Можно ли при автостраховании в Казахстане вносить в полис родственников и знакомых

Бытует мнение, что при страховании гражданско-правовой ответственности владельцы ТС могут включить в полис кого пожелают, например, членов семьи (чтобы те могли ездить без хозяина авто). Это не совсем так. Кого и почему страховые компании отказываются вносить в полис, объясняет Zakon.kz.

Значение этот вопрос имеет не только из-за выплаты страховой суммы в результате, например, ДТП. В данном случае нас интересует другая функция страхового полиса: он подтверждает, что водитель, хотя и не является собственником данного конкретного ТС, управляет им на законном основании,

Так вот, распространен миф, что хозяин автомобиля и другого механического ТС вправе вписать в полис кого угодно. Мол, он же собственник! Ему и решать.

На самом деле заблуждение связано с тем, что в соседних юрисдикциях действительно есть такая опция. В частности, российский закон № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" допускает страхование "в отношении неограниченного числа лиц", которых определяет владелец (пункт 2 статьи 15 ФЗ). Ему надо лишь предоставить страховой компании набор перечисленных в следующем пункте (3) документов на каждое лицо, которое он допускает к управлению. Однако в Казахстане такой опции нет. В страховой полис можно внести лишь владельцев ТС.

"По стандартному договору может быть застрахована гражданско-правовая ответственность одного или нескольких владельцев транспортного средства". Пункт 1 статьи 11 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"

Здесь не будет лишним уточнить, кто такой владелец. Ведь в качестве такового может выступать не только собственник транспортного средства, имя и фамилия которого указаны в техпаспорте. Во-первых, в этом документе нет данных о муже или жене, которые также являются собственниками ТС – если имущество приобреталось в действующем браке (на основании Гражданского кодекса, статья 223).

А во-вторых, кроме них могут быть и другие владельцы. Право собственности и правомочие владения, как известно, не одно и то же. Первое – шире, и оно включает второе. Однако, с другой стороны, случается так, что человек (или фирма), хотя и не является собственником вещи, в силу закона или договора владеет и пользуется ею.

"Владелец транспортного средства – физическое или юридическое лицо, владеющее ТС на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо любом другом законном основании (договоре имущественного найма, в силу распоряжения компетентного органа о передаче транспортного средства и другое)". Пп. 8) статьи 1 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"

А значит, владельцем может выступать, например, и арендатор, т.е. лицо, взявшее машину в имущественный наем. Все эти физические, а также юридические лица, которые так или иначе являются владельцами ТС, могут быть внесены в страховой полис, и именно этот перечень для инспектора при проверке документов служит основанием считать, что водитель, если он входит в этот список, управляет ТС правомерно. И машину не следует отправлять на штрафстоянку.

Напомним, согласно статье 797 КоАП, уполномоченные должностные лица вправе задерживать и доставлять ТС для временного хранения на спецплощадку и запрещать их эксплуатацию "до устранения причин задержания".

А причина в данном случае – отсутствие "иных установленных законодательством документов на транспортное средство" (часть 1 статьи 612 КоАП). В частности, в случаях, когда при проверке документов выяснилось, что хотя договор ОСГПО и заключен, но в страховом полисе нет находящегося сейчас за рулем водителя (данных о нем).

И выручать машину со штрафстоянки придется владельцу.





Так ситуация выглядит теоретически. А теперь посмотрим, что из этого следует на практике. Например, автомобиль куплен в браке. Оформлен на мужа, который при заключении договора ОСГПО может включить супругу в страховой полис, а может – и нет. На их усмотрение или даже кого-то одного, поскольку существует презумпция взаимного согласия супругов (пункт 2 статьи 34 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье").

Но если у жены нет желания доказывать (с нулевыми перспективами) свое право управлять машиной в отсутствие мужа, предъявляя свидетельство о браке, разумнее будет включить. И у страховой компании нет причин отказать – все по закону.

Однако представим, что у пары есть, к примеру, совершеннолетний сын (с водительским удостоверением, разумеется). И его тоже хотят внести в полис. Можно? А вот тут возникают нюансы.

В полис ОСГПО в РК, как уже говорилось выше – и это следует из процитированного пункта 1 статьи 11 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" – могут быть включены только владельцы.

Однако сын – не собственник ТС, поскольку общая совместная собственность супругов на детей не распространяется. И чтобы доказать право владения, требуется договор с собственником, например, договор имущественного найма с одним из родителей. Пусть даже и безвозмездного найма: это когда одно лицо дает другому в пользование некую вещь без платы (со времен римского права такой договор носит название ссуды). И наличие между сторонами родственных или приятельских отношений данное требование не отменяет.

В этом есть логика. Да, платы нет, но в результате сделки возникают новые обязательства и ответственность перед третьими лицами. Поэтому нужен договор.

