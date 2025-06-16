В Казахстане изменились правила проведения экзаменов для администраторов и банкротных управляющих

Министр финансов приказом от 9 июня 2025 года внес изменения в Правила проведения квалификационного экзамена и формы заключительного отчета реабилитационного и банкротного управляющих, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах проведения квалификационного экзамена администратора говорится, что государственная услуга оказывается физическому лицу, отвечающему требованиям, установленным пунктом 2 статьи 12 закона "О реабилитации и банкротстве".

Услугополучатель для получения государственной услуги представляет услугодателю через портал заявление о допуске к сдаче квалификационного экзамена. Форма заявления обновлена.

В новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих)".

Услугу оказывает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Услуга оказывается бесплатно через веб-портал "электронного правительства" в электронном виде.

Для получения услуги потребуются следующие документы:

заявление о допуске к сдаче квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих), в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

диплом о высшем образовании в области права, экономики и бизнеса;

электронная копия документа, подтверждающего наличие стажа работы не менее трех последовательных лет в юридической, экономической, бухгалтерской, финансовой, аудиторской или контрольно-ревизионной сферах;

согласие услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

При этом говорится, что согласие услугополучателя включает в себя доступ к персональным данным ограниченного доступа, его сбор и обработку.

Сведения документа, удостоверяющего личность, о наличии либо отсутствии непогашенной или неснятой судимости, о совершении уголовного правонарушения, о состоянии/не состоянии на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Структурное подразделение услугодателя, ответственное за прием документов, в день поступления заявления и документов осуществляет их прием и регистрацию.

Информация о статусе принятия заявления на оказание государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя через портал.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются на следующий рабочий день.

Структурное подразделение услугодателя, ответственное за прием документов, в день регистрации заявления и документов, представленных услугополучателем, передает их руководству структурного подразделения услугодателя, регулирующего вопросы реабилитации и банкротства, для распределения в последующем исполнителю.

В протоколе отражаются: дата, время и место проведения квалификационного экзамена, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) услугополучателя, результат тестирования, номер экзаменационного билета, баллы, выставленные членами Комиссии, и общий средний балл по вопросам экзаменационного билета, а также решение Комиссии, протокол подписывается членами Комиссии, присутствовавшими при проведении квалификационного экзамена, но не менее двух третей от всего состава Комиссии.

Также пересмотрена процедура обжалования результатов.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Вместе с тем поправками обновлены:

Также в новой редакции утверждены:

Типовая форма заключения временного администратора о финансовой устойчивости должника;

Типовая форма заключения временного управляющего о финансовой устойчивости должника;

Типовая форма заключения реабилитационного управляющего о финансовой устойчивости должника;

Типовая форма заключения банкротного управляющего о финансовой устойчивости должника с учетом реализации мероприятий, предусмотренных планом реабилитации.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года.