Как будет проходить республиканский форум казахстанской молодежи

И.о. министра культуры и информации РК приказом от 5 июня 2025 года утвердил Правила проведения республиканского форума молодежи, сообщает Zakon.kz.

Республиканский форум молодежи – форум представителей молодежи, избранных на региональных форумах, проводимый в целях формирования общенационального уровня взаимодействия между государственными органами и молодежью.

Подготовку и проведение форума осуществляет организационный комитет.

Организационный комитет формируется уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики из представителей уполномоченного органа, центральных исполнительных органов, молодежных организаций.

Организационный комитет формируется на срок проведения форума.

Форум созывается не реже одного раза в два года.

Правилами установлено, что принятие решений на форуме осуществляется путем открытого голосования делегатами форума.

Состав делегатов форума формируется в областях, городах республиканского значения и столицы на региональных форумах с участием молодежных организаций, зарегистрированных в органах юстиции в порядке, предусмотренном законодательством РК.

При этом указывается, что количественный состав делегаций формируется в зависимости от процентного соотношения количества молодежи каждой области, города республиканского значения и столицы от общего количества казахстанской молодежи.

Кроме того, для участия в форуме дополнительно приглашаются молодежные организации в количестве, не превышающем 10% от общего числа делегатов форума.

Приказ вводится в действие с 1 июля.