Другое дело, что договор может быть в некоторых случаях устным, а не письменным (это предусмотрено статьей 544 ГК). А именно, если заключен на срок до одного года "между гражданами". Если же срок больше или хотя бы одна сторона в договоре юрлицо – только письменный.

Вот тут и возникает дилемма! Дело в том, что в РК, согласно статистике, 1 миллион 653 тысячи индивидуальных предпринимателей (на 1 сентября 2026 года, а раньше было еще больше). ИП – это, конечно, не юрлицо, поскольку перечень юридических лиц, занимающихся предпринимательством, в законодательстве исчерпывающий.

"Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может быть создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного товарищества, акционерного общества, производственного кооператива". Пункт 2 статьи 34 Гражданского кодекса

Такова "буква закона". Но к ИП в некоторых отношениях предъявляются те же требования, что и к юридическим лицам. А именно, когда речь не о частной жизни: браке, наследовании, гражданстве, уголовной ответственности, но о бизнесе. Эдакая двуединая природа индивидуального предпринимателя, которая, к сожалению, не нашла пока должного отражения в законодательстве...

Все это имеет самое прямое отношение к нашей теме. Если (возвращаемся к примеру) отец разрешает сыну эксплуатировать машину, а тот на ней, помимо всего прочего, развозит по магазинчикам товар – устно или письменно следует заключать договор?

Поскольку оба – граждане, то никаких бумаг для оформления страховки вроде бы не надо. Но ведь один из них – ИП, а машину берет в имущественный наем для бизнеса. И в этом смысле он уже не просто гражданин, но "физическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства", зарегистрированный в определенном законом порядке.

И что получается на практике? Если страховая компания откажется вносить предлагаемого собственником гражданина в полис на основании устного договора (т.е., по существу, без каких-либо подтверждающих бумаг, за исключением копий удостоверения личности и водительских прав), требуя письменный договор, то рискует, что страхователь пожалуется на нее в уполномоченный орган.

Если же будет включать в полис новых владельцев без зафиксированных оснований, это может создать (и создает) риски другого рода. Например, собственник ТС, устно попросивший внести в полис арендатора, решил затем расторгнуть договор аренды и, соответственно, вычеркнуть того из списка. Первое – пожалуйста, а второе, в связи с поправками от 2009 года – невозможно, объяснят ему в страховой компании.

"Внесение изменений и дополнений в страховой полис не допускается". Пункт 6-1 статьи 10 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"

Можно лишь заключить новый договор, заплатив страховую премию, т.е. плату за страховку. А старая премия, получается, "сгорает". Вряд ли это обрадует клиента, который может в сердцах уйти к конкурентам.

Или еще хуже. Такой вот арендатор, с которым собственник ТС ранее уже разорвал договор, завладел противоправно ТС и совершил ДТП, нанеся третьим лицам ущерб. Договором страхования этот случай покрыт, но собственник не желает, чтобы премия пропала из-за угона, и подает заявление в полицию: машину украли!

Этот вариант также предусмотрен пп. 3) пункта 5 статьи 11 Закона и покрывается страховкой, но лишь в случае, "если ответственность за причиненный вред возложена на страхователя (застрахованного)". А последнее уже решает суд в рамках уголовного дела. И придется ждать судебного решения, что нескоро.

И такие сюжеты можно поискать еще. Но суть проблемы в следующем противоречии. Сам договор страхования – письменный, включающий множество разных условий, и влекущий серьезные последствия для сторон. При этом внести в страховой полис гражданина по действующему законодательству разрешается на основании всего-навсего устного договора. Что в определенных ситуациях практически равно тому, что вообще никакого договора не было.

И некоторые страховщики выбирают третий вариант. Они ведь не знают, кого страхователь предлагает включить в полис: сына, брата, свата или партнера по бизнесу (а учитывая, что в стране больше полутора миллиона ИП, такая вероятность высока) – и никому не отказывают по существу. Но при этом и не включают в полис таких вот владельцев на устных основаниях. Ссылаются, например, на некий сбой операционной системы, временно (!) ограничивающий функции.

Можно сравнить это с ситуациями, когда работодатель отказывает соискателю в должности, но не прямо – из-за возраста, скажем, или наличия маленьких детей, – поскольку это запрещено Трудовым кодексом. А ссылаясь на то, что место уже занято. "Но мы обязательно свяжемся с вами, как только появится вакансия".

Формально это не наказуемо. Но противоречие можно снять, выбрав вариант, когда закон однозначно требует предоставить письменный договор, обосновывающий передачу имущества в стороннее владение – тот же договор имущественного найма, но непременно в отношении юрлица. Понятно, что не у всякого родственника или приятеля имеется ТОО. Но вероятность все равно больше, чем изменить противоречивый закон...

Ну, или можно сменить страховщика на менее, скажем так, опасливого. Вот только лишние риски в страховании по определению не приветствуются.