Госкорпорации в качестве регистрирующего органа осуществляет государственную регистрацию залога путем внесения записи в регистрационный лист о произведенной регистрации.

Срок оказания государственной услуги – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в ИС ЕГКН подтверждения об оплате за государственную регистрацию.

Уведомление о государственной регистрации, либо о приостановлении или об отказе в регистрации направляется из ИС ЕГКН в личный кабинет залогодержателя – на платформе, залогодателя – на веб-портале электронного правительства.

Документы

Порядок оформления свидетельства на возвращение изменили в Казахстане

Для оформления свидетельства на возвращение в загранучреждение представляются:

заявление в произвольной форме или ходатайство компетентного органа иностранного государства (в случаях выдворения в РК или выдачи РК гражданина РК либо лица без гражданства, постоянно проживающего в РК);

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения с заявлением об утрате документа, удостоверяющего личность (в случае утраты);

две цветные фотографии размером 3,5х4,5 сантиметров;

оригинал документа, подтверждающего уплату консульского сбора;

оригинал одного из документов, удостоверяющих личность (при наличии) либо электронный документ, удостоверяющий личность, предоставленный посредством сервиса цифровых документов, а в случае его отсутствия, заполненная анкета-заявление;

соответствующий документ, выданный медицинским учреждением иностранного государства, подтверждающий факт смены пола (в случае смены пола).

Подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка на его копии с указанием даты его получения, фамилии, имени, отчества лица, принявшего пакет документов.

При отсутствии оригинала одного из документов, удостоверяющих личность, загранучреждение для подтверждения оснований:

в течение двух рабочих дней со дня получения документов направляет запрос в МВД РК для подтверждения гражданства РК, либо постоянной прописки лица без гражданства в РК;

в течение двух рабочих дней со дня получения документов направляет запрос в Министерство труда и социальной защиты населения РК для подтверждения действующего статуса беженца в РК.

Загранучреждение не позднее трех рабочих дней со дня подтверждения оснований, оформляет и выдает свидетельство на возвращение.

Инновационная деятельность

Инновационным компаниям возместят затраты по продвижению отечественных товаров на международные рынки

Оператор принимает решение о возмещении затрат:

затраты, связанные с рекламой информационно-коммуникационных услуг за рубежом;

затраты на прямое участие в зарубежных мероприятиях, связанных с продвижением товара, включая выставки, форумы, ярмарки, конкурсы, конгрессы, саммиты и конференции;

затраты на содержание филиалов, представительств, торговых площадей, склада и торговых полок за рубежом;

затраты на проведение процедур, связанных с регистрацией;

затраты, связанные с прохождением зарубежной сертификации, аккредитации, инспекции либо соответствия заявителя требованиям;

затраты, связанные с организацией и проведением за рубежом демонстрации отечественных информационно-коммуникационных услуг и разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий для потенциальных покупателей.

Заявителю возмещают затраты:

субъектам крупного предпринимательства в размере 30% от суммы, документально подтвержденных затрат;

субъектам среднего предпринимательства в размере 50% от суммы, документально подтвержденных затрат;

субъектам малого предпринимательства в размере 60% от суммы, документально подтвержденных затрат.

Также предусматривается, что заявителю на основании решения Оператора возмещаются затраты по:

затраты на проведение мероприятий, связанных с процедурами оценки соответствия товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами, включая стандарты организации, или условиям договоров или подтверждением права на осуществление деятельности по реализации товаров за рубежом (документы об оценке соответствия), а также затраты, понесенные при доставке до пункта испытания и обратно пробных образцов продукции для прохождения процедуры оценки соответствия (при положительном прохождении процедур и наличии документа об оценке соответствия);

затраты, связанные с организацией доставки товаров и оплатой услуг по перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским транспортом.

Указанные затраты возмещаются в следующем порядке:

товары верхнего передела в размере 80% от суммы документально подтвержденных затрат;

товары среднего передела в размере 50% от суммы документально подтвержденных затрат;

товары нижнего передела в размере 30% от суммы документально подтвержденных затрат.

Сумма затрат, возмещаемая заявителю, увеличивается на 5% от суммы документально подтвержденных затрат, при привлечении отечественных грузоперевозчиков.

Нотариальная деятельность

Доступ к ЕНИС приостановят нотариусам на период приостановления лицензии

В Правила пользования Единой нотариальной информационной системой добавлена новая норма, согласно которой доступ к ЕНИС приостанавливается в период приостановления действия лицензии нотариуса в соответствии со статьей 10 Закона "О нотариате".

Также уточняется, что пользователь для открытия доступа к ЕНИС обращается с заявлением в территориальную нотариальную палату (ТНП). По итогам рассмотрения заявления сотрудник ТНП создает учетную запись в ЕНИС.