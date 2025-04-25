#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
517.16
588.48
6.23
Право

Создана рабочая группа по совершенствованию законодательства о НПО

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:11 Фото: senate.parlam.kz
Министр культуры и информации РК подписала приказ от 15 апреля 2025 года "О создании рабочей группы по совершенствованию законодательства о неправительственных организациях", сообщает Zakon.kz.

В состав рабочей группы вошли:

  • Курманова Айзада Амангельдиновна – вице-министр культуры и информации РК, руководитель рабочей группы.
  • Султанова Гульбара Бекетовна – председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК, заместитель рабочей группы.
  • Нургазиева Бану Ганиевна – президент объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Казахстана", заместитель рабочей группы (по согласованию).
  • Асанова Жанна Бейсентаевна – депутат Сената Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
  • Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – депутат Сената Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
  • Абенов Мурат Абдуламитович – депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
  • Башимов Марат Советович – депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
  • Саиров Ерлан Бияхметович – депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
  • Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы (по согласованию).
  • Онгаров Талант Шырынбекұлы – заместитель директора Юридического департамента Министерства культуры и информации РК, член рабочей группы.
  • Карашулаков Жанбота Жолдасович – руководитель Управления межведомственной координации Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК, секретарь рабочей группы.
  • Ермекбаев Берикжан Бакытжанович – главный эксперт Управления правовой экспертизы нормативных правовых актов Юридического департамента Министерства культуры и информации РК, член рабочей группы.
  • Абдыхалыков Каиржан Саясатович – председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации "Almaty Azamattyq Alliance", член рабочей группы (по согласованию).
  • Акылбай Серик Байсеитулы – председатель РОО "Казахстанский союз юристов", член рабочей группы (по согласованию).
  • Асанова Джамиля Касимовна – исполнительный директор Ассоциации развития гражданского общества "АРГО", член рабочей группы (по согласованию).
  • Ахметова Жибек Аманбаевна – президент объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Мангыстауской области", член рабочей группы (по согласованию).
  • Ашимова Аяужан Турсынбековна – председатель объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Восточно-Казахстанской области", член рабочей группы (по согласованию).
  • Байтук Галым Сембекович – президент общественного фонда "Республика-Регион -Развитие", член рабочей группы (по согласованию).
  • Байжанова Карлыгаш Кожахметовна – руководитель общественного фонда "Адал аққу", член рабочей группы (по согласованию).
  • Батталова Зәуреш Кабылбековна – президент общественного фонда "Фонд развития парламентаризма в Казахстане", член рабочей группы (по согласованию).
  • Бегалиева Захира Онгарбаевна – директор общественного фонда "ITeachMe", член рабочей группы (по согласованию).
  • Дастан Исламбек Дастанулы – председатель объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Жамбылской области", член рабочей группы (по согласованию).
  • Дауталиев Казыбек Нурсеитулы – председатель общественного совета Алматинской области, член рабочей группы (по согласованию).
  • Ералы Нурас Анарбекулы – директор объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Казахстана", член рабочей группы (по согласованию).
  • Ермаганбетулы Маргулан – председатель общественного фонда "BasQary", член рабочей группы (по согласованию).
  • Жакупов Жандилда Ажигалиевич – президент РОО "Международный правозащитный центр", член рабочей группы (по согласованию).
  • Каптаева Айгуль Бахытжановна – юрист, эксперт представительства фонда "Евразии", член рабочей группы (по согласованию).
  • Кобеева Алтынай Орманкалиевна – директор общественного фонда "Информационно-ресурсный центр", член рабочей группы (по согласованию).
  • Коновалов Сергей Алексеевич – директор Института актуальной политики, член рабочей группы (по согласованию).
  • Лепсибаев Чингиз Коктемсерикович – президент общественного фонда "Eurasion expert council", член рабочей группы (по согласованию).
  • Моисенко Галина Викторовна – руководитель общественного объединение "Казахстанский центр общественного мониторинга международных договоров", член рабочей группы (по согласованию).
  • Нургалиев Жанат Серикович – руководитель частного учреждания "Integrity Astana", член рабочей группы (по согласованию).
  • Полтаренко Дмитрий Сергеевич – президент объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Карагандинской области", член рабочей группы (по согласованию).
  • Такеева Канагат Кажагалеевна – руководитель общественного фонда "Фонд поддержки гражданских инициатив", член рабочей группы (по согласованию).
  • Терентьева Ирина Михайловна – председатель объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Акмолинской области", член рабочей группы (по согласованию).
  • Турекулов Аян Бауржанович – директор общественного фонда "Вторая Республика", член рабочей группы (по согласованию).
  • Хасенов Муслим Ханатович – доктор PhD по юриспруденции, ассоциированный профессор, член рабочей группы (по согласованию).
  • Чеботарев Андрей Евгеньевич – директор Центра актаульных исследования "Альтернатива", член рабочей группы (по согласованию).

Рабочей группе предписано в срок не позднее 1 июня 2025 года разработать консультативный документ регуляторной политики, а также не позднее 1 августа 2025 года обеспечить внесение документа в Межведомственную комиссию по вопросам законопроектной деятельности при Министерстве юстиции РК.

Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК. 

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что утверждено новое положение о советах по делам молодежи при акиматах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
16:52, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие правовые акты необходимо принять в связи с особым статусом Туркестана: распоряжение премьера
Право
14:39, Сегодня
Какие правовые акты необходимо принять в связи с особым статусом Туркестана: распоряжение премьера
В Казахстане установили санэпидтребования к крематориям и колумбариям
Право
12:16, Сегодня
В Казахстане установили санэпидтребования к крематориям и колумбариям
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: