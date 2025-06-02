Нужно ли доплачивать сверх двойного тарифа при работе в выходной день

Работник работал в выходной день 24 часа, ему начислена зарплата за работу в выходной день в двойном размере. Нужно ли начислять зарплату за ночное время в полуторном размере, если за этот день уже начислено в двойном размере? На этот вопрос ответили в Департаменте Комитета госинспекции.

Согласно ст. 109 Трудового кодекса РК оплата работы в праздничные и выходные дни производится в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

При этом Кодекс определяет, что ночным считается время с 22 до 6 часов.

Вместе с тем ст. 110 Кодекса устанавливает, что каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником.

Учету подлежит отработанное и неотработанное работником время. При этом отдельно учитываются время сверхурочных работ, работы в ночное время, выходные, праздничные дни, дни командировок.

"Таким образом, оплата за сверхурочные, праздничные и выходные дни, а также за работу в ночное время начисляется по отдельности", - резюмировали в департаменте.

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