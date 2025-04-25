Создана рабочая группа по совершенствованию законодательства о НПО
Фото: senate.parlam.kz
Министр культуры и информации РК подписала приказ от 15 апреля 2025 года "О создании рабочей группы по совершенствованию законодательства о неправительственных организациях", сообщает Zakon.kz.
В состав рабочей группы вошли:
- Курманова Айзада Амангельдиновна – вице-министр культуры и информации РК, руководитель рабочей группы.
- Султанова Гульбара Бекетовна – председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК, заместитель рабочей группы.
- Нургазиева Бану Ганиевна – президент объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Казахстана", заместитель рабочей группы (по согласованию).
- Асанова Жанна Бейсентаевна – депутат Сената Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
- Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – депутат Сената Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
- Абенов Мурат Абдуламитович – депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
- Башимов Марат Советович – депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
- Саиров Ерлан Бияхметович – депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
- Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
- Онгаров Талант Шырынбекұлы – заместитель директора Юридического департамента Министерства культуры и информации РК, член рабочей группы.
- Карашулаков Жанбота Жолдасович – руководитель Управления межведомственной координации Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК, секретарь рабочей группы.
- Ермекбаев Берикжан Бакытжанович – главный эксперт Управления правовой экспертизы нормативных правовых актов Юридического департамента Министерства культуры и информации РК, член рабочей группы.
- Абдыхалыков Каиржан Саясатович – председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации "Almaty Azamattyq Alliance", член рабочей группы (по согласованию).
- Акылбай Серик Байсеитулы – председатель РОО "Казахстанский союз юристов", член рабочей группы (по согласованию).
- Асанова Джамиля Касимовна – исполнительный директор Ассоциации развития гражданского общества "АРГО", член рабочей группы (по согласованию).
- Ахметова Жибек Аманбаевна – президент объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Мангыстауской области", член рабочей группы (по согласованию).
- Ашимова Аяужан Турсынбековна – председатель объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Восточно-Казахстанской области", член рабочей группы (по согласованию).
- Байтук Галым Сембекович – президент общественного фонда "Республика-Регион -Развитие", член рабочей группы (по согласованию).
- Байжанова Карлыгаш Кожахметовна – руководитель общественного фонда "Адал аққу", член рабочей группы (по согласованию).
- Батталова Зәуреш Кабылбековна – президент общественного фонда "Фонд развития парламентаризма в Казахстане", член рабочей группы (по согласованию).
- Бегалиева Захира Онгарбаевна – директор общественного фонда "ITeachMe", член рабочей группы (по согласованию).
- Дастан Исламбек Дастанулы – председатель объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Жамбылской области", член рабочей группы (по согласованию).
- Дауталиев Казыбек Нурсеитулы – председатель общественного совета Алматинской области, член рабочей группы (по согласованию).
- Ералы Нурас Анарбекулы – директор объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Казахстана", член рабочей группы (по согласованию).
- Ермаганбетулы Маргулан – председатель общественного фонда "BasQary", член рабочей группы (по согласованию).
- Жакупов Жандилда Ажигалиевич – президент РОО "Международный правозащитный центр", член рабочей группы (по согласованию).
- Каптаева Айгуль Бахытжановна – юрист, эксперт представительства фонда "Евразии", член рабочей группы (по согласованию).
- Кобеева Алтынай Орманкалиевна – директор общественного фонда "Информационно-ресурсный центр", член рабочей группы (по согласованию).
- Коновалов Сергей Алексеевич – директор Института актуальной политики, член рабочей группы (по согласованию).
- Лепсибаев Чингиз Коктемсерикович – президент общественного фонда "Eurasion expert council", член рабочей группы (по согласованию).
- Моисенко Галина Викторовна – руководитель общественного объединение "Казахстанский центр общественного мониторинга международных договоров", член рабочей группы (по согласованию).
- Нургалиев Жанат Серикович – руководитель частного учреждания "Integrity Astana", член рабочей группы (по согласованию).
- Полтаренко Дмитрий Сергеевич – президент объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Карагандинской области", член рабочей группы (по согласованию).
- Такеева Канагат Кажагалеевна – руководитель общественного фонда "Фонд поддержки гражданских инициатив", член рабочей группы (по согласованию).
- Терентьева Ирина Михайловна – председатель объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Акмолинской области", член рабочей группы (по согласованию).
- Турекулов Аян Бауржанович – директор общественного фонда "Вторая Республика", член рабочей группы (по согласованию).
- Хасенов Муслим Ханатович – доктор PhD по юриспруденции, ассоциированный профессор, член рабочей группы (по согласованию).
- Чеботарев Андрей Евгеньевич – директор Центра актаульных исследования "Альтернатива", член рабочей группы (по согласованию).
Рабочей группе предписано в срок не позднее 1 июня 2025 года разработать консультативный документ регуляторной политики, а также не позднее 1 августа 2025 года обеспечить внесение документа в Межведомственную комиссию по вопросам законопроектной деятельности при Министерстве юстиции РК.
Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
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