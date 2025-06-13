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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:08 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент подписал закон "Об аквакультуре" и сопутствующие поправки в ряд кодексов и законов.
  • Токаев утвердил правила присвоения, понижения, лишения специальных званий или классных чинов высшего начальствующего и офицерского состава.
  • Правительство утвердило Концепцию развития гражданской беспилотной авиации до 2031 года.
  • Правила субсдирования и Правила предоставления гарантий в рамках гарантийных фондов как меры государственной поддержки предпринимателей обновили в правительстве.
  • В Казахстане разработан комплекс мер для развития киберспорта: утверждена Концепция.
  • Минздрав внес поправки в правила уплаты ОСМС, которыми установлено, что военные резервисты должны отчислять взносы.
  • Министерство транспорта утвердило основные характеристики автоматизированных станций измерения, используемых для измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств.
  • В Министерстве нацэкономики утвердили новые Критерии для определения потенциала сельских населенных пунктов.
  • Верховный суд внес изменения в Нормативное постановление "О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан".
  • Как применять законодательство, регламентирующее рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке: разъяснения в новом Нормативном постановлении Верховного суда.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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