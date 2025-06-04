Утверждены правила и сроки составления долгосрочного прогноза развития РК

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 28 мая 2025 года утверждены Правила, сроки разработки, структуры и содержания долгосрочного прогноза развития РК, порядка взаимодействия государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Долгосрочный прогноз разрабатывается один раз в три года на десятилетний период на основе данных, представляемых центральными уполномоченными органами и другими участниками государственного планирования.

Долгосрочный прогноз разрабатывается на республиканском уровне государственного управления центральным уполномоченным органом по бюджетной политике совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и другими заинтересованными государственными органами, одобряется правительством РК и подлежит опубликованию на официальном интернет-ресурсе, в том числе на интернет-портале открытых бюджетов центрального уполномоченного органа по бюджетной политике.

При этом долгосрочный прогноз не уточняется и не корректируется при уточнении и корректировке бюджета.

Порядок разработки прогноза

Разработка Долгосрочного прогноза осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике совместно с заинтересованными государственными органами и организациями.

Центральные государственные органы в соответствии с методологическим обеспечением расчетов показателей Долгосрочного прогноза в курируемой отрасли один раз в три года не позднее 15 апреля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике прогноз показателей и информацию к разделам Долгосрочного прогноза в соответствии c перечнем информации, необходимой для расчета прогнозных параметров.

Уполномоченный орган по бюджетной политике при необходимости использует прогнозные данные Национального банка, опубликованные на его официальном интернет-ресурсе.

В случаях непредоставления прогноза показателей от центральных государственных органов в усьтановленный срок уполномоченный орган по бюджетной политике применяет собственную оценку прогнозного показателя.

Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике не позднее 15 мая года, предшествующего планируемому периоду, разрабатывает вариантный прогноз показателей Долгосрочного прогноза на предстоящий планируемый период и направляет его в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета и центральный уполномоченный орган по государственному имуществу.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, центральный уполномоченный орган по государственному имуществу на основе вариантного прогноза показателей Долгосрочного прогноза не позднее 20 мая года направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике вариантный прогноз погашения бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов государства и долговых обязательств государственного сектора.

Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике не позднее 1 июня года, предшествующего планируемому периоду, разрабатывает вариантный прогноз показателей Долгосрочного прогноза, включая вариантный прогноз бюджетных параметров, на предстоящий планируемый период и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике совместно с заинтересованными центральными исполнительными органами и организациями в срок до 15 июля года:

проводит оценку эффекта государственных расходов по бюджетным инвестициям и эффекта государственных расходов на экономический рост;

формирует информацию об отклонениях от показателей результатов и их причин, анализ реалистичности выбранных целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов в отрасли и сфере с учетом Методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития РК, планов развития государственных органов, планов развития областей и городов.

Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому периоду, формирует и вносит на рассмотрение Комиссии проект Долгосрочного прогноза.

Затем проект Долгосрочного прогноза после одобрения Комиссией в течение трех рабочих дней вносится на рассмотрение в правительство РК.

Одобренный правительством Долгосрочный прогноз не позднее 1 октября публикуется на официальном интернет-ресурсе, в том числе на интернет-портале открытых бюджетов центрального уполномоченного органа по бюджетной политике.

Долгосрочный прогноз состоит из следующих разделов:

итоги социально-экономического развития республики за предыдущее десятилетие;

анализ текущей (на момент формирования Долгосрочного прогноза) ситуации и тенденций в отраслях экономики с учетом факторов, влияющих на экономику;

варианты внешних и внутренних условий социально-экономического развития РК, в том числе по данным международных финансовых организаций, включая прогнозы роста мировой экономики и экономики республики, цен на основные экспортные товары на мировых товарных рынках;

риски социально-экономического развития страны на долгосрочный период;

варианты прогноза развития РК на долгосрочный период и другие варианты, учитывающие изменения внешних и внутренних условий развития курируемых отраслей и сфер с учетом рисков социально-экономического развития на долгосрочный период и в увязке с проводимой инвестиционной политикой, политикой по отраслям экономики, региональной политикой, политикой управления государственными активами, мерами государственной поддержки;

основные направления и меры реализации социально-экономической политики на долгосрочный период;

прогноз показателей долгосрочного прогноза развития РК по форме;

оценка устойчивости государственных финансов, содержащая оценку устойчивости текущей налогово-бюджетной политики, оценку влияния на бюджет последствий всех будущих изменений, оценку долга государственного сектора;

оценка социально-экономического эффекта, включающая оценку фактического или ожидаемого социально-экономического эффекта в курируемых отраслях и сферах от использования бюджетных средств и иных источников финансирования задач и функций государства, информацию об отклонениях от показателей результатов и их причинах, анализ реалистичности выбранных целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов в курируемой отрасли и сфере;

прогноз параметров государственных финансов и Национального фонда РК на долгосрочный период.

Правила также устанавливают порядок взаимодействия государственных органов при разработке Долгосрочного прогноза развития РК.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2025 года.

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